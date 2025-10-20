How to Prevent Air Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ा इन बीमारियों का खतरा, अपनाएं बचाव के ये 3 तरीके
' वर्ल्ड कप जीतना है, तो गंभीर-अगरकर को हटाओ...', क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान? जानें क्या है सच्चाई
Rashifal 21 October 2025: सिंह और तुला वालें लेनदेन से करें बचाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Delhi Pollution: दिवाली की आतिशबाजी से दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, AQI 423 पार, रेड जोन में 34 स्टेशन
Asrani Passed Away: 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं...' असरानी के 10 मशहूर डायलॉग, जो रहेंगे 'अमर'
Asrani Passed Away: नहीं रहे मशहूर एक्टर गोवर्धन असरानी, 84 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी
Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म
PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन
सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते
क्रिकेट
Navjot Singh Sidhu: वजोत सिंह सिद्धू का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहा है. उनके नाम से एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रही है, जो गंभीर और अगरकर के खिलाफ है.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और वर्तमान क्रिकेट कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहा है. उनके नाम से एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि सिद्धू ने कहा कि अगर वर्ल्ड कप जीतना है, तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को हटा देना चाहिए. हालांकि इस पोस्ट के बाद सिद्धू आलोचकों के घेरे में आ गए हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा बोला है या नहीं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और नवजोत ने इसपर क्या कहा है.
वायरल पोस्ट में लिखी है ये बात
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. इस पोस्ट में लिखा है, जो नवजोत सिंह सिद्धू के नाम से वायरल हो रही है. उसमें लिखा है, "अगर वर्ल्ड कप 2027 जीतना चाहते हैं, तो बीसीसीआई अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को हटा दे. फिर रोहित शर्मा पूरे सम्मान के साथ कप्तानी सौंपे." हालांकि इसपर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस बयान को खारिज कर दिया है.
Navjot Singh Sidhu reacted to the fake news 🙄#CricketTwitter #INDvsAUS #gautamgambhir pic.twitter.com/op03xzGPic— Cricket Craze (@cricket12craze) October 20, 2025
नवजोत सिंह सिद्धू ने वायरल पोस्ट पर दिया रिएक्शन
नवजो सिंह सिद्धू ने अपने नाम से वायरल हो रहे पोस्ट पर जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, "आपको शर्म आनी चाहिए. ऐसा मैंने कभी नहीं कहा. आप फर्जी खबरें मत फैलाएं. मैंने कभी भी इसकी कल्पना नहीं की." हालांकि नवजोत के इस पोस्ट से साफ हो गया है कि वायरल पोस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है. उन्होंने वायरल करने वालो की आलोचना भी की है और क्लास भी लगाई है.
Never said it , don’t spread fake news ,never imagined it. Shame on you https://t.co/qCZlwaUrwK— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 20, 2025
रोहित से छीन गिल को दी कप्तानी
बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले अपने एक फैसले से सभी को हैरान कर दिया था. दरअसल, भारत को ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और पांच टी20 सीरीज खेलनी है. लेकिन वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी वापसी हो रही थी. बीसीसीआई ने वनडे के लिए टीम का ऐलान करते हुए एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने वनडे रोहित शर्मा को कप्तान हटा दिया और शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी. रोहित अब बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.