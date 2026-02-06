IND vs ENG Final: 55 गेंदों में शतक, फिर बनाए 80 बॉल पर 175 रन; फाइनल में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान

हिमंता ने गौरव गोगोई पर लगाए गंभीर आरोप, गोगोई की पत्नी का पाक से कनेक्शन- हिमंता, कांग्रेस सरकार में भारत दौरा किया था- हिमंता, पाकिस्तानी एंबेसी जाते थे गौरव गोगोई- हिमंता, देश के सामने खुलासा करना जरूरी- हिमंता, कांग्रेस सांसद के पाकिस्तान से रिश्ते- हिमंता, 'अली तौकीर कई बार भारत की यात्रा कर चुका है'
Vaibhav Suryavanshi Century: युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से धमाल मचा दिया है. पहले उन्होंने 33 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और उसके बाद महज 55 गेंदों में शतक लगा दिया.
आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया था. इस दौरान युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से धमाल मचा दिया है. पहले उन्होंने 33 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और उसके बाद महज 55 गेंदों में शतक लगा दिया. हालांकि वैभव अपने दोहरे शतक से चूंक गए. लेकिन उन्होंने अपनी इस पारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है.
फाइनल में वैभव सूर्यवंशी का तूफान
वैभ सूर्यवंशी ने फाइनल में 55 गेंदों में अपना शतक ठोका था. उसके बाद उन्होंने 80 गेंदों में 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से 175 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक-रेट 218.75 का रहा है. हालांकि वैभव अपने दोहरे शतक से चूंक गए हैं. इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ 33 गेंदों में 68 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. लेकिन इस बार उन्होंने अपना काम बेखूबी निभाया है.
वैभव ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रनों की पारी खेली. इस पारी के बदौलत वैभव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने 175 रनों की पारी खेलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. उन्होंने U19 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वहीं वैभव अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं और पहले स्थान पर काबिज हो गए हैं. वहीं वैभव ने 55 गेंदों में शतक लगाकर अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक जड़ने के मामले में दूसरे बैटर बन गए हैं. इसके अलावा वैभव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्याजा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.
U19 WC पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
U19 WC फाइनल में शतक
U19 WC में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के
