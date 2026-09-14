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टीम इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी, तो BCCI सचिव ने मोहसिन नकवी से क्यों की मुलाकात? जानें क्या बोले देवजीत सैकिया

Asia Cup 2026 trophy Controversy: ट्रॉफी विवाद के बीच बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की है और इसपर अपना जवाब भी दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 14, 2026, 05:05 PM IST

टीम इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी, तो BCCI सचिव ने मोहसिन नकवी से क्यों की मुलाकात? जानें क्या बोले देवजीत सैकिया

Asia Cup 2026 trophy Controversy (Photo X)

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भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को दुबई में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 72 रनों से अपने नाम कर लिया था और अपना 8वां एशिया कप का खिताब जीत लिया है. फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इससे पहले 2025 में पुरुष टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी. लेकिन सोशल मीडिया पर एक फोटो वायल हो रही है, जिसमें बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की है और इसपर अपना जवाब भी दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

नकवी से मुलाकात पर क्या बोले बीसीसीआई सचिव?

मोहसिन नकवी से हुई मुलाकात के बारे में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आईएएनएस को बताया, "ऐसा नहीं है कि हम किसी से मिलेंगे नहीं. टॉस से लेकर मैच खत्म होने तक मैं बाहर रॉयल बॉक्स की सीटों पर बैठा रहा. वहां बैठने के बाद मैं पूरे मैच के दौरान उसी जगह पर बना रहा. मैच के दौरान जो भी आया, मुझसे मिला. कोई मेरे बगल में बैठा, फिर राजीव शुक्ला आए और मेरे साथ बैठे, जिस व्यक्ति (मोहसिन नकवी) का आपने जिक्र किया, वो भी आए और डिप्टी चेयरमैन खालिद साहब के बगल में बैठे. ये एक सामान्य परंपरा है, जब भी कोई आता है, हम सभी से मिलते हैं और बातचीत करते हैं."

ट्रॉफी विवाद को सुलझाने का प्रयास नाकाम

बीसीसीआई सचिव ने बताया ट्रॉफी विवाद को सुलझाने का प्रयास को लेकर कहा, "ट्रॉफी विवाद का हमने हल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी कोशिश नाकाम रही. हालांकि, इसका हमें कोई खेद नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं था कि ट्रॉफी कौन देगा, हमारा मकसद मैच को आसानी से जीतना था और भारतीय टीम ऐसा करने में सफल रही."

ऐसा रहा एशिया कप 2026 का फाइनल

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 183 रन लगा दिए थे. टीम की तरफ से शेफाली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रनों का योगदान दिया. हालांकि, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 111 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. गेंदबाजी में भारत की तरफ से श्री चरणी ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट चटकाए और श्रीलंकाई टीम को तहस-नहस कर दिया.

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