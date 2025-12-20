FacebookTwitterYoutubeInstagram
ईशान किशन को मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का इनाम, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में मिली जगह

T20 World Cup 2026: टी 20 वर्ल्डकप ही नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, जानिए क्या है वजह?

Anupam Kher के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, सिनेमा के बाद अब साहित्य की दुनिया में बढ़ाया मान

दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?

कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?

बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

क्रिकेट

India T20 World Cup 2026 Squad: T20 विश्वकप 2026 के लिए BCCI ने टीम इंडिया का ऐलान करते हुए शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. केवल टी-20 वर्ल्डकप ही नहीं शुभमन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे.

सुमित तिवारी

Dec 20, 2025, 02:43 PM IST

India T20 World Cup 2026 Squad: T20 विश्वकप 2026 के लिए BCCI ने टीम इंडिया का ऐलान करते हुए सभी को चौंका दिया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम का ऐलान करते हुए पिछले कई सालों ने बाहर चल रहे ईशान किशन की वापसी करते हुए उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. गिल हाल ही में टी20 इंटरनेशनल टीम के उपकप्तान थे और उनकी बल्लेबाजी पर बड़ी उम्मीदें टिकी थीं, लेकिन टी20 फॉर्मेट में उनके हालिया औसत प्रदर्शन ने सेलेक्टर्स को यह कठोर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है.

टीम कॉम्बिनेशन पर जोर

टीम सेलेक्टर्स ने इस बार टीम कॉम्बिनेशन पर जोर देते हुए शुभमन गिर की जगह पर बाकी विकल्पों पर जोर दिया है. हालांकि शुभमन की गैर मौजूदगी टीम की ओपनिंग जोड़ी पर असर डालेगी. अब अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन भारत के लिए ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं. वहीं, ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है, जो उनकी लगातार अच्छी फॉर्म को देखते हुए लिया गया फैसला माना जा रहा है.

टी-20 में खराब रिकॉर्ड

वहीं देखा जाए तो अक्षर पटेल की स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी टीम को घरेलू परिस्थियों में मदद दिला सकती है. अगर शुभगन के टी-20 रिकॉर्ड की बात करे तो उन्होंने अभी तक भारत के लिए 36 टी-20 मैच खेले हैं. वहीं, ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है, जो उनकी लगातार अच्छी फॉर्म को देखते हुए लिया गया फैसला माना जा रहा है. वहीं, साल 2025 में तो उनका प्रदर्शन और खराब रहा, इस उन्होंने कुल 15 टी20I मैच खेले और वह 24.25 के औसत से 291 रन ही बना सके.

हाल में दो बार हो चुके हैं चोटिल

हालांकि बताया जा रहा है कि शुभमन गिल हाल ही में चोटिल हुए हैं जिस वजह से वह न्यूजीलैंड और टी-20 वर्ल्डकप का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान कोलकाता मैच में उन्हें गर्दन में स्पैजम की समस्या हुई थी. इसके बाद उन्हें वनडे टीम से बाहर रहना पड़ा था. इसके बाद गिल ने टी20 सीरीज से टीम में वापसी की, लेकिन इस दौरान लखनऊ में प्रैक्टिस करते समय उनके दाहिने पैर में चोट लग गई. इस चोट के चलते गिल को टी20 सीरीज के आखिरी मैच से भी बाहर होना पड़ा था.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और ईशान किशन (विकेटकीपर).

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और ईशान किशन (विकेटकीपर).

