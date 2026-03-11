ICC T20 Rankings: वरुण चक्रवर्ती से छिना नंबर-1 का ताज, अभिषेक-किशन की जोड़ी हुई हिट; देखें आईसीसी की ताजा रैंकिंग

ICC T20 Rankings: आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद अपनी लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है. इसमें भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के सिर से नंबर-1 का ताज छिन गया है.

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद अपनी लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है. इसमें भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के सिर से नंबर-1 का ताज छिन गया है. इतना ही नहीं बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी सुपरहिट रही है. इसके अलावा संजू सैमसन और शिवम दुबे को भी बंपर फायदा हुआ है. आईसीसी ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाज दोनों ही रैंकिंग जारी की है. आइए जानते हैं कि रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी किस स्थान पर हैं.

अभिषेक-किशन की जोड़ी हुई सुपरहिट

ईशान किशन 871 अंक ने अपने करियर की नई सर्वोच्च रेटिंग हासिल की है. वहीं किशन अब अभिषेक शर्मा(875 अंक) से सिर्फ 4 रेटिंग अंक पीछे हैं. अभिषेक पहले स्थान पर हैं, जबकि किशन दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. हालांकि किशन ने टी20 वर्ल्ड कप में काफी दमदार प्रदर्शन किया है और खूब चौके-छक्के लगाए हैं, जिसका इनाम उन्हें रैंकिंग में मिल गया है.

संजू सैमसन और शिवम दुबे को भी हुआ फायदा

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 18 पायदान की छलांग लगाई है और अब वो 22वें स्थान पर आ गए हैं. वहीं शिवम दुबे ने चार पायदान ऊपर आए हैं और वो अब 27वें स्थान पर आ गए हैं. दोनों ही बल्लेबाजों ने टूर्नामेंट में शानदार पारियों की बदौलत बल्लेबाजी रैंकिंग में काफी सुधार किया.

वरुण चक्रवर्ती से छिना नंबर-1 का ताज

वरुण चक्रवर्ती के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 ज्यादा कुछ खास नहीं गया है. हालांकि वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंद रहे. लेकिन उनकी इकॉनमी काफी ज्यादा की है. कई मौकों पर चक्रवर्ती ने खूब रन लुटाए हैं. इसी वजह से उनसे नंबर-1 का ताज छिन गया है और अब उनकी जगह अफगानिस्तान के राशिद खान नंबर पर आ गए हैं. राशिद 753 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर हैं, जबकि चक्रवर्ती 740 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से