टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा है न्यूजीलैंड, जानिए क्या है कीवी टीम की कमजोरी और ताकत

भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से खेले जाने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज भारत के खिलाफ खेल रही है, जिससे वर्ल्ड कप में टीम को काफी हद तक मदद मिलेगी. क्योंकि ये सीरीज भारतीय सरजमीं पर खेली जानी है और वर्ल्ड कप भी भारत में खेला जाएगा. लेकिन इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को भारतीय सरजमीं पर खेलने अन्य टीमों से अधिक अनुभव होगा, जो टीम को फायदा पहुंचाएगा. भले ही भारत ने सीरीज जीत ली है, लेकिन टीम वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन कर सकता है. आइए जानते हैं कि न्यूजीलैंड की ताकत और कमजोरी क्या है?

वर्ल्ड कप से पहले खेली पांच मैचों की टी20 सीरीज

न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप से करीब एक महीना पहले ही भारत आ चुकी है. कीवी टीम ने भारत को उसके घर पर तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था. वहीं अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच भारतीय सरजमीं पर पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, जिसे शुरुआती तीनों में भारत ने जीते हैं. भले ही कीवी टीम ने टी20 सीरीज गंवा दी है. लेकिन टीम बहुत जल्द ही अपनी गलतियों से सीखती है. न्यूजीलैंड के पास सबसे बड़ी ताकत होगी कि वो वर्ल्ड कप में भारतीय सरजमीं पर खेलने का अनुभवी कर चुकी है. वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऐसा होना किसी भी टीम के लिए अच्छी बात ही होगी.

न्यूजीलैंड ने कभी नहीं जीता टी20 वर्ल्ड कप

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की आईसीसी इवेंट में किस्मत काफी खराब रही है. क्योंकि कीवी टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक एक बार भी खिताब नहीं जीता है. हालांकि टीम के पास साल 2021 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का मौका था. साल 2021 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी और कीवी टीम के सपने को चकनाचूर कर दिया था. 2024 में कीवी टीम टी20 वर्ल्ड कप से जल्द ही बाहर हो गई थी. लेकिन 2026 में टीम खिताब अपने नाम करके इतिहास रच सकती है.

क्या है न्यूजीलैंड की ताकत?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के खिलाफ खतरनात प्रदर्शन कर सकती है. टीम की ताकत की बात की जाए, तो टीम का आईसीसी टूर्नामेंट माइंडसेट काफी तगड़ा है. कीवी के पास मेंटल स्ट्रेंथ और प्रेशर हैंडल करने की क्षमता है. इसके अलावा न्यूजीलैंड के पास बैलेंस्ड टीम कॉम्बिनेशन है. इसके अलावा टीम काफी तगड़ी फील्डिंग करती है, जिससे टीम 15 से 20 रन आराम से बचा सकती है और असंभव कैच को भी संभव करने की काबिलियत है, जो टीम की सबसे बड़ी ताकत है. इसके अलावा टीम के पास टॉप ऑर्डर से लेकर मीडिल ऑर्डर और फिनीशर काफी तगड़ा है. रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल जैसे विस्फोटक स्पिन ऑलराउंडर हैं. इसके अलावा जेम्स नीशन भी हैं, जो अपने गेंद के साथ साथ विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं. टीम का स्पिन डिपार्टमेंट भी काफी तगड़ा है, जो उन्हें भारत में ज्यादा मदद देगा. वहीं तेज गेंदबाजी यूनिट भी टीम का काफी अच्छा है.

क्या है न्यूजीलैंड की कमजोरी?

न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की कमजोरी मिस्ट्री स्पिनर है, जो टीम के पास नहीं है. भारतीय सरजमीं पर वर्ल्ड कप खेला जाएगा और टीम में मिस्ट्री स्पिनर न होना किसी कमजोरी से कम नहीं हैं. हालांकि टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन टीम के पास डेथ ओवर्स की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नहीं है, जो प्रेशर में कम रन खर्च कर सके. टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मीडिल ऑर्डर और डेथ ओवर्स में किन खिलाड़ियों से गेंदबाजी कर सकते हैं. हालांकि टीम के पास मैच को अच्छा फीनिश करने के लिए कोई भी विस्फोटक बल्लेबाज नहीं है. टीम टॉप ऑर्डर पर ही निर्भर है.

टी20 वर्ल्डकप 2026 में न्यूजीलैंड का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान, पहला मैच- 8 फरवरी (चेन्नई)

न्यूजीलैंड बनाम यूएई, दूसरा मैच- 10 फरवरी (चेन्नई)

न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका, तीसरा मैच- 14 फरवरी (अहमदाबाद)

न्यूजीलैंड बनाम कनाडा, चौथा मैच- 17 फरवरी (अहमदाबाद)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड टीम

मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जेम्स नीशाम, ईश सोढ़ी, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी और काइल जैमीसन.

