FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Budget Ritual: देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

IND vs NZ 5th T20 Highlights: ईशान के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 46 रनों से जीता आखिरी मुकाबला; 4-1 से जीती सीरीज

IND vs NZ 5th T20 Highlights: ईशान के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 46 रनों से जीता आखिरी मुकाबला; 4-1 से जीती सीरीज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो

Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना

Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने घर का फायदा उठा पाएगी श्रीलंका? जानिए टीम की ताकत और कमजोरी

Sri Lanka in T20 WC 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. इससे पहले जानते हैं कि श्रीलंका की ताकत और कमजोरी क्या है?

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 31, 2026, 09:37 PM IST

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने घर का फायदा उठा पाएगी श्रीलंका? जानिए टीम की ताकत और कमजोरी

Sri Lanka in T20 WC 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. आईसीसी इवेंट में अक्सर मेजबान देश हमेशा से जीत का प्रबल दावेदार रहा है. ऐसे में भारत और श्रीलंका दोनों ही अपनी सरजमीं का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि श्रीलंका की टीम भी अपनी सरजमीं पर पूरा फायदा उठाना चाहेगी. टीम को घर पर खेलने का काफी फायदा पहुंच सकता है और विपक्षी टीमों के खिलाफ ये फायदा उनकी जीत बन सकता है. लेकिन टीम आज जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2026 में टीम की कमजोरी और ताकत क्या होगी. 

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम ग्रुप में हैं और इनमें आयरलैंड, ओमान, ऑस्ट्रेलिया की टीमें मौजूद हैं. हालांकि श्रीलंका ग्रुप स्टेज के अपने सभी मैच अपनी सरजमीं पर ही खेलेगी. ऐसे में टीम को अपनी घरती पर खेलने का फायदा उठा सकती है और सुपर-8 में जगह बना सकती है. 

क्या है श्रीलंका की ताकत?

श्रीलंका टीम की सबसे बड़ी ताकत होगी उनका अपने घर पर खेलना. क्योंकि श्रीलंकाई सरजमीं पर इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच सीरीज खेली गई थी, जिसमें श्रीलंकाई स्पिनर्स ने घातक गेंदबाजी की थी. ऐसे में टीम अपनी घरती पर खेलने का फायदा उठा सकती है, जो टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत है. इसके अलावा टीम के पास दमदार ऑलराउंडर्स भी हैं, जिसमें कप्तान दासुन शनाका और वानिंदु हसरंगा का नाम है. इसके अलावा टीम की गेंदबाजी यूनिट भी काफी घातक है, अब चाहे वो तेज गेंदबाज हों या स्पिनर्स हों. टीम के पास कमाल के गेंदबाज हैं. श्रीलंका का टॉप ऑर्डर विपक्षी टीम के लिए परेशानी पैदा कर सकता है. क्योंकि श्रीलंकाई बल्लेबाजों के पास काफी ज्यादा अनुभव है और विस्फोटक बल्लेबाजी भी करते हैं. इस वर्ल्ड कप में टीम के पास अनुभव और क्लास की कोई कमी नहीं होगी, जो टीम के लिए के लिए अच्छी बात है. 

क्या है श्रीलंका की कमजोरी?

श्रीलंका की कमजोरी की बात करें, तो टीम का टॉप ऑर्डर अच्छा, लेकिन उनके मिडिल ऑर्डर में दम नहीं नजर आ रहा है. ऐसे में मिडिल ऑर्डर खराब होना टीम की सबसे बड़ी कमजोरी होती है. क्योंकि जब टॉप ऑर्डर टीम के काम नहीं आता, तो पूरा जिम्मा मिडिल ऑर्डर के पास चला जाता है. लेकिन टीम के पास मिडिल ऑर्डर और फिनिशर नहीं है, जो टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है. श्रीलंका की बल्लेबाजी यूनिट में निरंतरता की कमी साफ नजर आती है. हालांकि अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ श्रीलंकाई बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए हैं और श्रीलंका और भारत में स्पिनर्स की भुमिका ज्यादा रहेगी, जो इस वर्ल्ड कप में टीम की कमजोरियों में से एक है. 

कितनी बार टी20 वर्ल्ड कप जीती है श्रीलंका?

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक सिर्फ एक बार ट्रॉफी जीती है. टीम ने साल 2014 में भारत को फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया था. उससे पहले साल 2009 में टीम फाइनल में पहुंची थी. लेकिन पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया था. इसके अलावा साल 2012 में भी श्रीलंका फाइनल तक पहुंची थी, जब वेस्टइंडीज ने उसका सपना तोड़ा था. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए श्रीलंका का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

  • श्रीलंका बनाम आयरलैंड, 8 फरवरी
  • श्रीलंका बनाम ओमान, 12 फरवरी
  • श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, 16 फरवरी
  • श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे, 19 फरवरी

टी20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका की टीम

प्रारंभिक टीम- दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानगे, चैरिथ असलांका, कामिंडु मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, मिलन रथनायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महेश थीक्षाना, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत और ट्रैवीन मैथ्यू.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!
Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!
Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण
Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
Siddha Yog: इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
MORE
Advertisement