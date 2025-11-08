FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बेतिया रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने साधा राहुल-तेजस्वी पर निशाना- 'दो नामदार बेल पर घूम रहे हैं' | नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब देना होगा ग्रीन टैक्स, 1 दिसंबर से लागू होगा नया नियम | पूर्णिया की रैली में अमित शाह का बयान- RJD और कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही है, हम उन्हें सीमांचल से बाहर करेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

घर के पंखे जितने काले हो रहे अब फेफड़ें, दिल्ली-एनसीआर के पॉल्यूशन से लंग्स पर जम रही कर्बन की लेयर

हर हफ्ते साफ पंखे काले हो रहे तो समझ लें आपके फेफड़ों पर कार्बन कोटिंग जम गई है, दिल्ली-NCR का पॉल्यूशन का खतरनाक स्तर

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. लेकिन उससे पहले भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच अनऑफिशियल मुकाबला खेला जा रहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 08, 2025, 12:38 PM IST

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND-A vs SA-A

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. लेकिन उससे पहले भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच अनऑफिशियल मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ए ने पहली पारी में 255 रन बनाए थे. इस दौरान टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस हो गया था. वहीं दूसरी पारी में भी टीम इंडिया ए का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया है. केएल राहुल से लेकर ऋषभ पंत तक सभी फेल रहे हैं. हालांकि पहली पारी में छठे नंबर पर उतरे ध्रुव जुरेल की शतकीय पारी से टीम इंडिया ने सम्मानजनक स्कोर बना लिया था. 

टीम इंडिया ए का टॉप ऑर्डर फ्लॉप

पहली पारी में टीम इंडिया ने 255 रन बनाए थे. केएल राहुल 19, अभिमन्यू इस्वरन 0, साई सुदर्शन 17, देवदत्त पडिक्कल 5 और ऋषभ पंत 24 रन बना सके थे. टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हो गया था. उसके बाद छठे स्थान पर उतरे जुरेल ने 175 गेंदों में नाबाद 132 रनों की पारी खेली. इसके अलावा हर्ष दुबे 14, आकाश दीप 0, कुलदीप यादव 20, मोहम्मद सिराज 15 और प्रसिद्ध कृष्णा 0 रन बना पाए थे. 

साउथ अफ्रीका 221 रनों पर हो गई थी ढेर

भारत ए के गेंदबाजों ने दमदार गेंदबाजी की और साउथ अफ्रीका ए को 221 रनों पर सिमट गई और 34 रन से पीछे रह गई थी. मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट चटकाए और हर्ष दुबे और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट चटकाया. 

दूसरी पारी में भी फ्लॉप हुआ भारत ए का टॉप ऑर्डर

साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरी पारी में टीम इंडिया ए का टॉप ऑर्डर दूसरी पारी में भी फ्लॉप हो गया है. दूसकी पारी में खबर लिखने तक टीम इंडिया ने 151 रन बना लिए हैं औऱ अपने 5 विकेट गंवा दिया है. अभिमन्यू इस्वरन 0, केएल राहुल 27, साई सुदर्शन 24, देवदत्त पडिक्कल 24, कुलदीप यादव 16 रन बना सके. हालांकि ऋषभ पंत 17 रनों पर रिटायर्ड हर्ट हो गए है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी
IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप
IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप
IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल
IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल
OYO का पूरा नाम क्या है? क्या आप सोशल मीडिया पर BYB, BTW और ASAP शब्दों का मतलब जानते हैं?
OYO का पूरा नाम क्या है? क्या आप सोशल मीडिया पर BYB, BTW और ASAP शब्दों का मतलब जानते हैं?
‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बाद पिता Shahrukh संग फिल्म बनाएंगे Aryan Khan? जानें तीसरे प्रोजेक्ट को लेकर क्यों हो रही ऐसी चर्चा
‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बाद पिता Shahrukh संग फिल्म बनाएंगे Aryan Khan? जानें तीसरे प्रोजेक्ट को लेकर क्यों हो रही ऐसी चर्चा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक
क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक
ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती
ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती
घर के पंखे जितने काले हो रहे अब फेफड़ें, दिल्ली-एनसीआर के पॉल्यूशन से लंग्स पर जम रही कर्बन की लेयर
हर हफ्ते साफ पंखे काले हो रहे तो समझ लें आपके फेफड़ों पर कार्बन कोटिंग जम गई है, दिल्ली-NCR का पॉल्यूशन का खतरनाक स्तर
Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी
Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी
मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम 
मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE