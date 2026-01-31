टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच समेत 5 मैचों को होस्ट करेगा प्रेमदासा स्टेडियम, देखें मैदान के आंकड़े

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

R Premadasa Stadium Records: श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम का नाम भी है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला भी खेला जाएगा और साथ ही कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 31, 2026, 11:48 PM IST

R Premadasa Stadium Records

भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने वाली है, जिसकी फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के लिए भारत और श्रीलंका के कुल 8 स्टेडियम में चुना गया है, जिसमें सभी मुकाबले खेले जाएंगे. इसमें श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम का नाम भी है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला भी खेला जाएगा और साथ ही कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि श्रीलंका के इस मैदान के आंकड़े कैसे हैं और यहां का रिकॉर्ड क्या रहा है?

इस मैदान पर ही खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला

श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ही भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना बदला लिया था, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब है. हालांकि पाकिस्तान ने आईसीसी ने मांग की थी कि उसके बाद सभी मैच भारत के बाहर है. इसी वजह से पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला रविवार 15 फरवरी खेला जाएगा. फैंस इस मैच का बेसब्री से इंताजर कर रहे हैं. क्योंकि पिछली बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान तीन बार एक दूसरे से भिड़े और सभी बार भारत ने बाजी मारी. लेकिन इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी कमर कसकर आ रहे हैं और भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेंगे. 

आपको बता दें कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल कोलकाता या कोलंबो में खेला जाएगा. दरअसल, अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंचती है, तो सेमीफाइनल मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा. लेकिन अगर पाकिस्तान ग्रुप स्टेज या सुपर 8 में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो पहला, दूसरी और फाइनल सभी भारत में खेले जाएंगे. क्योंकी पहले सेमीफाइनल की तरह ही फाइनल में भी कोलंबो में खेला जा सकता है. ये भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर करेगा. क्योंकि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है, तो दोनों मुकाबले कोलंबो में खेले जाएंगे. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो दोनों मैच भारत में ही खेले जाएंगे. 

कैसी है प्रेमदासा स्टेडियम की पिच?

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच की बात करें, तो इस मैदान की पिच समाट मानी जाती है. इस पिच पर बल्लेबाज खूब रन बनाते हैं और मुकाबले हाई स्कोरिंग रहते हैं. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे वढ़ता है, वैसे वैसे स्पिनर्स को पिच से मदद मिलना शुरू हो जाती है. ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप में जो भी टीम यहां खेलेगी, वो अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स खिलाने की कोशिश करेगी. लेकिन फिर यहां की औसतन स्कोर 215 रनों का है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर कितने रन बनते होंगे. इसी वजह से यहां कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला पसंद करते हैं. 

कैसा है प्रेमदासा स्टेडियम का टी20 रिकॉर्ड

कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में पहली बार 10 फरवरी 2009 को टी20 मुकाबला खेला गया था, जो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था. वहीं आखिरी बार साल 2025 में श्रीलंका और बांग्लादेश इस मैदान पर खेली थीं. इस मैदान पर करीब 35,000 दर्शक मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. हालांकि ये मैदान साल 1986 में ही बन गया था और तब टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेला था. 2009 से लेकर अब तक इस मैदान पर अब तक 42 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 19 बार जीत हासिल की, जबकि दूसरी पारी वाली टीम ने 23 बार बाजी मारी है. 

  • मैच- 42
  • पहली बैटिंग करते हुए जीत- 19
  • रनों की पीछा करते हुए जीत- 23
  • औसतन स्कोर-215

प्रेमादासा स्टेडियम में करेगा 5 मैच होस्ट (ग्रुप स्टेज)

  • श्रीलंका बनाम आयरलैंड, 8 फरवरी
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, 11 फरवरी
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम जम्बाब्वे, 13 फरवरी
  • भारत बनाम पाकिस्तान, 15 फरवरी
  • श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे, 19 फरवरी

