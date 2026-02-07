FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, U19 World Cup जीतने के बाद टीम इंडिया को क्रिकेट जगत ने दी बधाई

सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, U19 World Cup जीतने के बाद टीम इंडिया को क्रिकेट जगत ने दी बधाई

U19 World Cup 2026 Prize Money: ICC नहीं वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को BCCI ने दिया प्राइज मनी, वजह जान चौंक जाएंगे आप

U19 World Cup 2026 Prize Money: ICC नहीं वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को BCCI ने दिया प्राइज मनी, वजह जान चौंक जाएंगे आप

BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, U19 World Cup जीतने के बाद टीम इंडिया को क्रिकेट जगत ने दी बधाई

Reaction on U19 Team India: विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर तक सभी भारतीय जूनियर टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 07, 2026, 04:14 PM IST

सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, U19 World Cup जीतने के बाद टीम इंडिया को क्रिकेट जगत ने दी बधाई

Reaction on U19 Team India

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम की अंडर-19 टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है. टीम इंडिया ने कुल छठी बार वर्ल्ड कप जीता है. इस खास मौके पर क्रिकेट जगत ने टीम इंडिया को बधाई मिल रही है. इसमें विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर तक सभी भारतीय जूनियर टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. भारत ने इंग्लैंड को 412 रनों क टारगेट दिया था, जिसके बाद इंग्लिश टीम सिर्फ 311 रन बना सकी और भारत ने 100 रनों से खिताबी मुकाबला अपने नाम किया है. आइए जानते हैं कि क्रिकेट जगत भारत की जीत पर क्या कुछ कहा रहा है. 

क्रिकेट जगत ने टीम इंडिया की यूं दी बधाई

2008 में अंडर 19 खिताब जीत चुके विराट कोहली ने एक्स पर लिखा, "भारत की अंडर 19 टीम को फिर वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई. आयुवर्ग क्रिकेट में हमारा दबदबा कायम है. पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ को बधाई हो."

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा, "तुम सभी पर गर्व है. इंडिया भविष्य उज्ज्वल है."

वहीं महान बल्लेबाज तेंदुलकर ने लिखा, "चैम्पियंस, इस युवा टीम और इसके बेखौफ खेल पर गर्व है. पूरी टीम, कोच और सहयोगी स्टाफ को बधाई. आपके पास एक सूर्यवंशी है तो इस तरह का ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन लाजमी है. शानदार प्रदर्शन वैभव."

भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने लिखा, "प्रतिभा, निडरता और दृढता के साथ बेदाग प्रदर्शन. अंडर 19 टीम ने बता दिया कि वो क्या कर सकते है. जबर्दस्त आत्मविश्वास और कौशल का प्रदर्शन."

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सूर्यवंशी की खास तौर पर तारीफ करते हुए लिखा, "वैभव का शानदार प्रदर्शन. क्या खास सोचकर उतरते हो. फाइनल में क्लास पारी."

पूर्व कप्तान मोहम्मद कैफ ने एक्स पर लिखा, "वैभव ने 80 गेंदों पर 175 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के शामिल थे. क्या हम क्रिकेट के भविष्य को देख रहे हैं? अगर वो और कुछ समय और खेलते, तो 300 रन भी बना सकते थे. भारत धन्य है, क्योंकि वो लगातार वर्ल्ड स्तरीय बल्लेबाजों को उभरते हुए देख रहा है."

ऐसा रहा अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल

फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले खेलते हुए 411 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया था. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों में 175 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके अलावा कप्तान आयुष म्हात्रे ने भी अर्धशतक ठोका. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 40.1 ओवरों में 311 रनों पर ही सिमट गई. टीम के लिए कालेब फाल्कनर ने 67 गेंदों में 115 रन ठोक दिए. लेकिन वो टीम तो जीत नहीं दिला सके और न ही अन्य बल्लेबाज का उन्हें साथ मिल सका.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब
U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब
Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?
Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट
दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट
Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र
Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र
MORE
Advertisement
धर्म
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
Surya Gochar: इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
MORE
Advertisement