PM मोदी का संबोधन,कहा- बिहार ने बंगाल का रास्ता बना दिया | BJP दफ्तर में PM मोदी का संबोधन,कहा- बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया

Vaibhav Suryavanshi Century: 26 बाउंड्री के साथ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में ठोका शतक, टी20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

'यह जयचंदों की करारी हार...', महुआ सीट हारने के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रिएक्शन, PM मोदी को लेकर भी दिया बड़ा बयान

Bihar Election Results Memes: सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार, ये मजेदार पोस्ट देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

कितनी पढ़ी-लिखी हैं तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री? जानें शादी से पहले क्या था उनका प्रोफेशन

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा पहुंचने वाली महिलाएं, जानें कौन कहां से जीतीं?

Immersion Rod Cleaning Tips: इमर्शन रॉड पर जम गई है सफेद परत? साफ करने के लिए अपनाएं 5Rs वाला यह सबसे आसान तरीका

क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi Century: एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक ठोक दिया है और टी20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 14, 2025, 08:07 PM IST

Vaibhav Suryavanshi Century

एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में शुक्रवार 14 नवंबर को भारत ए और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 297 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया है. इस दौरान युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक ठोक दिया है और टी20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौनसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. 

वैभव ने 32 गेंदों में ठोका शतक

यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में शतक ठोक दिया है. उन्होंने 44 गेंदों में 11 चौके और 15 छक्कों की मदद से 144 रनों की पारी खेली है. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 342.86 का रहा है. इसके अलावा कप्तान जितेश शर्मा ने 32 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 83 रनों की पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों की मदद से भारत ए ने 297 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. खबर लिखने तक यूएई ने 15 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना दिया है. टीम को जीत के लिए 30 गेंदों में 179 रन बनाने होंगे, जो असंभ है. 

वैभव ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में शतक ठोककर टी20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. दरअसल, टी20 क्रिकेट में 35 या उससे कम गेंदों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने इससे पहले आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक ठोका था. अब उन्होंने 35 और 32 गेंदों में दो बार ऐसा किया है. इससे पहले कोई भी बल्लेबाज दो बार ऐसा कारनामा नहीं कर पाया है. 

सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक अभिषेक शर्मा और उर्विल पटेल के नाम है. दोनों बल्लेबाजों ने 28-28 गेंदों में शतक बनाया था. वहीं ऋषभ पंत ने 2018 में 32 गेंदों में शतक ठोका था और अब वैभव ने पंत की बराबरी कर ली है.

