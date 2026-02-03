क्या टीम इंडिया डिफेंड कर पाएगी खिताब? टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच सकता है भारत, जानें टीम की ताकत और कमजोरी

Team India in T20 WC 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था. ऐसे में अब टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना टाइटल डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था. ऐसे में अब टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना टाइटल डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टीम ने लगातार दो बार खिताब नहीं जीता है. लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया अपने घर पर ही वर्ल्ड कप के मुकाबले खेलेगी. अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंची, तो टूर्नामेंट का फाइनल भी भारत में खेला जाएगा. इसी वजह से टीम इंडिया को खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि भारतीय टीम की ताकत और कमजोरी क्या है?

भारत ने जीता था वर्ल्ड कप का खिताब

रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 7 रनों से जीतकर इतिहास रचा था. इस मैच में विराट कोहली ने 76 रनों की शानदार पारी खेली थी और टीम को सम्मानजनक स्कोर पहुंचाया था. टीम की जीत में अहम योगदान विराट कोहली का ही था.

ऐसा करने वाली बनी थी तीसरी टीम

टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के इतिहास में दो बार खिताब जीता है. भारत ने एमएस धोनी की कप्तानी में 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. उसके बाद 2024 में रोहित शर्मा ने खिताब दिलाया. भारत ने अब तक दो टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है. इससे पहले वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम के नाम दो-दो टी20 वर्ल्ड कप खिताब है. वेस्टइंडीज ने 2012 और 2016 में जीता था, जबकि इंग्लैंड ने 2010 और 2021 में टाइटल अपने नाम किया था.

क्या है टीम इंडिया की ताकत?

टीम इंडिया की ताकत की बात करें, तो टीम हर जगह से फिट है. अब चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग है. टीम का टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर तक सभी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं. टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, और रिंकू सिंह जैसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं. वहीं शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे बढ़िया ऑलराउंडर्स हैं है. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती टीम का पेसर्स से लेकर स्पिन डिपार्टमेंट काफी तगड़ा है. टीम में काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है और साथ ही गेंदबाजी के विकल्प भी अनेक है, जो टीम को विपक्ष टीम से काफी मजबूत और ताकतवर बनाता है.

क्या है टीम इंडिया की कमजोरी?

अगर टीम इंडिया की कमजोरी की बात करें, तो टीम के पास अनुभवी खिलाड़ियों की कमी है. क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा जैसे दिग्गज टीम का हिस्सा नहीं है. कई खिलाड़ी पहली बार वर्ल्ड कप खेलेगी. ऐसे में उनपर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट का प्रेशर भी होगा. इसके अलावा युवा बल्लेबाजों की आक्रामकता कभी-कभी टीम को नुकसान भी पहुंचा सकती है. तेजी से रन बनाने की वजह से बल्लेबाज जल्द ही पवेलियन भी लौट जाते हैं. इसके अलावा गेंदबाजी में कभी-कभी ऐसा होता है कि गेंदबाज खूब रन लुटा देते हैं. पिछले कुछ मैचों से भारतीय टीम की फील्डिंग भी काफी खराब रही है और खिलाड़ी आसान आसान कैच भी छोड़ रहे हैं, जो टीम की कमजोरी बन सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

भारत बनाम यूएसए, 7 फरवरी

भारत बनाम नामीबिया, 12 फरवरी

भारत बनाम पाकिस्तान, 15 फरवरी

भारत बनाम नीदरलैंड, 18 फरवरी

वर्ल्ड कप के लिए भारत का फुल स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

