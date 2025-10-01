ICC T20 Rankings: 4 बार जीरो पर आउट, फिर कैसे नंबर-1 बन गए सैम अयूब? हार्दिक पांड्या को पछाड़ा

ICC T20 Rankings: आईसीसी ने पाकिस्तान के सैम अयूब को नंबर-1 ऑलराउंडर बना दिया है, जिसके बाद फैंस काफी हैरान हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसीस ने टी20 ऑल-राउंडर की ताजा रैंकिंग जारी की है. इसमें आईसीसी ने पाकिस्तान के सैम अयूब को ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर-1 का ताज बना दिया है. इससे पहले भारत के हार्दिक पांड्या नंबर-1 पर विराजमान थे. लेकिन अब आईसीसी ने अपने इस फैसले से सभी को हैरान कर दिया है. क्योंकि सैम अयूब का हाल ही में प्रदर्शन खराब रहा. उन्होंने एशिया कप 2025 में चार बार जीरो पर आउट हुए. हालांकि गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन रहा. लेकिन बैटिंग को देखते हुए उन्हें नंबर-1 बनाना काफी हैरान करने वाली बात है.

सैम अयूब बने नंबर 1 ऑलराउंडर

आईसीसी ने टी20 रैंकिंग की ताजा रैंकिंग जारी की है. इस बार पाकिस्तान के सैम अयूब को नंबर-1 ऑलराउंडर बना दिया गया है. अयूब 241 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर हैं. इससे पहले भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नंबर-1 पर विराजमान थे. अयूब अब उन्हें पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. हार्दिक पांड्या 233 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

टॉप-5 रैंकिंग

पहले स्थान पर सैम अयूब हैं. दूसरे पर हार्दिक पांड्या का नाम है. वहीं अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी 231 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं. नेपाल के दिपेंद्र सिंह ऐरी 214 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं. हालांकि जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा 209 रेटिंग के साथ पांचवें पायदान पर हैं.

एशिया कप में ऐसा रहा अयूब का प्रदर्शन

एशिया कप 2025 में सैम अयूब ने काफी खराब प्रदर्शन किया था. इस टूर्नामेंट में अयूब ने सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड भी बनाया है. उन्होंन एशिया कप 2025 में 7 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 37 रन बनाए, जो एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के लिए काफी निराशजनक आंकड़े हैं. हालांकि अयूब ने गेंदबाजों में 6.40 की इकॉनमी से रन दिए और कुल 8 विकेट अपने नाम किए.

