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'बतौर कप्तान दबाव में बहुत कुछ...' कैप्टन तिलक वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल से पहले बताए कप्तानी के फायदे

Tilak Varma on Captaincy: श्रीलंका के खिलाफ फाइनल से पहले तिलक वर्मा ने बतौर कप्तान दबाव वाले मैचों में प्रदर्शन पर बात की है और उन्होंने कप्तानी के फायदे भी बताए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 20, 2026, 10:59 PM IST

'बतौर कप्तान दबाव में बहुत कुछ...' कैप्टन तिलक वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल से पहले बताए कप्तानी के फायदे

Tilak Varma (Photo X)

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भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ए टीमों के बीच त्रिकोणीय सीरीज खेली जा रही है, जिसका फाइनल मुकाबला भारत ए और श्रीलंका ए के बीच रविवार 21 जून 2026 को खेला जाएगा. तिलक वर्मा की अगुवाई वाली टीम ने 4 मैचों में दो जीत और दो में हार का सामना किया है. वहीं अफगानिस्तान सिर्फ एक मैच जीत सकी और सीरीज से बाहर हो गई, जबकि मेजबान टीम श्रीलंका ने 3 मैच जीते हैं. हालांकि, टीम इंडिया ए का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है, लेकिन टीम ने फाइनल में जगह बना ली है. ऐसे में तिलक वर्मा ने बतौर कप्तान दबाव वाले मैचों में प्रदर्शन पर बात की है और उन्होंने कप्तानी के फायदे भी बताए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

तिलक ने बताए कप्तानी के फायदे

भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने श्रीलंका ए के ​​खिलाफ फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "एक कप्तान के तौर पर टूर्नामेंट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर दबाव वाली स्थितियों को संभालने में. अगर आप देखें तो कुछ मैच बहुत करीबी रहे हैं और कुछ मैचों में मौसम ने बीच में खलल डाला है और डकवर्थ लुईस पद्धति लागू हुई. लेकिन साथ ही, जब टीम को सबसे अच्छे प्रदर्शन की जरूरत होती है, तो हम अपना संयम बनाए रखते हैं और अच्छा खेलते हैं."

फाइनल को लेकर क्या बोले तिलक?

कप्तान तिलक वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल को लेकर कहा, "कल एक बड़ा मैच है और साथ ही हमारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा. टूर्नामेंट के पहले दिन से हमने जो किया है, वही कल भी करेंगे. हमें बस अपनी बुनियादी बातों पर ध्यान देना है, सही मानसिकता रखनी है और हम कल अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. निश्चित रूप से अगर आपने देखा हो, तो हर टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है. श्रीलंका और अफगानिस्तान सभी ने इस टूर्नामेंट में समान रूप से अच्छा खेला है."

कैसा रहा टीम इंडिया का इस सीरीज में प्रदर्शन?

टीम इंडिया ए ने इस त्रिकोणीय सीरीज में पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था, जिसे 8 रनों से अपने नाम किया था. उसके बाद भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, जिसमें टीम को डीएलएस मेथड के तहत 4 रनों से हारना पड़ा. हालांकि, उसके बाद भारत ने फिर श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खेला था, जो सुपर ओवर तक गया. लेकिन टीम इंडिया ने सुपर ओवर गंवा दिया. हालांकि उसके बाद अफगानिस्तान को 101 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई है. 

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