FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हिमंता ने गौरव गोगोई पर लगाए गंभीर आरोप, गोगोई की पत्नी का पाक से कनेक्शन- हिमंता, कांग्रेस सरकार में भारत दौरा किया था- हिमंता, पाकिस्तानी एंबेसी जाते थे गौरव गोगोई- हिमंता, देश के सामने खुलासा करना जरूरी- हिमंता, कांग्रेस सांसद के पाकिस्तान से रिश्ते- हिमंता, 'अली तौकीर कई बार भारत की यात्रा कर चुका है'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'हम काफी हैरान थे क्योंकि...' वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर अक्षर पटेल का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले भारतीय ऑलराउंडर

'हम काफी हैरान थे क्योंकि...' वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर अक्षर पटेल का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले भारतीय ऑलराउंडर

The Sweet Truth: चेहरे की चमक छीन लेती है शुगर, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कैसे समय से पहले स्किन को बना देती है बूढ़ा

The Sweet Truth: चेहरे की चमक छीन लेती है शुगर, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कैसे समय से पहले स्किन को बना देती है बूढ़ा

Ghooskhor Pandat Controversy: 'घूसखोर पंडित' पर कब और कैसे शुरू हुआ विवाद, क्या बदला जाएगा फिल्म का नाम? जानें सबकुछ

Ghooskhor Pandat पर कब और कैसे शुरू हुआ विवाद, क्या बदला जाएगा फिल्म का नाम? जानें सबकुछ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Netflix Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 5 मर्डर मिस्ट्री फिल्म, सस्पेंस ऐसा कि एक ने तो महीनों किया नेटफ्लिक्स पर राज

दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 5 मर्डर मिस्ट्री फिल्म, सस्पेंस ऐसा कि एक ने तो महीनों किया नेटफ्लिक्स पर राज

12 दिनों में 50 मिलियन व्यूज पार कर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, आपने देखी 7 एपिसोड वाली ये भारतीय वेब सीरीज?

12 दिनों में 50 मिलियन व्यूज पार कर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, आपने देखी 7 एपिसोड वाली ये भारतीय वेब सीरीज?

दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जहां एक भी मुस्लिम नागरिक नहीं है? यहां का सिटीजनशिप नियम है वजह 

दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जहां एक भी मुस्लिम नागरिक नहीं है? यहां का सिटीजनशिप नियम है वजह

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs ENG Final: 55 गेंदों में शतक, फिर बनाए 80 बॉल पर 175 रन; फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान

Vaibhav Suryavanshi Century: युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से धमाल मचा दिया है. पहले उन्होंने 33 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और उसके बाद महज 55 गेंदों में शतक लगा दिया.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 06, 2026, 03:59 PM IST

IND vs ENG Final: 55 गेंदों में शतक, फिर बनाए 80 बॉल पर 175 रन; फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान

Vaibhav Suryavanshi Century

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया था. इस दौरान युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से धमाल मचा दिया है. पहले उन्होंने 33 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और उसके बाद महज 55 गेंदों में शतक लगा दिया. हालांकि वैभव अपने दोहरे शतक से चूंक गए. लेकिन उन्होंने अपनी इस पारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है. 

फाइनल में वैभव सूर्यवंशी का तूफान

वैभ सूर्यवंशी ने फाइनल में 55 गेंदों में अपना शतक ठोका था. उसके बाद उन्होंने 80 गेंदों में 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से 175 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक-रेट 218.75 का रहा है. हालांकि वैभव अपने दोहरे शतक से चूंक गए हैं. इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ 33 गेंदों में 68 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. लेकिन इस बार उन्होंने अपना काम बेखूबी निभाया है. 

वैभव ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रनों की पारी खेली. इस पारी के बदौलत वैभव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने 175 रनों की पारी खेलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. उन्होंने U19 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वहीं वैभव अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं और पहले स्थान पर काबिज हो गए हैं. वहीं वैभव ने 55 गेंदों में शतक लगाकर अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक जड़ने के मामले में दूसरे बैटर बन गए हैं. इसके अलावा वैभव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्याजा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

U19 WC पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

  • 15- वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम इंग्लैंड, फाइनल, हरारे 2026
  • 12- माइकल हिल (ऑस्ट्रेलिया) बनाम एनएएम, पेनांग, 2008
  • 11- क्रेग सिमंस (एयूएस) बनाम केन, डुनेडिन, 2002

U19 WC फाइनल में शतक

  • 119* - वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम इंग्लैंड, हरारे, 2026
  • 111* - उन्मुक्त चंद (भारत) बनाम AUS, टाउन्सविले, 2012
  • 108 - ब्रेट विलियम्स (ऑस्ट्रेलिया) बनाम PAK, एडिलेड, 1988
  • 107 - स्टीफन पीटर्स (इंग्लैंड) बनाम न्यूजीलैंड, जोहान्सबर्ग, 1998
  • 101* - मनजोत कालरा (भारत) बनाम AUS, माउंट माउंगानुई, 2018
  • 100* - जेराड बर्क (एयूएस) बनाम एसए, लिंकन, 2002

U19 WC में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज 

  • 51 - विल मलाजजुक (एयूएस) बनाम जापान, विंडहोक, 2026
  • 55 - वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम इंग्लैंड, हरारे, 2026
  • 63 - कासिम अकरम (पाक) बनाम SL, नॉर्थ साउंड, 2022
  • 65 - बेन मेयस (इंग्लैंड) बनाम एससीओटी, हरारे, 2026
  • 69 - राज बावा (भारत) बनाम युगांडा, तरौबा, 2022

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के

  • 20* - 2026 में वैभव सूर्यवंशी
  • 18 - 2022 में डेवाल्ड ब्रेविस
  • 18 - 2016 और 2018 में फिन एलन
  • 15 - 2016 में जैक बर्नहैम
  • 14 - 2008 में माइकल हिल
  • 14 - 2014 में निकोलस पूरन 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Netflix Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 5 मर्डर मिस्ट्री फिल्म, सस्पेंस ऐसा कि एक ने तो महीनों किया नेटफ्लिक्स पर राज
दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 5 मर्डर मिस्ट्री फिल्म, सस्पेंस ऐसा कि एक ने तो महीनों किया नेटफ्लिक्स पर राज
12 दिनों में 50 मिलियन व्यूज पार कर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, आपने देखी 7 एपिसोड वाली ये भारतीय वेब सीरीज?
12 दिनों में 50 मिलियन व्यूज पार कर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, आपने देखी 7 एपिसोड वाली ये भारतीय वेब सीरीज?
दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जहां एक भी मुस्लिम नागरिक नहीं है? यहां का सिटीजनशिप नियम है वजह 
दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जहां एक भी मुस्लिम नागरिक नहीं है? यहां का सिटीजनशिप नियम है वजह
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
Numerology: नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 7 February: आज शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल 
आज शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
Surya Gochar: 13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, सूर्य-शनि मिलन से इन 4 राशियों की होगी बल्ले बल्ले 
Surya Gochar: 13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, सूर्य-शनि मिलन से इन 4 राशियों की होगी बल्ले बल्ले
Horoscope 6 February: आज किसे होगा फायदा, किसे रहना है सावधान? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 6 February: आज किसे होगा फायदा, किसे रहना है सावधान? पढ़ें आज का अपना
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
MORE
Advertisement