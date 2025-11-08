IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. लेकिन उससे पहले भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच अनऑफिशियल मुकाबला खेला जा रहा है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. लेकिन उससे पहले भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच अनऑफिशियल मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ए ने पहली पारी में 255 रन बनाए थे. इस दौरान टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस हो गया था. वहीं दूसरी पारी में भी टीम इंडिया ए का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया है. केएल राहुल से लेकर ऋषभ पंत तक सभी फेल रहे हैं. हालांकि पहली पारी में छठे नंबर पर उतरे ध्रुव जुरेल की शतकीय पारी से टीम इंडिया ने सम्मानजनक स्कोर बना लिया था.

टीम इंडिया ए का टॉप ऑर्डर फ्लॉप

पहली पारी में टीम इंडिया ने 255 रन बनाए थे. केएल राहुल 19, अभिमन्यू इस्वरन 0, साई सुदर्शन 17, देवदत्त पडिक्कल 5 और ऋषभ पंत 24 रन बना सके थे. टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हो गया था. उसके बाद छठे स्थान पर उतरे जुरेल ने 175 गेंदों में नाबाद 132 रनों की पारी खेली. इसके अलावा हर्ष दुबे 14, आकाश दीप 0, कुलदीप यादव 20, मोहम्मद सिराज 15 और प्रसिद्ध कृष्णा 0 रन बना पाए थे.

साउथ अफ्रीका 221 रनों पर हो गई थी ढेर

भारत ए के गेंदबाजों ने दमदार गेंदबाजी की और साउथ अफ्रीका ए को 221 रनों पर सिमट गई और 34 रन से पीछे रह गई थी. मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट चटकाए और हर्ष दुबे और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट चटकाया.

दूसरी पारी में भी फ्लॉप हुआ भारत ए का टॉप ऑर्डर

साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरी पारी में टीम इंडिया ए का टॉप ऑर्डर दूसरी पारी में भी फ्लॉप हो गया है. दूसकी पारी में खबर लिखने तक टीम इंडिया ने 151 रन बना लिए हैं औऱ अपने 5 विकेट गंवा दिया है. अभिमन्यू इस्वरन 0, केएल राहुल 27, साई सुदर्शन 24, देवदत्त पडिक्कल 24, कुलदीप यादव 16 रन बना सके. हालांकि ऋषभ पंत 17 रनों पर रिटायर्ड हर्ट हो गए है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.