ICC Test Rankings: जो रुट को पीछे छोड़ हैरी ब्रूक बने नंबर-1, जेमी ने 16 तो गिल ने 15 पायदान की लगाई छंलाग

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने हाल ही में नई टेस्ट रैंकिंग जारी की है. जो रुट को पीछे छोड़कर हैरी ब्रूक टेस्ट क्रिकेट में नंबर-1 पर आ गए हैं. पहले 2 टेस्ट में लगातार हैरी ब्रूक के बल्ले से शतक देखने को मिला है. जिसका फायदा उनको रैंकिंग में मिला. ब्रूक के रेटिंग अंक 886 हो गए हैं. वही जो रुट 868 अंक के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं. पिछले 2 टेस्ट में रुट का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है.

वही शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे पर धमाकेदार लय में नजर आ रहे हैं. उन्होंने पहले 2 टेस्ट में ही 585 रन बना लिए. जिसके साथ ही एंट्री टॉप-10 में हो गई है. वही इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने पहली पारी में नाबाद 184 और दूसरी पारी में 88 रन बनाए. जिसकी वजह से उन्होंने भी टेस्ट रैकिंग में लंबाई छंलाग लगाई है.

एजबेस्टन टेस्ट में शुभमन गिल ने पहली पारी में 269 रन की पारी खेली. तो वही दूसरी इनिंग में भी 161 रन जड़ दिए. जिसका फायदा उनको टेस्ट रैंकिंग में देखने को मिला. शुभमन 15 पायदान की छंलाग लगाकर 6 नंबर पर पहुंच गए हैं. वही जेमी स्मिथ ने भी एजबेस्टन टेस्ट में 272 रन बनाए. जिसकी वजह से वो टेस्ट रैंकिंग में 10वें नंबर पर आ गए हैं.

