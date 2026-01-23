FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे इंग्लिश ऑलराउंडर जैकब बेथेल, जानिए क्या कहते हैं टी20 आंकड़े

Jacob Bethell in T20 World Cup 2026: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के युवा स्पिन ऑलराउंडर जैकब बेथेल 7 फरवरी से होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लिश टीम का हिस्सा है. बेथेल पहली बार कोई वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 23, 2026, 10:10 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे इंग्लिश ऑलराउंडर जैकब बेथेल, जानिए क्या कहते हैं टी20 आंकड़े

Jacob Bethell in T20 World Cup 2026

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के युवा स्पिन ऑलराउंडर जैकब बेथेल 7 फरवरी से होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लिश टीम का हिस्सा है. बेथेल पहली बार कोई वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं. हालांकि इंग्लैंड से पहले बेथेल ने वेस्टइंडीज के लिए क्रिकेट खेला हुआ है. बेथेल लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं और लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं. बेथेल अपनी टीम के लिए बल्ले के साथ साथ गेंद से भी मुकाबले का रुख बदलने का दम रखते हैं. आइए जानते हैं कि बेथेल के टी20 आंकड़े कैसे हैं और वो वर्ल्ड कप में टीम के लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं. 

इंग्लैंड नहीं इस देश में हुआ था बेथेल का जन्म

विस्फोटक ऑलराउंडर जैकब बेथेल का नाम बारबाडोस में हुआ था. उन्होंने बारबाडोस की अंडर-15 टीम के लिए क्रिकेट खेला और कप्तानी भी की है. लेकिन फिर 12 साल की उम्र में वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. बेथेल ने पहले इंग्लैंड के लिए अंडर-19 क्रिकेट खेला और अब वो टेस्ट और टी20 में देश के लिए डेब्यू कर चुके हैं.

पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे बेथेल

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम में जैकब बेथेल को मौका दिया है. बोर्ड को बेथेल पर भरोसा है कि वो अपनी बल्ले के साथ साथ गेंद से भी योगदान दे सकते हैं और देश के लिए भारत में खेलते हुए दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं. बेथेल पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं. अब देखना ये दिलचस्प है कि क्या कप्तान हैरी ब्रूक बेथेल को प्लेइंग इलेवन में मौका देंगे या नहीं. बेथेल ने इंग्लैंड के लिए साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था. आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 2025 में बेथेल ने मुकाबला खेला था. 

कैसे हैं बेथेल के टी20 इंटरनेशनल आंकड़े?

जैकब बेथेल ने इंग्लैंड के लिए अब तक 20 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें से 18 पारियों में 392 रन बनाए हैं. इस दौरान बेथेल ने दो अर्धशतक बनाए हैं. इस दौरान उनका 30.15 का औसत और 155.55 की स्ट्राइक-रेट रही है और बेथेल ने अब तक 26 छक्के भी ठोके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 62 रनों का रहा है. हालांकि बेथेल ने 4 पारियों में 4 विकेट भी अपने नाम किए हैं. 

  • 20 मैच
  • 392 रन
  • 2 फिफ्टी
  • हाई स्कोर 62 रन
  • 155.55 का स्ट्राइक-रेट 
  • विकेट 4

बेहद दमदार है उनका टी20 रिकॉर्ड

अगर जैकब बेथेल के टी20 रिकॉर्ड की बात करें, तो टी20 क्रिकेट में उनके दमदार आंकड़े हैं. बेथेल ने एसएची20, आईपीएल और बीपीएल खेला हुआ. बेथेल ने 86 टी20 मैचों की 79 पारियों में 1538 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतक भी ठोके हैं और उन्होंने 141 से अधिक स्ट्राइक रेट से रन ठोके हैं. वहीं गेंत से बेथेल ने 18 विकेट अपने नाम किया है. बेथेल ने द हेंड्रेड में 298 रन, विटालिटी ब्लास्ट में 586 रन, आईपीएल में 67 रन और बीबीएल में 195 रन बनाए हैं. आईपीएल हटाकर बेथेल ने सभी लीग में विकेट भी चटकाए हैं. 

  • 86 मैच
  • 1538 रन
  • 8 फिफ्टी
  • 141.75 का स्ट्राइक रेट
  • हाई स्कोर 87
  • विकेट 18
  • द हेंड्रेड में 298 रन, 3 विकेट
  • विटालिटी ब्लास्ट में 586 रन, 7 विकेट
  • आईपीएल में 67 रन
  • बीबीएल में 195, 4 विकेट

