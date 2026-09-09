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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, रजत पाटीदार को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली मल्टी-डे और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया ए का ऐलान किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 09, 2026, 05:43 PM IST

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, रजत पाटीदार को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली मल्टी-डे और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया ए का ऐलान किया है. इस टीम में हार्दिक पांड्या को भी मौका मिला है. पिछले कुछ समय से पांड्या चोट के चलते टीम से बाहर चल रहे थे और अब वो भारत ए के लिए वापसी करेंगे. इतना ही नहीं, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को भी टीम में जगह मिली है. वहीं, देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान बनाया गया है. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई ने और किन खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है. 

पांड्या और सुदर्शन की हुई वापसी

मल्टी-डे मुकाबलों के लिए साई सुदर्शन और हार्दिक पांड्या की की वापसी हुई है. सुदर्शन इंजरी के कारण श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं ले सके थे. इसके साथ ही अमन मोखड़े, आयुष पांडे को भी जगह दी गई है. दलीप ट्रॉफ में ईस्ट जोन की तरफ से शानदार प्रदर्शन करने वाले कुमार कुशाग्र को भी टीम में शामिल किया गया है.

यश राठौड़ टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं, जबकि शम्स मुलानी और तनुश कोटियान को भी मल्टी-डे मुकाबलों के लिए टीम में रखा गया है. तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज और प्रफुल्ल हिंगे तेज गेंदबाजी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे. प्रफुल्ल ने आईपीएल 2026 में अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया था. एन जगदीशन मल्टी-डे मैचों में विकेटकीपर की भूमिका निभाते नजर आएंगे.

देवदत्त पडिक्कल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

वनडे टीम में देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है. देवत्त पडिक्कल ने भारतीय नेशनल टीम के लिए श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में दमदार प्रदर्शन किया था. उसके बाद दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में दमदार बैटिंग की थी और टीम को जीत दिलाने में अहम भुमिका निभाई थी. लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उपकप्तानी करते हुए नजर आएंगे. 

रजत पाटीदार को मिला मौका

रजत पाटीदार ने पिछले कुछ समय से दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने पिछले आईपीएल 2026 सीजन को भी घातक बल्लेबाजी की थी और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था. पाटीदार ने अपनी कप्तानी में आरसीबी को लगातार दो ट्रॉफी भी दिलाई हैं.  

दूसरा मल्टी-डे मुकाबला 29 सितंबर से खेला जाएगा. वहीं, वनडे सीरीज का आगाज 6 अक्टूबर से होगा. दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर और आखिरी मैच 11 अक्टूबर को खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मल्टी-डे मैचों के लिए भारत ए का स्क्वॉड

अमन मोखड़े, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उपकप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), नचिकेत भुटे और वी वैश्य*.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वन-डे मैचों के लिए भारत ए का स्क्वॉड 

प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विपराज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पंड्या*, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह और यश ठाकुर.

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