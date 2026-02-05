IND vs ENG Final Pitch Report: रनों की बारिश करेंगे बल्लेबाज या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है हरारे की पिच

IND-U19 vs ENG-U19 Final Pitch Report: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. भारत ने 10वीं बार अंडर-10 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है. वहीं टीम ने कुल 5 बार खिताब भी अपने नाम किया है. लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपना छठा खिताब जीत पाता है या नहीं. टीम इंडिया के लिए जीत आसान भी नहीं होगी, क्योंकि इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन किया है और कई बड़ी टीमों को करारी शिकस्त दी है. हालांकि फाइनल में पिच भी अहम भुमिका निभाएगी. आइए जानते हैं कि हरारे की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा देती है.

हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट

भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. यहां की पिच की बात करें, तो यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. इस मैदान पर नई गेंद को मूवमेंट, एक्स्ट्रा बाउंस और स्विंग मिलता है. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, तो पिच धीमी होती जाती है. ऐसे में मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स तगड़ी गेंदबाजी करते हैं और विकेट चटकाते हैं. ऐसे में इस पिच पर बल्लेबाजों को धैर्य के साथ बैटिंग करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा समय क्रीज पर बिताने होगी, जिससे वो बड़ी पारी खेल सकते हैं.

हालांकि भारत और अफगानिस्तान के बीच इसी मैदान पर सेमीफाइनल खेला गया था. अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 310 रन बना दिए थे. लेकिन टीम इंडिया ने 41.1 ओवरों में ही 311 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया था. ऐसे में फाइनल में भी बड़े स्कोर की उम्मीद है और सेमीफाइनल को देखते हुए यहां कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है. क्योंकि यहां पर आराम से 300 रनों का आंकड़ा चेज हुआ है.

10वीं बार फाइनल खेलेगी टीम इंडिया

भारतीय टीम ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में कुल 10वीं बार फाइनल में जगह बनाई है. हालांकि इस दौरान टीम को 5 बार जीत मिली है और 4 बार ही खिताबी मुकाबला हारी है. ऐसे में अब टीम इंडिया छठा खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है. लेकिन इस बार टीम का सामना इंग्लैंड से होगा, जो इस वर्ल्ड कप शानदार परफॉर्मेंस करते हुए फाइनल तक पहुंची है. ऐसे में ये मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है और दोनों टीमों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकती है.

भारत और इंग्लैंड का अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए फुल स्क्वाड

भारत- एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हरवंश पंगलिया, मोहम्मद एनान, उधव मोहन और किशन कुमार सिंह.

इंग्लैंड- बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूरेस, बेन मेयस, थॉमस रेव (विकेटकीपर/कप्तान), कालेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, इसाक मोहम्मद, ल्यूक हैंड्स, विल बेनिसन और अली फारूक.

