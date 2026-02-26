ICC T20 Rankings: टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह को हुआ बंपर फायदा, देखें कौन है नंबर-1

ICC T20 Rankings: आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टी20 की गेंदबाजी रैंकिंग की ताजा अपडेट जारी किया है. इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बंपर फायदा हुआ.

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टी20 की गेंदबाजी रैंकिंग की ताजा अपडेट जारी किया है. इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बंपर फायदा हुआ और उन्होंने लंबी छलांग लगाई है. बुमराह पहले टॉप-10 लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने का उन्हें इनाम मिला है और उनकी टॉप-10 में एंट्री हो गई है. वहीं अभी भी नंबर -1 पर भारतीय मिस्ट्री स्पिनर का दबदबा बना हुआ है. आइए जानते हैं कि बुमराह को कितना फायदा हुआ है और लिस्ट में टॉप-10 में कौनसे खिलाड़ी हैं.

जसप्रीत बुमराह का हुआ फायदा

आईसीसी ने टी20 बॉलिंग रैंकिंग की ताजा अपडेट जारी किया है. इसमें जसप्रीत बुमराह को 7 स्थान का बंपर फायदा हुआ है. यानी उन्होंने 15वें स्थान से 7 स्थानों की छलांग लगाई है और अब 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं. बुमराह 669 रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर हैं और उम्मीद है कि टी20 वर्ल्ड कप खत्म होते होते बुमराह को और फायदा और वो टॉप-5 में शामिल हो जाएं.

कौन है नंबर-1?

आईसीसी टी20 बॉलिंग रैंकिंग में नंबर-1 भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती है. वरुण 790 रेटिंग के साथ नंबर-1 का ताज पहने हुए हैं. वहीं दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान के राशिद खान का नाम है. हालांकि साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश को 13 स्थानों का फायदा हुआ है और वो डायरेक्ट दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

देखें टॉप-10 लिस्ट

वरुण चक्रवर्ती (भारत) राशिद खान (अफगानिस्तान) कॉर्बिन बॉश ( साउथ अफ्रीका) आदिल राशिद (इंग्लैंड) अबरार अहमद (पाकिस्तान) एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया) मैथ्यू फोर्ड (वेस्टइंडीज) जसप्रीत बुमराह (भारत) मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश) वांनिदु हसरंगा (श्रीलंका)

