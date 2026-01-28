दमदार बैटिंग के साथ घातक गेंदबाजी से टी20 वर्ल्ड कप में कहर बरपा सकता है पाकिस्तान, देखें कैसा है उनका रिकॉर्ड

Pakistan Cricket Team in T20 WC 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पीसीबी और बीसीबी के साथ मिलकर वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर रहा था. लेकिन जैसे ही आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया, तो पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर रहा था. लेकिन जैसे ही आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया, पाकिस्तान अपनी लाइन पर आ गया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ समय बाद ही अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया. इस टीम में काफी अनुभव है और विस्फोटक बल्लेबाज से लेकर घातक गेंदबाज टीम में है. इतना ही नहीं टीम का ऑलराउंडर्स डिपार्टमेंट भी काफी तगड़ा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम कहर बरपा सकते हैं. टूर्नामेंट से पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की ताकत और कमजोरी क्या है?

भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर होंगी सभी की नजरे

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला होगा. इस मैच के लिए पूरी दुनिया आईसीसी इवेंट का इंतजार करती है. क्योंकि भारत-पाकिस्तान के संबंध ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला भी श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. पिछली बार एशिया कप में दोनों टीमों की तीन बार भिड़ंत हुई थी और टीम इंडिया ने तीनों बार बाजी मारी थी. ऐसे में अब वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला काफी प्रेशर वाला होगा. साल 2021 में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था. लेकिन उससे पहले या उसके बाद हमेशा ही भारत का पलड़ा भारी रहा है.

क्या है पाकिस्तान की ताकत?

हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ताकत उनका पेस अटैक रहा है. इस बार भी शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और फहीम अशरफ जैसे घातक और अनुभवी गेंदबाज टीम में शामिल हैं. वहीं टीम के पास तगड़ा स्पिन डिपॉर्टमेंट भी है. शादाब, अबरार और नवाज जैसे अनुभवी स्पिनर्स टीम में हैं. वहीं ऑलराउंडर्स की बात करें, तो टीम के पास काफी अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, जो गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी मैच पलट सकते हैं. शादाब, नवाज, अयूब और फहीम अशरफ जैसे टीम के पास ऑलराउंडर्स हैं. अब बात करें पाकिस्तान के बल्लेबाजों की तो टीम के पास काफी तगड़े बल्लेबाज हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम बाबर आजम और फखर जमन का है. अगर ये दोनों बल्लेबाजों में से कोई एक बी अंत तक खड़ा रहा, तो पूरा मैच पलटने का दम रखते हैं. इसके अलावा साहिबजादा फरहान, सैम अयूब और सलमान अली आगा जैसे बल्लेबाज हैं, जो विस्फोटक बैटिंग कर सकते हैं.

क्या है पाकिस्तान टीम की कमजोरी?

इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ का टीम में न होना है. पीसीबी ने दोनों ही खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं है. जहां रऊफ अपनी स्पीड से किसी भी बल्लेबाज को चौंका सकते हैं, वहीं रिजवान के अनुभव की टीम को कमी खलेगी. इसके अलावा टीम की और भी कमजोरी है. ऐसे में भारत के खिलाफ टीम का निराशजनक प्रदर्शन भी है और साथ ही कभी-कभी टीम लगातार विकेट गंवा देती है. वहीं खिलाड़ियों पर मुकाबले के दबाव का असर साफ दिखता है. हमेशा से पाकिस्तानव की फील्डिंग सबसे बड़ी कमजोरी रही है. पाकिस्तान की आदत है कि अगर वो जल्द ही टॉप ऑर्डर के विकेट गंवा देते हैं, तो टीम कोलेप्स कर जाती है. कई जगहों पर टीम को सुधार करने की जरूरत है, जिससे टीम अपनी कमजोरी को कवर कर सके.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का शेड्यूल

पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड- 7 फरवरी, कोलंबो

पाकिस्तान बनाम यूएसए- 10 फरवरी, कोलंबो

पाकिस्तान बनाम भारत- 15 फरवरी, कोलंबो

पाकिस्तान बनाम नामीबिया- 18 फरवरी, कोलंबो

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.