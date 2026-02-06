IND vs ENG Final: 55 गेंदों में शतक, फिर बनाए 80 बॉल पर 175 रन; फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान

Vaibhav Suryavanshi Century: युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से धमाल मचा दिया है. पहले उन्होंने 33 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और उसके बाद महज 55 गेंदों में शतक लगा दिया.

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया था. इस दौरान युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से धमाल मचा दिया है. पहले उन्होंने 33 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और उसके बाद महज 55 गेंदों में शतक लगा दिया. हालांकि वैभव अपने दोहरे शतक से चूंक गए. लेकिन उन्होंने अपनी इस पारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

फाइनल में वैभव सूर्यवंशी का तूफान

वैभ सूर्यवंशी ने फाइनल में 55 गेंदों में अपना शतक ठोका था. उसके बाद उन्होंने 80 गेंदों में 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से 175 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक-रेट 218.75 का रहा है. हालांकि वैभव अपने दोहरे शतक से चूंक गए हैं. इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ 33 गेंदों में 68 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. लेकिन इस बार उन्होंने अपना काम बेखूबी निभाया है.

वैभव ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रनों की पारी खेली. इस पारी के बदौलत वैभव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने 175 रनों की पारी खेलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. उन्होंने U19 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वहीं वैभव अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं और पहले स्थान पर काबिज हो गए हैं. वहीं वैभव ने 55 गेंदों में शतक लगाकर अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक जड़ने के मामले में दूसरे बैटर बन गए हैं. इसके अलावा वैभव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्याजा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

U19 WC पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

15- वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम इंग्लैंड, फाइनल, हरारे 2026

12- माइकल हिल (ऑस्ट्रेलिया) बनाम एनएएम, पेनांग, 2008

11- क्रेग सिमंस (एयूएस) बनाम केन, डुनेडिन, 2002

U19 WC फाइनल में शतक

119* - वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम इंग्लैंड, हरारे, 2026

111* - उन्मुक्त चंद (भारत) बनाम AUS, टाउन्सविले, 2012

108 - ब्रेट विलियम्स (ऑस्ट्रेलिया) बनाम PAK, एडिलेड, 1988

107 - स्टीफन पीटर्स (इंग्लैंड) बनाम न्यूजीलैंड, जोहान्सबर्ग, 1998

101* - मनजोत कालरा (भारत) बनाम AUS, माउंट माउंगानुई, 2018

100* - जेराड बर्क (एयूएस) बनाम एसए, लिंकन, 2002

U19 WC में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज

51 - विल मलाजजुक (एयूएस) बनाम जापान, विंडहोक, 2026

55 - वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम इंग्लैंड, हरारे, 2026

63 - कासिम अकरम (पाक) बनाम SL, नॉर्थ साउंड, 2022

65 - बेन मेयस (इंग्लैंड) बनाम एससीओटी, हरारे, 2026

69 - राज बावा (भारत) बनाम युगांडा, तरौबा, 2022

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के

20* - 2026 में वैभव सूर्यवंशी

18 - 2022 में डेवाल्ड ब्रेविस

18 - 2016 और 2018 में फिन एलन

15 - 2016 में जैक बर्नहैम

14 - 2008 में माइकल हिल

14 - 2014 में निकोलस पूरन

