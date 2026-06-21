तबाही का दूसरा नाम वैभव सूर्यवंशी, बिना सिंगल-डबल 11 गेंदों में जड़ी फिफ्टी; 15 साल की उम्र तोड़ दिए कई बड़े रिकॉर्ड्स

Vaibhav Suryavanshi: 'यूनिवर्सल बेबी बॉस' वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को हैरान कर दिया है. उन्होंने 11 गेंदों में फिफ्टी लगाकर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है.

भारत ए बनाम श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल खेला जा रहा है.

वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में अर्धशतक ठोका है.

वैभव ने बिना सिंगल-डबल के फिफ्टी लगाई है.

सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 94 रनों की विस्फोटक पारी खेली है.

15 साल की उम्र में वैभव ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं.

ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मुकाबला भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 377 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों में 94 रनों की पारी खेली. इतना ही नहीं, 'यूनिवर्सल बेबी बॉस' ने 11 गेंदों में फिफ्टी भी ठोक दी थी. खास बात ये है कि उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान कोई भी रन दौड़कर नहीं लिया है. इसके साथ ही वो ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए. 15 साल की उम्र में वैभव ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और वो दुनिया को लगातार हैरान करते जा रहे हैं.

फाइनल में खेली धुआंधार पारी

ट्राई सीरीज भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका की ए टीमों के बीच खेली जा रही है. इस पूरी सीरीज में वैभव कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. लेकिन श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में वैभव ने धुंआधार पारी खेलने के बाद दुनिया को हैरान कर दिया है. वैभव ने बिना सिंगल-डबल के 11 गेंदों में फिफ्टी लगाई और फिर 29 गेंदों में 94 रनों की पारी खेली. भले ही वैभव 6 रनों से अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने एक बार फिर दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है. श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 8 चौके और 10 छक्कों की मदद से 94 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका 324.14 का स्ट्राइक रेट रहा.

ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

श्रीलंका के खिलाफ के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया है. इसके साथ ही वो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कौशल्या वीररत्ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कौशल्या ने 12 गेंदों में ये कारनामा किया था. इतना ही नहीं, भारत के लिए लिस्ट में क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले भारत के लिए लिस्ट ए में सरफराज खान ने 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया था.

वैभव ने बनाया खास वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से अर्धशतक बनाया. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 400 से ज्यादा का रहा. खास बात ये रही कि उन्होंने अपनी फिफ्टी पूरी करने के लिए सिंगल या डबल नहीं लिया. यानी बिना सिंगल-डबल के अर्धशतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 10 बाउंड्री लगाई और एक बॉल डॉट रही. इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने बिना सिंगल-डबल के सबसे तेज अर्धशतक नहीं लगाया है.

15 साल की उम्र तोड़ दिए कई बड़े रिकॉर्ड्स

लिस्ट ए क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने सबसे तेज 11 गेंदों में शतक बनाया है.

14 साल की उम्र में वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक (36 गेंदों में) बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

वैभव ने वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने के मामले में एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था. वैभव ने 59 गेंदों में ये कारनामा किया था.

लिस्ट ए क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज तीसरा शतक लगाया था. ईशान किशन ने 33 गेंद, अनमोलप्रीत ने 35 गेंदों में और वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक लगाया था.

यूथ टेस्ट में वैभव ने सबसे तेज शतक लगाया था. ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ 58 गेंदों में शतक लगाया था.

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक (58 गेंद) भी बनाया है.

रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले सबसे युवा रिकॉर्ड भी को वैभव ने अपने नाम किया है.

वैभव टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं.

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