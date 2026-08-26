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ICC Rankings: स्टार्क ने बुमराह से छीना ताज, बने नंबर-1 गेंदबाज; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग

ICC Test Rankings: आईसीसी ने बुधवार 26 अगस्त को टेस्ट प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है. इससे पहले भारतीय घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर थे, लेकिन नई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने उन्हें पछाड़ दिया है

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 26, 2026, 03:40 PM IST

ICC Rankings: स्टार्क ने बुमराह से छीना ताज, बने नंबर-1 गेंदबाज; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग

ICC Rankings (Photo X)

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इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार 26 अगस्त को टेस्ट प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है. इससे पहले भारतीय घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर थे, लेकिन नई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने उन्हें पछाड़ दिया है और अपने सिर ताज सजा लिया है. इतना ही नहीं, बल्लेबाजी रैंकिंग में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी फायदा हुआ है. आइए जानते हैं कि आईसीसी की ताजा रैंकिंग्स के हिसाब से टॉप-5 में कौनसे गेंदबाज हैं. 

बांग्लादेश के खिलाफ घातक प्रदर्शन का मिला इनाम

बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में टेस्ट सीरीज में मिचेल स्टार्क ने 12 विकेट लिए थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे. इसी प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग में स्टार्क ने 2 स्थान की छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल किया है. जसप्रीत बुमराह इंजरी की वजह से श्रीलंका के खिलाफ भारत की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. इसका असर उनकी रैंकिंग पर पड़ा है और वो एक स्थान नीचे खिसक कर दूसरे नंबर पर चले गए हैं. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को एक स्थान का नुकसान हुआ है. वो तीसरे स्थान पर आ गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को एक स्थान का फायदा हुआ है और वो चौथे स्थान पर आ गए हैं. साउथ अफ्रीका के मार्को जानसेन एक स्थान के नुकसान के साथ पांचवें हैं. 

टॉप-5 आईसीसी गेंदबाजी रैंकिंग 

  1. मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
  2. जसप्रीत बुमराह (भारत)
  3. मैट हेनरी (न्यूजीलैंड)
  4. पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया)
  5. मार्को जानसेन (साउथ अफ्रीका)

ऋषभ पंत को भी हुआ तगड़ा फायदा

टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग पर नजर डालें तो शीर्ष पांच में बदलाव नहीं है. इंग्लैंड के हैरी ब्रूक पहले, इंग्लैंड के जो रूट दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड चौथे और दक्षिण अफ्रीका के टेंबा बावुमा पांचवें स्थान पर हैं. भारत के रवींद्र जडेजा 2 स्थान उपर चढ़कर छठे, ऋषभ पंत 6 स्थान की छलांग लगाकर सातवें, शुभमन गिल आठवें, न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल तीन स्थान की छलांग लगाकर नौवें और पाकिस्तान के बाबर आजम दसवें स्थान पर हैं.

टॉप-5 आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग

  1. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)
  2. जो रूट (इंग्लैंड)
  3. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
  4. ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)
  5. टेम्बा बावुमा (साउथ अफ्रीका)
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