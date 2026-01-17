FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs BAN Handshake Controversy: पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से भारत का नो हैंडशेक, आयुष म्हात्रे ने विपक्षी कप्तान से नहीं मिला हाथ

पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से भारत का नो हैंडशेक, आयुष म्हात्रे ने विपक्षी कप्तान से नहीं मिला हाथ

'Gen Z को बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा...', मालदा में ममता सरकार पर बरसे PM मोदी

'Gen Z को बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा...', मालदा में ममता सरकार पर बरसे PM मोदी

PM Awas: पक्के घर का सपना होगा साकार, यूपी में इस दिन आपके खाते में आ जाएंगे 1 लाख रुपये?

PM Awas: पक्के घर का सपना होगा साकार, यूपी में इस दिन आपके खाते में आ जाएंगे 1 लाख रुपये?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म

OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs BAN Handshake Controversy: पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से भारत का नो हैंडशेक, आयुष म्हात्रे ने विपक्षी कप्तान से नहीं मिला हाथ

IND vs BAN Handshake Controversy: भारत और बांग्लादेश के बीच भी नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी चल रही है. भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने विपक्षी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ ली है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 17, 2026, 04:47 PM IST

IND vs BAN Handshake Controversy: पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से भारत का नो हैंडशेक, आयुष म्हात्रे ने विपक्षी कप्तान से नहीं मिला हाथ

IND vs BAN Handshake Controversy

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. लेकिन ये मैच इस समय काफी चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि इसके पीछे कोई मैदानी या खिलाड़ी का रिकॉर्ड नहीं है. बल्कि नो हैंडशेक कंट्रोर्सी है. भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी चली थी. लेकिन अब भारत और बांग्लादेश के बीच भी नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी चल रही है. भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने विपक्षी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ ली है. 

भारत-बांग्लादेश में नो हैंडशेक

आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में आज भारतीय टीम ग्रुप स्टेज मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला खेल रही है. इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. पहले बैटिंग कर रही टीम इंडिया के लिए वैभ सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बैटिंग की. लेकिन वो अपने शतक से चूक गए. लेकिन इन सब के बीच टॉस के समय भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने बांग्लादेश के कप्तान जवाद अबरार से हाथ नहीं मिलाया. हालांकि बांग्लादेश के कप्तान अजीजुल हकीम बीमारी के कारण मैच से बाहर है, जिसकी वजह से अबरार कप्तानी कर रहे हैं. लेकिन नो हैंडशेक को लेकर दोनों टीमों के बीच कोई भी टिप्पणी नही की गई.

क्या भारत-बांग्लादेश का विवाद

एशिया कप 2025 में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था. भारत ने इसलिए ये किया था क्योंकि 2025 अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और 26 भारतीयों की जान गई थी. ऐसे में वो भारक ने हाथ न मिलाकर आंतकी हमले का विरोध किया था. वहीं अब बांग्लादेश से भी नो हैंडशेक कंट्रोवर्स शुरू हो गई, जिसकी वजह है कि बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार खबरे हैं. बांग्लादेश में दो हिंदुओं की हत्या के बाद भारत में विरोध हुआ. उसके बाद बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान रिलीज कर दिया. 

मुस्ताफिजुर के बाहर किए जाने पर बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी. बात यहां खत्म नहीं हुई. फिर बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने सभी मैच भारत से बाहर कराने की मांगी की. लेकिन आईसीसी ने इस मांग को ठुकरा दिया. उसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप न खेलने की धमकी देनी शुरू कर दी. ऐसे में अब ये मामला क्रिकेट के मैदान तक पहुंच चुका है और भारतीय खिलाड़ियों ने बांग्लादेशियों से हाथ नहीं मिलाया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड
1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
1.25 Cr के साथ 'हैप्पी पटेल' ने मारी बाजी, 'राहु केतु' को पछाड़ Day 1 कैसी रही कमाई? द राजा साब का भी जानें हाल
1.25 Cr के साथ 'हैप्पी पटेल' ने मारी बाजी, 'राहु केतु' को पछाड़ Day 1 कैसी रही कमाई? द राजा साब का भी जानें हाल
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Aditya Hridaya Stotra: सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
MORE
Advertisement