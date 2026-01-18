IND vs BAN: नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तोड़ी चुप्पी, मैच के बाद दी सफाई

IND vs BAN No Handshake Controversy: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने सफाई दी है कि बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में टॉस के समय पारंपरिक तौर पर हाथ न मिलाना अनजाने में हुआ था. ये ध्यान भटकने की वजह से हुआ.

भारत और बांग्लादेश के बीच शनिवार को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में टॉस के दौरान हैंडशेक नहीं हुआ. हालांकि मैच के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने सफाई दी है कि बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में टॉस के समय पारंपरिक तौर पर हाथ न मिलाना अनजाने में हुआ था. ये ध्यान भटकने की वजह से हुआ. शनिवार को नियमित कप्तान अजीजुल हकीम के स्थान पर उपकप्तान जवाद अबरार ने टॉस में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे से हाथ नहीं मिलाया. आइए जानते हैं कि बोर्ड ने इसपर क्या कहा है.

नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर बोर्ड ने दी सफाई

नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर बीसीबी ने अपने बयान में कहा, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के अपने शुरुआती मैच से पहले टॉस के समय हुई एक अनजाने और अनुचित कार्रवाई पर गौर किया है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ था. बीमारी के कारण नियमित कप्तान अजीजुल हकीम टॉस में शामिल नहीं हो सके और उपकप्तान जवाद अबरार ने इस मौके पर टीम का प्रतिनिधित्व किया."

बोर्ड ने आगे कहा, "बीसीबी स्पष्ट करना चाहता है कि विपक्षी कप्तान से हाथ न मिलाना पूरी तरह से अनजाने में हुआ था. ये ध्यान भटकने के चलते हुआ. विपक्षी टीम के प्रति किसी भी तरह की असभ्यता या अनादर दिखाने का कोई इरादा नहीं था. बोर्ड ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है. क्योंकि क्रिकेट की भावना को बनाए रखना और विरोधियों का सम्मान करना किसी भी स्तर पर बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मूलभूत शर्त है. तुरंत टीम प्रबंधन को इस बारे में सलाह दी गई है."

बयान में आगे कहा, "खिलाड़ियों को भी विपक्षी टीमों के साथ खेल भावना, सौहार्द और आपसी सम्मान के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी याद दिलाई गई है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह क्रिकेट के मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है."

पिछले साल सीनियर पुरुष टी20 एशिया कप में भी ऐसी ही स्थिति सामने आई थी. उस समय भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने तीनों मुकाबलों में टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया. हालिया घटना बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच हुई है. कुछ दिनों पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 सीजन के लिए अपनी टीम से रिलीज करने का अनुरोध किया था. उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है. बांग्लादेश, भारत में अपने मैच खेलने से बचना चाहता है. ऐसे में बीसीबी ने आईसीसी से गुहार लगाई है कि उसके मुकाबले भारत के बजाय दूसरे देश में खेले जाएं.

