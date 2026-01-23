FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रायपुर T-20: भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, भारत 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे, ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 82 रनों की पारी खेली

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NZ 2nd T20 Highlights: ईशान-सूर्यकुमार के तूफान में उड़ी न्यूजीलैंड, दूसरे टी20 में 7 विकेट से दी करारी शिकस्त

IND vs NZ 2nd T20 Highlights: ईशान-सूर्यकुमार के तूफान में उड़ी न्यूजीलैंड, दूसरे टी20 में 7 विकेट से दी करारी शिकस्त

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस क्यों है इतना खास? समझिए इस दिन की विशेषता और महत्व

गणतंत्र दिवस क्यों है इतना खास? समझिए इस दिन की विशेषता और महत्व

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे इंग्लिश ऑलराउंडर जैकब बेथेल, जानिए क्या कहते हैं टी20 आंकड़े

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे इंग्लिश ऑलराउंडर जैकब बेथेल, जानिए क्या कहते हैं टी20 आंकड़े

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है

ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कैसा रहेगा इंग्लैंड का प्रदर्शन, जानिए क्या है इंग्लिश टीम की कमजोरी और ताकत

ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जानिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ताकत और कमजोरी क्या है और टीम का टी20 में रिकॉर्ड्स कैसा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 23, 2026, 08:48 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कैसा रहेगा इंग्लैंड का प्रदर्शन, जानिए क्या है इंग्लिश टीम की कमजोरी और ताकत

England cricket team

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होन जा रहा है. इस आईसीसी इवेंट भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी.  इंग्लैंड ने दो बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. इस बार भी टीम अपनी विपक्षी टीमों को कड़ी टक्कर दे सकती है. ऐसे में जानते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ताकत और कमजोरी क्या है और टीम का टी20 में रिकॉर्ड्स कैसा है. 

क्या हैं इंग्लैंड टीम की ताकत?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम की टी20 में ताकत की बात करें, तो उनकी टीम की बल्लेबाजी में काफी गेहराई है. करीब 8 नंबर तक बल्लेबाज हैं. इसके अलावा इंग्लैंड अपने आक्रामक बैटिंग अप्रोच के लिए भी जानी जाती है, जो टीम की सबसे बड़ी ताकत है. इसके अलावा टीम के पास बड़े मैचों का अनुभव भी है. वहीं टीम के पास सबसे ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं, जो उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों को लंबा करता है. इतना ही नहीं उनके पास तेज गेंदबाजी यूनिट काफी तगड़ी है, जो टीम को पावरप्ले और डेथ ओवर्स में विकेट निकालकर देते हैं. 

  • गहराई वाली बैटिंग लाइन-अप
  • आक्रामक बैटिंग अप्रोच
  • बड़े मैचों का अनुभव
  • ऑलराउंडर्स की संख्या
  • फास्ट बॉलिंग यूनिट

क्या हैं इंग्लैंड की कमजोरी?

पूरी दुनिया जानती हैं कि इंग्लैंड का भारत में कुछ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं है. उसकी वजह ये है कि इंग्लिश बल्लेबाज स्पिनर्स के सामने ढेर हो जाते हैं. जिस पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, वहां इंग्लैंड की टीम कमजोर नजर आती है. हालांकि आक्रामकता इंग्लैंड की ताकत जरूर है, लेकिन कभी कभी यही उनकी कमजोरी भी बन जाती है. टीम की एशियाई कंडीशन में परफॉर्मेंस में निरंतरता काफी कम है, जो टीम को कमजोर बनाती हैं. 

  • स्पिन गेंदबाजी के सामने इंग्लिश बल्लेबाज फ्लॉप
  • आक्रामकता कभी-कभी नुकसान भी देती है
  • एशियाई कंडीशन में निरंतरता की कमी
  • खिलाड़ियों का लगातार चोटिल होना

कैसे हैं इंग्लैंड के टी20 आंकड़े?  

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टी20 इंटरनेशनल में काफी दमदार आंकड़े हैं. टीम ने अपना पहला टी20 मैच साल 2005 में खेला था. उसके बाद से अब तक टीम ने 214 टी20 खेले हैं, जिसमें टीम को 114 जीत मिली हैं. वहीं टीम को 90 मैच हारने पड़े हैं और 10 मैच बेतीजे रहे हैं. टीम का जीत प्रतिशत 53.27 रहा है. 

  • टी20 मैच- 214
  • जीत- 114
  • हार- 90
  • बेनतीजा- 10
  • जीत प्रतिशत- 53.27

कितनी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीती है इंग्लैंड?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन 2007 में खेला गया था. अब तक से लकर अब तक इंग्लैंड की टीम दो बार वर्ल्ड कप खिताब जीत चुकी है. पहली बार टीम ने साल 2010 में टाइटल जीता था. उसके बाद टीम को 12 साल इंतजार करना पड़ा. फिर टीम ने साल 2022 में अपना दूसरा खिताब जीता था. 

  • साल 2010 टाइटल चैंपियन (कप्तान- पॉल कॉलिंगवुड)
  • साल 2022 टाइटल चैंपियन(कप्तान- जोस बटलर)

टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जॉस बटलर, टॉम बैंटन, फिल साल्ट, सैम करन, जेमी ओवर्टन, विस जैक्स, लियम डॉसन, जेकब बेथेल, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, जॉश टंग, आदिल रशीद और ल्यूक वुड.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल
दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल
T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने पार किया 100 का आंकड़
T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने पार किया 100 का आंकड़
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
Maa Saraswati Aarti: बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल
बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल
Budh Gochar 2026: बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
MORE
Advertisement