ICC ने USA क्रिकेट की सदस्यता को किया निलंबित, सामने आई बड़ी वजह

इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने पिछले साल के दौरान मामलों की गहन समीक्षा और प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक जुड़ाव के बाद प्रशासन के मुद्दों के कारण मंगलवार को यूएसए क्रिकेट की सदस्यता स्थिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. आईसीसी सदस्यता मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए 2024 आईसीसी सालाना आम बैठक के दौरान यूएसए क्रिकेट को 'नोटिस पर' रखा गया था और चीजों को व्यवस्थित करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया था. हालांकि वो स्थिति को सुधारने में विफल रहे और ICC ने उनकी सदस्यता निलंबित करने का कठोर निर्णय ले लिया है.

आईसीसी ने मंगलवार रात कहा, आईसीसी बोर्ड द्वारा कुछ दिन पहले अपनी बैठक के दौरान लिया गया निर्णय यूएसए क्रिकेट द्वारा आईसीसी के संविधान के तहत आईसीसी सदस्य के रूप में अपने दायित्वों के बार-बार और लगातार उल्लंघन पर आधारित था. इनमें एक कार्यात्मक शासन संरचना को लागू करने में विफलता, संयुक्त राज्य ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (यूएसओपीसी) के साथ राष्ट्रीय शासी निकाय का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की कमी और महत्वपूर्ण कार्रवाइयां शामिल हैं, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है. लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है."

लॉस एंजिल्स में 2028 ओलंपिक के लिए टी20 प्रारूप में क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी की तैयारी के साथ, जो यूएसए क्रिकेट के अधिकार क्षेत्र में आता है. आईसीसी ने एलए 2028 में भाग लेने के अपने अधिकार को बरकरार रखते हुए खेलों और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने का फैसला किया है.

आईसीसी बोर्ड ने निर्णय लिया है कि यूएसए की राष्ट्रीय टीमें लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों (एलए28) की तैयारियों सहित आईसीसी कार्यक्रमों में भाग लेने का अपना अधिकार बरकरार रखेंगी. खिलाड़ियों के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने और ओलंपिक समावेशन की दिशा में गति बनाए रखने के लिए यूएसए की राष्ट्रीय टीमों के प्रबंधन और प्रशासन की अस्थायी रूप से आईसीसी या इसके नामित प्रतिनिधियों द्वारा निगरानी की जाएगी.

