टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उलटफेर कर दुनिया को हैरान कर सकता है आयरलैंड, जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उलटफेर कर दुनिया को हैरान कर सकता है आयरलैंड, जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

Uttarakhand News: उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड, जानिए क्या है धामी सरकार की नई व्यवस्था

उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड, जानिए क्या है धामी सरकार की नई व्यवस्था

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह? जो बनेंगे मणिपुर के नए बॉस, जानिए उनका अब तक का राजनीतिक सफर

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह? जो बनेंगे मणिपुर के नए बॉस, जानिए उनका अब तक का राजनीतिक सफर

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

क्रिकेट

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उलटफेर कर दुनिया को हैरान कर सकता है आयरलैंड, जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

Ireland Cricket Team Records: आयरलैंड के ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका में होंगे, जिसके लिए टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और अभ्यास कर रही है. आयरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में कई बार बड़ी टीमों को हराया है और दुनिया को हैरान किया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 03, 2026, 09:16 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उलटफेर कर दुनिया को हैरान कर सकता है आयरलैंड, जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

Ireland cricket team

आयरलैंड क्रिकेट टीम अक्सर आईसीसी इवेंट में अपने प्रदर्शन और बड़े उलटफेर से दुनिया को हैरान कर देती है. 7 फरवरी से खेले जाने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आयरलैंड कुछ ऐसा ही कर सकती है. ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका के कुल 8 स्टेडियम में खेला जाएगा. ऐसे में आयरलैंड के ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका में होंगे, जिसके लिए टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और अभ्यास कर रही है. आयरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में कई बार बड़ी टीमों को हराया है और दुनिया को हैरान किया है. इस बार भी आयरलैंड से कुछ ऐसी ही उम्मीद है. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आयरलैंड की टीम की ताकत और कमजोरी क्या है?

वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका पहुंची आयरलैंड की टीम

आयरलैंड क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए श्रीलंका पहुंच गई है, जहां टीम 8 फरवरी से अपना आगाज करेगी. आयरलैंड की टीम ग्रुप बी में हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें है. हालांकि ओमान और जिम्बाब्वे को आयरलैंड हरा सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को उसके घर पर हराना काफी मुश्किल होगा. लेकिन आयरलैंड की टीम भी उलटफेर की टीम कही जाती है. ऐसे में अगर टीम ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में किसी को भी हराकर उलटफेर कर सकती है. 

आयरलैंड ने वर्ल्ड कप में कितनी बार बड़ी टीमों की दी मात?

आयरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कई बार बड़ा उलटफेर किया है. आयरलैंड ने साल 2009 में ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रचा था. उसके बाद साल 2012 में आयरलैंड ने बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी थी. वहीं साल 2016 टी20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को हराया था. हालांकि साल 2009 में आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप का खिताब जीती थी. उसके बाद 2016 में वेस्टइंडीज को हराया और उसी साल वेस्टइंडीज ने खिताब अपने नाम किया था. 

क्या है आयरलैंड की ताकत?

इस वर्ल्ड कप में आयरलैंड की कप्तानी पॉल स्टर्लिंग करते हुए नजर आएंगे. टीम की ताकत की बात करें, तो पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी और आक्रामक बल्लेबाजी टीम की ताकत है. इसके अलावा हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर और रॉस अडायर जैसे प्लेयर्स भी हैं, जो अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं टीम की गेंदबाजी भी काफी तगड़ी है. टीम के पास जोश लिटिल, मार्क अडायर और बैरी मैकार्थी जैसे तगड़े गेंदबाज हैं, जो टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दे सकते हैं. इतना ही नहीं टीम का स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है, टीम के पास जॉर्ज डॉकरेल और बेन व्हाइट जैसे स्पिनर्स हैं. हालांकि बात गेंदबाजों और बल्लेबाजों पर ही खत्म नहीं होती. टीम के पास कर्टिस कैम्फर और गैरेथ डेलानी जैसे तगड़े ऑलराउंडर्स हैं. इसके अलावा टीम की काफी अच्छी फील्डिंग भी है, जिससे वो रन बचा सकते हैं. 

क्या आयरलैंड की कमजोरी?

भले ही आयरलैंड के पास विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन टीम में हमेशा से बैटिंग में निरंतरता की कमी नजर आई है, जो टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है. टीम अक्सर अच्छा स्टार्ट करती है, लेकिन उसे बड़े स्कोर तक पहुंचाने में नाकाम हो जाती है. ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि टीम का मिडिल ऑर्डर सिर्फ टॉप ऑर्डर पर ही निर्भर है. क्योंकि जब टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होता है, तो मध्य क्रम ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं. हालांकि टीम के पास सीमित प्राइम विकेटकीपर्स हैं, जो टीम को अनुभवी विकेटकीपरों की कमी खल सकती है. वहीं टीम में महत्वपूर्ण मैचों में अनुभव की कमी भी है और साथ ही बड़े मैच में फील्डिंग भी खराब करते हुए नजर आते हैं. 

आयरलैंड का वर्ल्ड कप शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

  • आयरलैंड बनाम श्रीलंका, 8 फरवरी
  • आयरलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, 11 फरवरी
  • आयरलैंड बनाम ओमान, 14 फरवरी
  • आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे, 17 फरवरी

आयरलैंड क्रिकेट टीम 

पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज़, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीस, जोश लिटिल, बैरी मैक्कार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोर्कन टकर, बेन व्हाइट और क्रेग यंग.

