क्रिकेट

ICC Rankings में भारत का दबदबा, अभिषेक शर्मा के सिर पर नंबर-1 का ताज; सूर्या ने भी लगाई लंबी छलांग

ICC T20I Rankings: आईसीसी ने टी20 रैंकिंग की अपनी ताजा अपडेट जारी किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन का इनाम भारतीय खिलाड़ियों को सीधा मिला है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 28, 2026, 04:08 PM IST

ICC Rankings में भारत का दबदबा, अभिषेक शर्मा के सिर पर नंबर-1 का ताज; सूर्या ने भी लगाई लंबी छलांग

ICC Rankings

आईसीसी ने टी20 रैंकिंग की अपनी ताजा अपडेट जारी किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन का  इनाम भारतीय खिलाड़ियों को सीधा मिला है. विस्फोटक युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की सिर पर नंबर-1 का ताज और भी मजबूत हो गया है. इतना ही नहीं भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की टॉप-10 में एंट्री हो गई है. खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार और विस्फोटक प्रदर्शन किया है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच गया होगा. 

अभिषेक शर्मा के सिर पर नंबर-1 का ताज

भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपने निडर खेल और ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. पिछले काफी समय से अभिषेक वर्ल्ड नंबर-1 का खिताब अपने नाम किए हैं. वहीं ताजा रैंकिंग में उन्होंने अपना पायदान और भी मजबूत कर लिया है. अभिषेक 929 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं. जबकि दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के फिल साल्ट 849 रेटिंग के साथ हैं. पहले और दूसरे स्थान के बीच लगभग 80 रेटिंग का बड़ा फैसला है. इससे ये साबित होता है कि काफी लंबे समय तक अभिषेक से नंबर-1 का ताज नहीं छिन सकता है. 

  • अभिषेक शर्मा- 929 रेटिंग (भारत)
  • फिल साल्ट- 849 रेटिंग (इंग्लैंड)
  • तिलक वर्मा- 781 रेटिंग (भारत)
  • जोस बटलर- 770 रेटिंग (इंग्लैंड)
  • साहिबजादा फरहान- 763 रेटिंग (पाकिस्तान)
  • पथुम निसांका- 758 रेटिंग (श्रीलंका)
  • सूर्यकुमार यादव- 717 रेटिंग (भारत)

सूर्या ने भी लगाई लंबी छलांग

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव एक समय पर टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज रह चुके हैं. सूर्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 57 रनों की नाबाद विस्फोटक पारी खेली थी. उसके बाद उन्होंने आईसीसी रैंकिंग में 5 स्थान की छलांग लगाई है और अब 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं. सूर्या 717 रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर हैं. हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ बचे हुए दोनों टी20 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो वो और भी रेटिंग हासिल करके और ऊपर आ सकते हैं. सूर्या की निगाहें टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर होंगी और वहां भी सूर्या दमदार प्रदर्शन करने की सोच रह होंगे. 

इन खिलाड़ियों को भी हुआ फायदा

अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और श्रीलंका के कुसल परेरा को 2-2 स्थान का फायदा हुआ है. वहीं अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज को 3 स्थानों का फायदा हुआ है. हालांकि साउथ अफ्रीका के एडम मार्करम को 9वें स्थान का फायदा हुआ है और वो 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं कई खिलाड़ियों को नुकसान भी हुआ है. इनमें ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और टिम डेविड का नाम है, जिन्हें एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है. वहीं न्यूजीलैंड के टिम शेफर्ट और साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को भी एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है. 

