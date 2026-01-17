IND vs BAN Handshake Controversy: पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से भारत का नो हैंडशेक, आयुष म्हात्रे ने विपक्षी कप्तान से नहीं मिला हाथ

IND vs BAN Handshake Controversy: भारत और बांग्लादेश के बीच भी नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी चल रही है. भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने विपक्षी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ ली है.

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. लेकिन ये मैच इस समय काफी चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि इसके पीछे कोई मैदानी या खिलाड़ी का रिकॉर्ड नहीं है. बल्कि नो हैंडशेक कंट्रोर्सी है. भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी चली थी. लेकिन अब भारत और बांग्लादेश के बीच भी नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी चल रही है. भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने विपक्षी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ ली है.

भारत-बांग्लादेश में नो हैंडशेक

आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में आज भारतीय टीम ग्रुप स्टेज मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला खेल रही है. इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. पहले बैटिंग कर रही टीम इंडिया के लिए वैभ सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बैटिंग की. लेकिन वो अपने शतक से चूक गए. लेकिन इन सब के बीच टॉस के समय भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने बांग्लादेश के कप्तान जवाद अबरार से हाथ नहीं मिलाया. हालांकि बांग्लादेश के कप्तान अजीजुल हकीम बीमारी के कारण मैच से बाहर है, जिसकी वजह से अबरार कप्तानी कर रहे हैं. लेकिन नो हैंडशेक को लेकर दोनों टीमों के बीच कोई भी टिप्पणी नही की गई.

क्या भारत-बांग्लादेश का विवाद

एशिया कप 2025 में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था. भारत ने इसलिए ये किया था क्योंकि 2025 अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और 26 भारतीयों की जान गई थी. ऐसे में वो भारक ने हाथ न मिलाकर आंतकी हमले का विरोध किया था. वहीं अब बांग्लादेश से भी नो हैंडशेक कंट्रोवर्स शुरू हो गई, जिसकी वजह है कि बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार खबरे हैं. बांग्लादेश में दो हिंदुओं की हत्या के बाद भारत में विरोध हुआ. उसके बाद बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान रिलीज कर दिया.

मुस्ताफिजुर के बाहर किए जाने पर बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी. बात यहां खत्म नहीं हुई. फिर बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने सभी मैच भारत से बाहर कराने की मांगी की. लेकिन आईसीसी ने इस मांग को ठुकरा दिया. उसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप न खेलने की धमकी देनी शुरू कर दी. ऐसे में अब ये मामला क्रिकेट के मैदान तक पहुंच चुका है और भारतीय खिलाड़ियों ने बांग्लादेशियों से हाथ नहीं मिलाया है.

