टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान कर सकता है बड़ा 'उलटफेर', जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब सिर्फ 6 दिनों की ही समय रह गया है. ऐसे में सभी टीमों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इनमें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का भी नाम शामिल है. अफगानिस्तान ने पिछले वर्ल्ड कप में भी काफी दमदार प्रदर्शन किया था और कई उलटफेर भी किए थे. ऐसे में इस बार भी अफगान टीम बड़ा उलटफेर कर सकती है. क्योंकि टीम के पास कई अनुभवी खिलाड़ी हैं और साथ ही बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, जो टीम को मजबूत बनाती हैं. लेकिन अगर अफगानिस्तान ताकत है, तो कमजोरी भी है. आइए जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप में टीम की कमजोरी और ताकत क्या है?

पिछले वर्ल्ड कप में समीफाइनल में बनाई थी जगह

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सेमीफाइनल तक सफर किया था, जो टीम के लिए काफी यादगार आईसीसी टूर्नामेंट बन गया है. टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था, लेकिन मैच के प्रेशर में टीम ने काफी निराशजनक प्रदर्शन किया था. टीम 11.5 ओवरों में सिर्फ 56 रनों पर ही ढेर हो गई थी, जिसे अफ्रीका ने 8.5 ओवरों में आसानी से चेज कर दिया था और 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. भले ही अफगान टीम सेमीफाइनल में हार गई हो, लेकिन का आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा. क्योंकि पिछले कुछ सालों से अफगान ने अपना क्रिकेट काफी सुधारा है, जिसे बड़े-बड़े टूर्नामेंट में बड़े उलटफेर करती है.

क्या है अफगानिस्तान की ताकत?

अफगानिस्तान की ताकत की बात करें, तो टीम के पास दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर्स हैं. टीम का स्पिन डिपार्टमेंट किसी भी टीम के खिलाफ दमदार प्रदर्शन कर सकता है और टीम को एकतरफा जीत दिला सकता है. कप्तान राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं. इस बार भी टीम अपनी स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है. क्योंकि श्रीलंका और भारत में मुकाबले खेले जाएंगे, जहां स्पिनर्स का दबदबा देखा गया है. इसी वजह से टीम की सबसे बड़ी ताकत स्पिनर्स हैं. इसके अलावा टीम के पास विस्फोटक ऑलराउंडर्स और टॉप ऑर्डर भी है. रहमानुल्लाह गुरबाज से लेकर इब्राहिम जादरान तक अनुभवी टॉप ऑर्डर के साथ राशिद खान से लेकर मोहम्मद नबी तक दमदार ऑलराउंडर्स हैं, जिन्हें दुनियाभर की लीगों में खेलना काफी ज्यादा अनुभव है. ऐसे में इस वर्ल्ड कप में अफगान टीम बेस्ट नजर आ रही है और वो बड़ा उलटफेर भी कर सकती है.

क्या है अफगानिस्तान की कमजोरी?

अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर तो बढ़िया है, लेकिन टीम का मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है और अक्सर मध्य क्रम की बल्लेबाज़ी निरंतरता में कमजोरी रही है. अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है, तो मध्य क्रम पर बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो पाती है, जो टीम की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है. इसके अलावा टीम का पेस डिपार्टमेंट भी कुछ खास नहीं है और न ज्यादा अनुभवी है. फजलहक से लेकर नवीन तक कई तेज गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी विकेट लेनी की क्षमता ज्यादा अच्छी नहीं है, जो टीम को कमजोर बनाता है. वहीं अफगानिस्तानी खिलाड़ी दबाव की स्थितियों में निर्णायक खेल नहीं खेल पाते हैं, जिसे टीम को हार का सामना करना पड़ता है.

अफगानिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड- 8 फरवरी, चेन्नई

अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका- 11 फरवरी, अहमदाबाद

अफगानिस्तान बनाम यूएई- 16 फरवरी, दिल्ली

अफगानिस्तान बनाम कनाडा- 19 फरवरी, चेन्नई

वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान की टीम

राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली और इब्राहिम जादरान. रिजर्व- एएम ग़ज़नफ़र, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी.

