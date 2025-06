रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच मंगलवार को आईपीएल-2025 का फाइनल खेला जाना है. दोनों ही टीमों के पास पहली बार आईपीएल खिताब जीतने का मौका है। ऐसे में फैंस एक नई टीम को विजेता बनते देखने जा रहे हैं. पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए क्वालीफायर-2 में बारिश ने खलल डाला था. जिसके कारण मैच दो घंटे 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ था. अब फैंस को चिंता सता रही है कि कहीं खिताबी मैच में मौसम विलेन न बने.

ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं कि क्या आईपीएल-2025 के फाइनल मैच के लिए 'रिजर्व-डे' रखा गया है. अगर खेल किसी भी कारण से पूरा नहीं हो पाता है. तो विजेता टीम का फैसला किस तरह होगा?

इस मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका जताई जा रही है. अगर बारिश फाइनल में दखल देती है. तो खेल के लिए दो घंटे का अतिरिक्त समय निर्धारित है.अगर बारिश दो घंटों से ज्यादा मैच का समय खराब करती है. तो कम से कम पांच-पांच ओवरों का खेल करवाने की कोशिश होगी. पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच खेले जाने वाले इस फाइनल मैच के लिए 'रिजर्व-डे' रखा है. अगर बारिश के चलते 3 जून को मैच शुरू नहीं हो पाता, तो 4 जून को इसे खेला जाएगा.

पंजाब किंग्स ने 14 लीग मुकाबलों में नौ जीते थे और +0.372 के नेट रनरेट के साथ टॉप पर रही थी. टेबल में दूसरे नंबर पर रही आरसीबी ने भी इतने ही मैच जीते, लेकिन नेट रनरेट (+0.301) में वह पिछड़ गई. इस वजह से अगर बारिश या किसी अन्य वजह से मैच रद्द हो जाता है. तो लीग दौर के प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली पंजाब किंग्स को विजेता घोषित किया जाएगा.

