FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

PM मोदी- नेतन्याहू के बीच बैठक में समझौते, भारत-इजरायल के बीच कई अहम समझौते, भारत-इजरायल में शिक्षा, AI के क्षेत्र में समझौता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICC T20 Rankings: टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह को हुआ बंपर फायदा, देखें कौन है नंबर-1

ICC T20 Rankings: टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह को हुआ बंपर फायदा, देखें कौन है नंबर-1

Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व

कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व

ENG vs NZ Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानिए कैसा है कोलंबो की पिच का हाल

ENG vs NZ Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानिए कैसा है कोलंबो की पिच का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह

इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

ICC T20 Rankings: टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह को हुआ बंपर फायदा, देखें कौन है नंबर-1

ICC T20 Rankings: आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टी20 की गेंदबाजी रैंकिंग की ताजा अपडेट जारी किया है. इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बंपर फायदा हुआ.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 26, 2026, 04:20 PM IST

ICC T20 Rankings: टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह को हुआ बंपर फायदा, देखें कौन है नंबर-1

ICC T20 Rankings 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टी20 की गेंदबाजी रैंकिंग की ताजा अपडेट जारी किया है. इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बंपर फायदा हुआ और उन्होंने लंबी छलांग लगाई है. बुमराह पहले टॉप-10 लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने का उन्हें इनाम मिला है और उनकी टॉप-10 में एंट्री हो गई है. वहीं अभी भी नंबर -1 पर भारतीय मिस्ट्री स्पिनर का दबदबा बना हुआ है. आइए जानते हैं कि बुमराह को कितना फायदा हुआ है और लिस्ट में टॉप-10 में कौनसे खिलाड़ी हैं. 

जसप्रीत बुमराह का हुआ फायदा

आईसीसी ने टी20 बॉलिंग रैंकिंग की ताजा अपडेट जारी किया है. इसमें जसप्रीत बुमराह को 7 स्थान का बंपर फायदा हुआ है. यानी उन्होंने 15वें स्थान से 7 स्थानों की छलांग लगाई है और अब 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं. बुमराह 669 रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर हैं और उम्मीद है कि टी20 वर्ल्ड कप खत्म होते होते बुमराह को और फायदा और वो टॉप-5 में शामिल हो जाएं. 

कौन है नंबर-1?

आईसीसी टी20 बॉलिंग रैंकिंग में नंबर-1 भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती है. वरुण 790 रेटिंग के साथ नंबर-1 का ताज पहने हुए हैं. वहीं दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान के राशिद खान का नाम है. हालांकि साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश को 13 स्थानों का फायदा हुआ है और वो डायरेक्ट दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. 

देखें टॉप-10 लिस्ट

  1. वरुण चक्रवर्ती (भारत)
  2. राशिद खान (अफगानिस्तान)
  3. कॉर्बिन बॉश ( साउथ अफ्रीका)
  4. आदिल राशिद (इंग्लैंड)
  5. अबरार अहमद (पाकिस्तान)
  6. एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया)
  7. मैथ्यू फोर्ड (वेस्टइंडीज)
  8. जसप्रीत बुमराह (भारत)
  9. मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
  10. वांनिदु हसरंगा (श्रीलंका)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम
T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम
इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह
इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
सुबह तेलुगु मंत्र से संपन्न हुई Vijay-Rashmika की शादी, शाम 4 बजे दोबारा होगी इस खास रीति-रिवाजों से 'Virosh' की वेडिंग
सुबह तेलुगु मंत्र से संपन्न हुई Vijay-Rashmika की शादी, शाम 4 बजे दोबारा होगी इस खास रीति-रिवाजों से 'Virosh' की वेडिंग
Grah Gochar 2026:मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
MORE
Advertisement
धर्म
Laxmi Yantra: पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
Holi 2026 Dhulandi Date: होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
Shukra Gochar 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
Shri Navgrah Pidahar Stotra: होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
MORE
Advertisement