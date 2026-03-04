FacebookTwitterYoutubeInstagram
Pakistan Squad: बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, PCB ने 6 नए चेहरों को दिया पहली बार मौका

T20 World Cup: सेमीफाइनल से पहले भगवान के दर्शन करने पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, सिद्धिविनायक मंदिर से सामने आया वीडियो

US-Israel Iran War: तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा US-ईरान वॉर! फ्रांस ने UAE में उतारे फाइटर जेट, जानें 5वें दिन जंग के हालात

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस

चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल

रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 में बना अनोखा रिकॉर्ड, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Most Viewership in T20 World Cup: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक अनोखा रिकॉर्ड बना है, जिसको लेकर आईसीसी के चैयरमैन जय शाह ने बड़ी खुशखबरी दी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 04, 2026, 03:46 PM IST

T20 वर्ल्ड कप 2026 में बना अनोखा रिकॉर्ड, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Most Viewership in T20 World Cup

आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने बुधवार को बताया कि मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप ने प्रसारण के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट को देखने वाले दर्शकों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक है. आईसीसी ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दर्शकों की संख्या के मामले में कुछ लक्ष्य तय किए थे और वो उन्हें हासिल करने में सफल रहा है.

जय शाह ने एक्स पर लिखा, "आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का सफर इसे वैश्विक और सहज क्रिकेट प्रतियोगिता बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था. मुझे खुशी है कि भारत में हो रही इस प्रतियोगिता में दर्शकों की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है, जो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक संख्या है."

उन्होंने आगे लिखा, "ये देखकर बेहद खुशी हुई कि जियो हॉटस्टार पर टूर्नामेंट को देखने वाले दर्शकों की संख्या 6 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई है. टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच आज रात से शुरू हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भारतीय प्रशंसकों से हमारी इस प्रतियोगिता को मिलने वाला अपार प्यार और भी रिकॉर्ड बनाने में मदद करेगा." टूर्नामेंट के दो सेमीफाइनल और फाइनल अभी खेले जाने बाकी हैं. लेकिन उसने 2024 में अमेरिका में खेले गए टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया है.

किन टीमों ने सेमीफाइनल में बनाई जगह?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम इंग्लैंड थी. उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड और भारतीय टीम ने टूर्नामेंट का आखिरी मैच खेलने के बाद सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था. अब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल होगा, जबकि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. 8 मार्च को फाइनल होना है.

