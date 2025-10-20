Team India Qualification Scenario: वर्ल्ड कप 2025 में भारत की हार की हैट्रिक, अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम? जानें समीकरण

हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
क्रिकेट
Team India Qualification Scenario: टीम इंडिया ने श्रीलंका और पाकिस्तान लगातार दो जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया. लेकिन फिर टीम ने हार की हैट्रिक लगा दी. ऐसे में अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया की मुश्किले बढ़ गई हैं.
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया की शुरुआत काफी शानदार हुई थी. टीम इंडिया ने श्रीलंका और पाकिस्तान लगातार दो जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया. लेकिन फिर टीम ने हार की हैट्रिक लगा दी. ऐसे में अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया की मुश्किले बढ़ गई हैं. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिया है और अब सिर्फ एक टीम बची है. इस रेस में अब भारत और न्यूजीलैंड की टीम बाकी है. आइए जानते हैं कि टीम इंडिया कैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी और इसका समीकरण क्या है.
टीम इंडिया कैसे कर सकती है क्वालिफाई?
बीती रात यानी 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में इंग्लैंड ने 4 रनों से जीत हासिल की है और फिर टीम इंडिया ने हार की हैट्रिक लगा दी. इससे पहले साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अब इंग्लैंड के हाथों टीम को हार मिली है. भारत ने अब तक 5 मैच खेले हैं. जिसमें से 2 जीत और 3 हार हैं और टीम अंक तालिका में 4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. वहीं न्यूजीलैंड के पास भी 4 अंक हैं. लेकिन टीम का भारत से नेट रन रेट काफी खराब है.
भारतीय टीम को अब केवल 2 मैच खेलने है, जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ होगा. हालांकि अहम मुकाबला न्यूजीलैंड़ के खिलाफ होगा. क्योंकि उस मैच से चौथी क्वालिफाई टीम भी लगभग पक्की हो जाएगी. लेकिन अगर टीम इंडिया न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को हरा देती है, तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगी.
अगर एक मैच हारी तो क्या कर पाएगी क्वालिफाई?
अगर भारतीय टीम दो में से एक मुकाबला गंवा देती है, तो टीम इंडिया क्वालिफाई कैसे करेगी. ऐसे में टीम को न्यूजीलैंड पर निर्भर रहना होगा. क्योंकि टीम के भी दो मैच बचे हुए है और कीवी टीम को भी दोनों मुकाबले जीतने होंगे. अगर दोनों ही एक-एक मैच जीतती है, तो टीम इंडिया नेट रन रेट अच्छा होने के कारण क्वालिफाई कर लेगी. लेकिन कीवी टीम को दोनों मैच जीतने होंगे.
