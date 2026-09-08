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ICC Women's Rankings: श्री चरणी और दीप्ति शर्मा को आईसीसी रैंकिंग में हुआ फायदा, देखें टॉप-5 लिस्ट

ICC Women's Rankings: आईसीसी क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार 8 सितंबर 2026 को अपनी लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को बंपर फायदा हुआ है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 08, 2026, 04:09 PM IST

ICC Women's Rankings: श्री चरणी और दीप्ति शर्मा को आईसीसी रैंकिंग में हुआ फायदा, देखें टॉप-5 लिस्ट

ICC Women's Rankings (Photo x)

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आईसीसी क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार 8 सितंबर 2026 को अपनी लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को बंपर फायदा हुआ है. स्टार ऑलराउंडर दीप्ती शर्मा और श्री चरणी को बंपर फायदा हुआ है. इसके अलावा इंग्लैंड की खिलाड़ियों को भी फायदा हुआ है. आइए जानते हैं कि आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग में किन खिलाड़ियों का फायदा हुआ है और आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.  

भारतीय खिलाड़ियों को हुआ बंपर फायदा

भारत की अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा को दो स्थान का फायदा हुआ है. दीप्ति अब छठे स्थान पर चली गई हैं. दीप्ति मौजूदा एशिया कप में शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने तीन मैचों में आठ विकेट लिए हैं और भारतीय टीम को सेमीफाइनल में भारत की बढ़त में अहम भूमिका निभाई है. इंग्लैंड की लिंसे स्मिथ एक स्थान के नुकसान के साथ सातवें है और पाकिस्तान की नशरा संधु एक स्थान की नुकसान के साथ आठवें नंबर पर हैं. दक्षिण अफ्रीका की मारिजेन कैप को एक स्थान का फायदा हुआ है. वो नौवें नंबर पर हैं. पाकिस्तान की सादिया इकबाल एक स्थान के नुकसान के साथ दसवें स्थान पर हैं. 

इसके अलावा, एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर रही कुछ अन्य गेंदबाजों को भी आईसीसी रैंकिंग में फायदा मिला है. बांग्लादेश की मारूफा अख्तर ने 19 स्थान की छलांग लगाते हुए 18वें स्थान पर पहुंच गई हैं. श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापट्टू पांच जगह ऊपर चढ़कर 28वीं रैंक पर हैं और सुल्ताना खातून नौ जगह ऊपर चढ़कर 37वीं रैंक पर हैं. थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग चार जगह ऊपर चढ़कर 47वीं रैंक पर हैं और उनकी टीम की साथी सुलीपोर्न लाओमी 10 जगह ऊपर चढ़कर 53वीं रैंक पर हैं.

टॉप- 5 आईसीसी महिला गेंदबाजी रैंकिंग

  • श्री चरणी (भारत)- 779 रेटिंग
  • सोफी एक्लेसटन (इंग्लैंड)- 723 रेटिंग
  • चार्ली डीन (इंग्लैंड)- 722 रेटिंग
  • नॉनकुलुलेको म्लाबा (साउथ अफ्रीका)- 718 रेटिंग
  • लॉरेन बेल (इंग्लैंड)- 712 रेटिंग

आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग

महिला टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग पर नजर डालें तो, ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी पहले, ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल दूसरे, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट तीसरे, वेस्टइंडीज की हिली मैथ्यूज चौथे, भारत की स्मृति मंधाना पांचवें, श्रीलंका की चमारी अथापट्टू छठे, भारत की शफाली वर्मा सातवें, न्यूजीलैंड की अमेलिया केर आठवें, ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मैक्ग्रा नौवें और भारत की हरमनप्रीत कौर दसवें स्थान पर हैं.

टॉप-5 आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग

  • बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) 785 रेटिंग
  • जॉर्जिया वॉल (ऑस्ट्रेलिया) 779 रेटिंग
  • लॉरा वोल्वार्ड्ट (साउथ अफ्रीका) 771
  • हेली मैथ्यूज (वेस्टइंडीज)- 754 रेटिंग
  • स्मृति मंधाना- (भारत)- 743 रेटिंग
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