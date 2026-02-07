सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, U19 World Cup जीतने के बाद टीम इंडिया को क्रिकेट जगत ने दी बधाई

Reaction on U19 Team India: विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर तक सभी भारतीय जूनियर टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम की अंडर-19 टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है. टीम इंडिया ने कुल छठी बार वर्ल्ड कप जीता है. इस खास मौके पर क्रिकेट जगत ने टीम इंडिया को बधाई मिल रही है. इसमें विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर तक सभी भारतीय जूनियर टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. भारत ने इंग्लैंड को 412 रनों क टारगेट दिया था, जिसके बाद इंग्लिश टीम सिर्फ 311 रन बना सकी और भारत ने 100 रनों से खिताबी मुकाबला अपने नाम किया है. आइए जानते हैं कि क्रिकेट जगत भारत की जीत पर क्या कुछ कहा रहा है.

क्रिकेट जगत ने टीम इंडिया की यूं दी बधाई

2008 में अंडर 19 खिताब जीत चुके विराट कोहली ने एक्स पर लिखा, "भारत की अंडर 19 टीम को फिर वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई. आयुवर्ग क्रिकेट में हमारा दबदबा कायम है. पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ को बधाई हो."

Congratulations to the U-19 Indian team for lifting the World Cup once again. Our domination in the age group cricket and beyond continues. Well done to the whole squad and the support staff. 👏🇮🇳 — Virat Kohli (@imVkohli) February 6, 2026

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा, "तुम सभी पर गर्व है. इंडिया भविष्य उज्ज्वल है."

वहीं महान बल्लेबाज तेंदुलकर ने लिखा, "चैम्पियंस, इस युवा टीम और इसके बेखौफ खेल पर गर्व है. पूरी टीम, कोच और सहयोगी स्टाफ को बधाई. आपके पास एक सूर्यवंशी है तो इस तरह का ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन लाजमी है. शानदार प्रदर्शन वैभव."

Champions!



So proud of this young group and the fearless cricket they played. Well done to the entire team, including coaches and support staff. Enjoy the moment!



When you have a Sooryavanshi, a timeless blockbuster is expected! Well done, Vaibhav! pic.twitter.com/wGXtwt55SS — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 6, 2026

भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने लिखा, "प्रतिभा, निडरता और दृढता के साथ बेदाग प्रदर्शन. अंडर 19 टीम ने बता दिया कि वो क्या कर सकते है. जबर्दस्त आत्मविश्वास और कौशल का प्रदर्शन."

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सूर्यवंशी की खास तौर पर तारीफ करते हुए लिखा, "वैभव का शानदार प्रदर्शन. क्या खास सोचकर उतरते हो. फाइनल में क्लास पारी."

6th time U-19 World Cup Winners!!🇮🇳 You boys are so young yet extraordinary⭐️ You’ve announced yourselves as champions and made the whole nation proud tonight 💙🥳 pic.twitter.com/XhHVVXelzE — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) February 6, 2026

पूर्व कप्तान मोहम्मद कैफ ने एक्स पर लिखा, "वैभव ने 80 गेंदों पर 175 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के शामिल थे. क्या हम क्रिकेट के भविष्य को देख रहे हैं? अगर वो और कुछ समय और खेलते, तो 300 रन भी बना सकते थे. भारत धन्य है, क्योंकि वो लगातार वर्ल्ड स्तरीय बल्लेबाजों को उभरते हुए देख रहा है."

Proud to be part of this amazing Captains Club that keeps growing. Clear sign of the game's growth in India and expanding talent pool. Ayush Mahatre congrats. Now set bigger goals and chase them with all your passion. Best wishes. pic.twitter.com/4FHu19H8DY — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 7, 2026

ऐसा रहा अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल

फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले खेलते हुए 411 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया था. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों में 175 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके अलावा कप्तान आयुष म्हात्रे ने भी अर्धशतक ठोका. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 40.1 ओवरों में 311 रनों पर ही सिमट गई. टीम के लिए कालेब फाल्कनर ने 67 गेंदों में 115 रन ठोक दिए. लेकिन वो टीम तो जीत नहीं दिला सके और न ही अन्य बल्लेबाज का उन्हें साथ मिल सका.

