Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Leh Protest: लेह में हिंसक Gen Z Protest के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की शांति की अपील

Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

'भारत में काम करने के लिए मानने होंगे देश के कानून', हाईकोर्ट से X को बड़ा झटका, कोर्ट ने याचिका की खारिज

Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट

ICC ने USA क्रिकेट की सदस्यता को किया निलंबित, सामने आई बड़ी वजह

रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट

Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम

फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Leh Protest: लेह में हिंसक Gen Z Protest के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की शांति की अपील

Leh Protest: लेह में हिंसक Gen Z Protest के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की शांति की अपील

'भारत में काम करने के लिए मानने होंगे देश के कानून', हाईकोर्ट से X को बड़ा झटका, कोर्ट ने याचिका की खारिज

'भारत में काम करने के लिए मानने होंगे देश के कानून', हाईकोर्ट से X को बड़ा झटका, कोर्ट ने याचिका की खारिज

ICC ने USA क्रिकेट की सदस्यता को किया निलंबित, सामने आई बड़ी वजह

ICC ने USA क्रिकेट की सदस्यता को किया निलंबित, सामने आई बड़ी वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट

Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट

Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

ICC ने USA क्रिकेट की सदस्यता को किया निलंबित, सामने आई बड़ी वजह

इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने पिछले साल के दौरान मामलों की गहन समीक्षा और प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक जुड़ाव के बाद प्रशासन के मुद्दों के कारण मंगलवार को यूएसए क्रिकेट की सदस्यता स्थिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 24, 2025, 04:35 PM IST

ICC ने USA क्रिकेट की सदस्यता को किया निलंबित, सामने आई बड़ी वजह

ICC suspended membership of USA

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने पिछले साल के दौरान मामलों की गहन समीक्षा और प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक जुड़ाव के बाद प्रशासन के मुद्दों के कारण मंगलवार को यूएसए क्रिकेट की सदस्यता स्थिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. आईसीसी सदस्यता मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए 2024 आईसीसी सालाना आम बैठक के दौरान यूएसए क्रिकेट को 'नोटिस पर' रखा गया था और चीजों को व्यवस्थित करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया था. हालांकि वो स्थिति को सुधारने में विफल रहे और ICC ने उनकी सदस्यता निलंबित करने का कठोर निर्णय ले लिया है. 

आईसीसी ने मंगलवार रात कहा, आईसीसी बोर्ड द्वारा कुछ दिन पहले अपनी बैठक के दौरान लिया गया निर्णय यूएसए क्रिकेट द्वारा आईसीसी के संविधान के तहत आईसीसी सदस्य के रूप में अपने दायित्वों के बार-बार और लगातार उल्लंघन पर आधारित था. इनमें एक कार्यात्मक शासन संरचना को लागू करने में विफलता, संयुक्त राज्य ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (यूएसओपीसी) के साथ राष्ट्रीय शासी निकाय का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की कमी और महत्वपूर्ण कार्रवाइयां शामिल हैं, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है. लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है."

लॉस एंजिल्स में 2028 ओलंपिक के लिए टी20 प्रारूप में क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी की तैयारी के साथ, जो यूएसए क्रिकेट के अधिकार क्षेत्र में आता है. आईसीसी ने एलए 2028 में भाग लेने के अपने अधिकार को बरकरार रखते हुए खेलों और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने का फैसला किया है.

आईसीसी बोर्ड ने निर्णय लिया है कि यूएसए की राष्ट्रीय टीमें लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों (एलए28) की तैयारियों सहित आईसीसी कार्यक्रमों में भाग लेने का अपना अधिकार बरकरार रखेंगी. खिलाड़ियों के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने और ओलंपिक समावेशन की दिशा में गति बनाए रखने के लिए यूएसए की राष्ट्रीय टीमों के प्रबंधन और प्रशासन की अस्थायी रूप से आईसीसी या इसके नामित प्रतिनिधियों द्वारा निगरानी की जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
गुजरात : वडोदरा की IOCL रिफाइनरी में भीषण ब्लास्ट से लगी आग, धुएं के गुबार के बीच बचाए गए कर्मचारी
गुजरात : वडोदरा की IOCL रिफाइनरी में भीषण ब्लास्ट से लगी आग, धुएं के गुबार के बीच बचाए गए कर्मचारी
बिजली के हाई वोल्टेज टावर पर चढ़कर युवक ने किया डांस, पुलिस ने ऐसे उतारा नीचे, देखें Video
बिजली के हाई वोल्टेज टावर पर चढ़कर युवक ने किया डांस, पुलिस ने ऐसे उतारा नीचे, देखें Video
IND vs AUS: 'उन्हें बात करने की तमीज नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखें', पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर को लताड़ा
'उन्हें बात करने की तमीज नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखें', पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर को लताड़ा
इस बार चूहों ने कर दिया बड़ा कांड! खा गए 30 साल पुराना ओवरब्रिज, PWD विभाग के दावे से लोग हैरान
इस बार चूहों ने कर दिया बड़ा कांड! खा गए 30 साल पुराना ओवरब्रिज, PWD विभाग के दावे से लोग हैरान
UPPSC RO-ARO Exam: 'वन डे वन शिफ्ट' की मांग को लेकर हंगामा, यूपीपीएसएसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र
'वन डे वन शिफ्ट' की मांग को लेकर हंगामा, यूपीपीएसएसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट
Cheapest Bikes: बंपर माइलेज के साथ 100000 से कम में मिल जाएंगी ये बाइक्स, नई नौकरी वालों के लिए हैं बेस्ट
Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth
Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth
Numerology: 'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!
'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!
5 Star vs 7 Star Hotel: 5-स्टार और 7- स्टार होटल में क्या होता है अंतर? 99 फीसदी लोग नहीं जानते इसका जवाब
5-स्टार और 7- स्टार होटल में क्या होता है अंतर? 99 फीसदी लोग नहीं जानते इसका जवाब
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE