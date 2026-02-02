दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर ठोकेगी दावेदारी, जानें टीम की ताकत और कमजोरी

West Indies Cricket Team: वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा दो बार खिताब अपने नाम किया है. इस बार भी वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार की लिस्ट में शामिल है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज सबसे खतरनाक टीमों में से एक है. वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा दो बार खिताब अपने नाम किया है. इस बार भी वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार की लिस्ट में शामिल है. भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से खेला जाएगा. हालांकि वेस्टइंडीज के सभी ग्रुप स्टेज मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे और टीम टूर्नामेंट का आगाज भी करेगी. क्योंकि 7 फरवरी को वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि टीम की ताकत औक कमजोरी क्या है और टीम के लिए एक्स फैक्टर कौन साबित होगा?

टीम ने दो बार जीता है वर्ल्ड कप का खिताब

वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी थी. टीम ने दो बार खिताब अपने नाम किया है. हालांकि उसके बाद इंग्लैंड और भारत ने भी दो-दो टाइटल जीते हैं. वेस्टइंडीज ने पहली पार साल 2012 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब पहली बार जीता था. उसके बाद भारतीय सरजमीं पर साल 2016 में दूसरा खिताब जीतकर इतिहास रचा था. ऐसे में इस बार भी टीम जीत की प्रबव दावेदार है, क्योंकि 2026 में टूर्नामेंट भारतीय सरजमीं पर ही खेला जाएगा.

क्या है वेस्टइंडीज की ताकत?

वेस्टइंडीज की ताकत की बात करें, तो टीम हमेशा से अपने विस्फोटक और आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती है. टीम के पास शिमरोन हेटमायर, ब्रैंडन किंग, शरफेन रदरफोर्ड जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, जो तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से कभी भी मैच पलटने का दम रखते हैं. वहीं टीम के पास बलेंस्ड आक्रमण है, जैसे टीम के पास तगड़े तेज गेंदबाज और शानदार स्पिनर्स मौजूद हैं, जो टीम को जीत दिलाने में अहम भुमिका निभा सकते हैं. इसके अलावा टीम के पास लंबी बैटिंग लाइनअप के साथ-साथ लंबी गेंदबाजी भी है. टीम के पास कई अनुभवी प्लेयर्स हैं. इसके अलावा टीम के पास जेसन होल्डर समेत कई अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, जो अपने बल्ले के साथ-साथ गेंदबाजी से भी मैच पलट सकते हैं.

क्या है टीम की कमजोरी?

वेस्टइंडीज की कमजोरी की बात करें, तो टीम में सबसे बड़ी कमी निरंतरता की कमी है. पिछले कुछ सालों से टीम ने शानदार नतीजे नहीं दिए हैं. हालांकि टीम की भुमिका ऐसी बन गई है कि अब खिलाड़ी कभी-कभी ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, वरना कम स्कोर पर ही ढेर हो जाते हैं. ये कमी किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक होगी. वहीं प्रमुख खिलाड़ियों का चोटिल होना भी टीम की कमजोरियों में शामिल है. अल्जारी जोजेफ वर्ल्ड कप से पहले चोटिल हो गए है, जो एक अच्छे तेज गेंदबाज हैं. हालांकि इस वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी में संतुलन बनाना होगा, वरना टीम की ये कमजोरी उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर सकती है.

किस ग्रुप में है वेस्टइंडीज की टीम?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप सी में शामिल है. टीम का सामना इंग्लैंड, नेपाल, इटली और स्कॉटलैंड से होगा. हालांकि टीम का सुपर-8 तक पहुंचना मुमकिन लग रहा है. क्योंकि टीम नेपाल, इटली और स्कॉटलैंड के खिलाफ आसानी से जीत सकती है. लेकिन इंग्लैंड के सामने वेस्टइंडीज को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन अगर इंग्लैंड के खिलाफ टीम हार भी जाती है और बचे हुए तीन मैचों में जीत हासिल करती है, तो टीम सुपर 8 तक आसानी से पहुंच जाएगी.

टी20 वर्ल्डकप 2026 में वेस्टइंडीज का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड - पहला मैच - 7 फरवरी (कोलकाता)

वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड - दूसरा मैच - 11 फरवरी (मुंबई)

वेस्टइंडीज बनाम नेपाल - तीसरा मैच - 15 फरवरी (मुंबई)

वेस्टइंडीज बनाम इटली - चौथा मैच - 19 फरवरी (कोलकाता)

टी20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज की टीम

शाई होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडेन सील्स और रोमारियो शेफर्ड.

