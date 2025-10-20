FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

How to Prevent Air Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ा इन बीमारियों का खतरा, अपनाएं बचाव के ये 3 तरीके

' वर्ल्ड कप जीतना है, तो गंभीर-अगरकर को हटाओ...', क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान? जानें क्या है सच्चाई

Rashifal 21 October 2025: सिंह और तुला वालें लेनदेन से करें बचाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Delhi Pollution: दिवाली की आतिशबाजी से दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, AQI 423 पार, रेड जोन में 34 स्टेशन

Asrani Passed Away: 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं...' असरानी के 10 मशहूर डायलॉग, जो रहेंगे 'अमर'

Asrani Passed Away: नहीं रहे मशहूर एक्टर गोवर्धन असरानी, 84 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म

PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन

सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
How to Prevent Air Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ा इन बीमारियों का खतरा, अपनाएं बचाव के ये 3 तरीके

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ा इन बीमारियों का खतरा, अपनाएं बचाव के ये 3 तरीके

' वर्ल्ड कप जीतना है, तो गंभीर-अगरकर को हटाओ...', क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान? जानें क्या है सच्चाई

' वर्ल्ड कप जीतना है, तो गंभीर-अगरकर को हटाओ...', क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान? जानें क्या है सच्चाई

Rashifal 21 October 2025: सिंह और तुला वालें लेनदेन से करें बचाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह और तुला वालें लेनदेन से करें बचाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

' वर्ल्ड कप जीतना है, तो गंभीर-अगरकर को हटाओ...', क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान? जानें क्या है सच्चाई

Navjot Singh Sidhu: वजोत सिंह सिद्धू का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहा है. उनके नाम से एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रही है, जो गंभीर और अगरकर के खिलाफ है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 20, 2025, 11:46 PM IST

' वर्ल्ड कप जीतना है, तो गंभीर-अगरकर को हटाओ...', क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान? जानें क्या है सच्चाई

Navjot Singh Sidhu

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और वर्तमान क्रिकेट कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहा है. उनके नाम से एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि सिद्धू ने कहा कि अगर वर्ल्ड कप जीतना है, तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को हटा देना चाहिए. हालांकि इस पोस्ट के बाद सिद्धू आलोचकों के घेरे में आ गए हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा बोला है या नहीं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और नवजोत ने इसपर क्या कहा है. 

वायरल पोस्ट में लिखी है ये बात

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. इस पोस्ट में लिखा है, जो नवजोत सिंह सिद्धू के नाम से वायरल हो रही है. उसमें लिखा है, "अगर वर्ल्ड कप 2027 जीतना चाहते हैं, तो बीसीसीआई अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को हटा दे. फिर रोहित शर्मा पूरे सम्मान के साथ कप्तानी सौंपे." हालांकि इसपर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस बयान को खारिज कर दिया है. 

नवजोत सिंह सिद्धू ने वायरल पोस्ट पर दिया रिएक्शन

नवजो सिंह सिद्धू ने अपने नाम से वायरल हो रहे पोस्ट पर जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, "आपको शर्म आनी चाहिए. ऐसा मैंने कभी नहीं कहा. आप फर्जी खबरें मत फैलाएं. मैंने कभी भी इसकी कल्पना नहीं की." हालांकि नवजोत के इस पोस्ट से साफ हो गया है कि वायरल पोस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है. उन्होंने वायरल करने वालो की आलोचना भी की है और क्लास भी लगाई है. 

रोहित से छीन गिल को दी कप्तानी

बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले अपने एक फैसले से सभी को हैरान कर दिया था. दरअसल, भारत को ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और पांच टी20 सीरीज खेलनी है. लेकिन वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी वापसी हो रही थी. बीसीसीआई ने वनडे के लिए टीम का ऐलान करते हुए एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने वनडे रोहित शर्मा को कप्तान हटा दिया और शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी. रोहित अब बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी
35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE