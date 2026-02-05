IND vs ENG Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs ENG Final Live Streaming: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 को आप लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. आपको यहां लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स मिल जाएगी.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 05, 2026, 05:50 PM IST

भारत और इंग्लैंड की अंडर-19 टीमों के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को मुकाबला खेला जाना है. इंग्लैंड ने पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को और भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है. हालांकि साल 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी भारत और इंग्लैंड का फाइनल खेला गया था, जिसे भारत ने जीता था. लेकिन अब इंग्लैंड अपना पहला खिताब जीतना चाहती है, लेकिन टीम के सामने भारतीय टीम की चुनौती होगी. लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि खिताबी मुकाबले को आप लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. आपको यहां लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स मिल जाएगी. 

भारतीय टीम ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में कुल 10वीं बार फाइनल में जगह बनाई है. हालांकि इस दौरान टीम को 5 बार जीत मिली है और 4 बार ही खिताबी मुकाबला हारी है. ऐसे में अब टीम इंडिया छठा खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है. लेकिन इस बार टीम का सामना इंग्लैंड से होगा, जो इस वर्ल्ड कप शानदार परफॉर्मेंस करते हुए फाइनल तक पहुंची है. ऐसे में ये मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है और दोनों टीमों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकती है. 

कहां खेला जाएगा वर्ल्ड कप का फाइनल?

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. 

कब और कितने बजे खला जाएगा वर्ल्ड कप का फाइनल?

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार 6 फरवरी को खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 12.30 बजे होगा. 

टीवी पर कहां देख सकेंगे वर्ल्ड कप का फाइनल?

भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल टीवी पर आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. 

कहां होगी वर्ल्ड कप का फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी. 

भारत और इंग्लैंड का अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए फुल स्क्वाड

भारत- एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हरवंश पंगलिया, मोहम्मद एनान, उधव मोहन और किशन कुमार सिंह.

इंग्लैंड- बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूरेस, बेन मेयस, थॉमस रेव (विकेटकीपर/कप्तान), कालेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, इसाक मोहम्मद, ल्यूक हैंड्स, विल बेनिसन और अली फारूक.

