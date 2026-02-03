FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बीच आया रूस का बयान, ट्रंप के दावे पर क्रेमलिन के इशारे समझिए

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बीच आया रूस का बयान, ट्रंप के दावे पर क्रेमलिन के इशारे समझिए

DC vs GG Eliminator Highlights: गुजरात को हराकर लगातार चौथी बार फाइनल दिल्ली, आरसीबी के खेलेगी खिताबी मुकाबला

DC vs GG Highlights: गुजरात को हराकर लगातार चौथी बार फाइनल दिल्ली, आरसीबी के खेलेगी खिताबी मुकाबला

मुंबई एयरपोर्ट पर दो विमानों के विंग्स की आपस में टक्कर, टला बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित

मुंबई एयरपोर्ट पर दो विमानों के विंग्स की आपस में टक्कर, टला बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

क्या टीम इंडिया डिफेंड कर पाएगी खिताब? टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच सकता है भारत, जानें टीम की ताकत और कमजोरी

Team India in T20 WC 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था. ऐसे में अब टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना टाइटल डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 03, 2026, 11:51 PM IST

क्या टीम इंडिया डिफेंड कर पाएगी खिताब? टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच सकता है भारत, जानें टीम की ताकत और कमजोरी

Team India in T20 WC 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था. ऐसे में अब टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना टाइटल डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टीम ने लगातार दो बार खिताब नहीं जीता है. लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया अपने घर पर ही वर्ल्ड कप के मुकाबले खेलेगी. अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंची, तो टूर्नामेंट का फाइनल भी भारत में खेला जाएगा. इसी वजह से टीम इंडिया को खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि भारतीय टीम की ताकत और कमजोरी क्या है?

भारत ने जीता था वर्ल्ड कप का खिताब

रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 7 रनों से जीतकर इतिहास रचा था. इस मैच में विराट कोहली ने 76 रनों की शानदार पारी खेली थी और टीम को सम्मानजनक स्कोर पहुंचाया था. टीम की जीत में अहम योगदान विराट कोहली का ही था. 

ऐसा करने वाली बनी थी तीसरी टीम

टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के इतिहास में दो बार खिताब जीता है. भारत ने एमएस धोनी की कप्तानी में 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. उसके बाद 2024 में रोहित शर्मा ने खिताब दिलाया. भारत ने अब तक दो टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है. इससे पहले वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम के नाम दो-दो टी20 वर्ल्ड कप खिताब है. वेस्टइंडीज ने 2012 और 2016 में जीता था, जबकि इंग्लैंड ने 2010 और 2021 में टाइटल अपने नाम किया था. 

क्या है टीम इंडिया की ताकत?

टीम इंडिया की ताकत की बात करें, तो टीम हर जगह से फिट है. अब चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग है. टीम का टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर तक सभी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं. टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, और रिंकू सिंह जैसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं. वहीं शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे बढ़िया ऑलराउंडर्स हैं है. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती टीम का पेसर्स से लेकर स्पिन डिपार्टमेंट काफी तगड़ा है. टीम में काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है और साथ ही गेंदबाजी के विकल्प भी अनेक है, जो टीम को विपक्ष टीम से काफी मजबूत और ताकतवर बनाता है. 

क्या है टीम इंडिया की कमजोरी?

अगर टीम इंडिया की कमजोरी की बात करें, तो टीम के पास अनुभवी खिलाड़ियों की कमी है. क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा जैसे दिग्गज टीम का हिस्सा नहीं है. कई खिलाड़ी पहली बार वर्ल्ड कप खेलेगी. ऐसे में उनपर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट का प्रेशर भी होगा. इसके अलावा युवा बल्लेबाजों की आक्रामकता कभी-कभी टीम को नुकसान भी पहुंचा सकती है. तेजी से रन बनाने की वजह से बल्लेबाज जल्द ही पवेलियन भी लौट जाते हैं. इसके अलावा गेंदबाजी में कभी-कभी ऐसा होता है कि गेंदबाज खूब रन लुटा देते हैं. पिछले कुछ मैचों से भारतीय टीम की फील्डिंग भी काफी खराब रही है और खिलाड़ी आसान आसान कैच भी छोड़ रहे हैं, जो टीम की कमजोरी बन सकता है. 

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

  • भारत बनाम यूएसए, 7 फरवरी
  • भारत बनाम नामीबिया, 12 फरवरी
  • भारत बनाम पाकिस्तान, 15 फरवरी
  • भारत बनाम नीदरलैंड, 18 फरवरी

वर्ल्ड कप के लिए भारत का फुल स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी
बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी
ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त
ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक एक्टिव खिलाड़ी
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक एक्टिव खिलाड़ी
Top 10 Films In Pakistan: पाकिस्तान में खूब देखी जा रही हैं बॉलीवुड की ये फिल्में, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप
Top 10 Films In Pakistan: पाकिस्तान में खूब देखी जा रही हैं बॉलीवुड की ये फिल्में, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप
MORE
Advertisement
धर्म
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
MORE
Advertisement