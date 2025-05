करुण नायर और सरफराज खान ने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों का डटकर सामना किया, जिससे भारत ए ने शुक्रवार को यहां चार दिन अनऑफिशियल टेस्ट के पहले दिन टी ब्रेक तक दो विकेट पर 227 रन बना लिए. हालांकि उसके बाद सरफराज खान 92 रनों पर आउट हो गए. लेकिन उन्होंने अपनी इस पारी से बीसीसीआई को मुंह तोड़ जवाब दिया है. दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सीनियर टीम में बीसीसीआई ने सरफराज को नहीं लिया है, जिसकी वजह से सरफराज अब अपनी इस पारी से सुर्खियों में आ गए.

अपने शतक से चूंके सरफराज

इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ सरफराज खान ने दमदार पारी खेली है. उन्होंने 119 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 92 रन बनाए हैं. हालांकि वो अपने शतक से चूंक गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस पारी से बीसीसीआई को चेता दिया है. बीसीसीआई ने उन्हें सीनियर टीम में जगह नहीं दी. अनऑफिशियल टेस्ट में सरफराज ने नायर के मिलकर करीब 180 रनों की साझेदारी भी की.

करुण नायर ने ठोका शतक

सरफराज अपने शतक से चूंके लेकिन फिर करुण नायर ने अपनी शतक पूरा किया. इस पारी से नायर ने नंबर 4 पर खेलने की दावेदारी भी ठोक दी है. हालांकि पहले दिन के खेल के अंत तक नायर ने 157 रन बना लिए हैं. उन्होंने अपनी इस पारी में 21 चौके और 1 छक्का ठोका है.

HEARTBREAK FOR SARFARAZ KHAN. 💔



Sarfaraz missed a well deserved Hundred but nevertheless he scored 92 runs from 119 balls against England Lions - Well played, Sarfaraz Khan. pic.twitter.com/Wyxr0mtF3f