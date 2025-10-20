' वर्ल्ड कप जीतना है, तो गंभीर-अगरकर को हटाओ...', क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान? जानें क्या है सच्चाई

Navjot Singh Sidhu: वजोत सिंह सिद्धू का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहा है. उनके नाम से एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रही है, जो गंभीर और अगरकर के खिलाफ है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और वर्तमान क्रिकेट कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहा है. उनके नाम से एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि सिद्धू ने कहा कि अगर वर्ल्ड कप जीतना है, तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को हटा देना चाहिए. हालांकि इस पोस्ट के बाद सिद्धू आलोचकों के घेरे में आ गए हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा बोला है या नहीं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और नवजोत ने इसपर क्या कहा है.

वायरल पोस्ट में लिखी है ये बात

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. इस पोस्ट में लिखा है, जो नवजोत सिंह सिद्धू के नाम से वायरल हो रही है. उसमें लिखा है, "अगर वर्ल्ड कप 2027 जीतना चाहते हैं, तो बीसीसीआई अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को हटा दे. फिर रोहित शर्मा पूरे सम्मान के साथ कप्तानी सौंपे." हालांकि इसपर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस बयान को खारिज कर दिया है.

नवजोत सिंह सिद्धू ने वायरल पोस्ट पर दिया रिएक्शन

नवजो सिंह सिद्धू ने अपने नाम से वायरल हो रहे पोस्ट पर जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, "आपको शर्म आनी चाहिए. ऐसा मैंने कभी नहीं कहा. आप फर्जी खबरें मत फैलाएं. मैंने कभी भी इसकी कल्पना नहीं की." हालांकि नवजोत के इस पोस्ट से साफ हो गया है कि वायरल पोस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है. उन्होंने वायरल करने वालो की आलोचना भी की है और क्लास भी लगाई है.

Never said it , don’t spread fake news ,never imagined it. Shame on you https://t.co/qCZlwaUrwK — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 20, 2025

रोहित से छीन गिल को दी कप्तानी

बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले अपने एक फैसले से सभी को हैरान कर दिया था. दरअसल, भारत को ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और पांच टी20 सीरीज खेलनी है. लेकिन वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी वापसी हो रही थी. बीसीसीआई ने वनडे के लिए टीम का ऐलान करते हुए एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने वनडे रोहित शर्मा को कप्तान हटा दिया और शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी. रोहित अब बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं.

