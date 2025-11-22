ICC ने इस क्रिकेटर को किया सस्पेंड, लगे तीन गंभीर आरोप; जानें पूरा मामला

आईसीसी ने अमेरिका क्रिकेट टीम के क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी पर शुक्रवार 21 नवंबर को अबू धाबी टी10 2025 से संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तीन उल्लंघनों का आरोप लगाया.

इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अमेरिका क्रिकेट टीम के क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी पर शुक्रवार 21 नवंबर को अबू धाबी टी10 2025 से संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तीन उल्लंघनों का आरोप लगाया. ये 25 साल के ऑफ स्पिनर लीग में यूपी नवाब का प्रतिनिधित्व कर रहा था. उन्हें तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. रेड्डी के पास आरोपों का जवाब देने के लिए 21 नवंबर से 14 दिन का समय है. आइए जानते हैं कि उनपर क्या-क्या आरोप लगे हैं.

अमेरिका के क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप

यूएसए क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अखिलेश रेड्डी पर अनुच्छेद 2.1.1 (एडीटी10 2025 में मैचों के परिणाम, प्रगति, आचरण या किसी अन्य पहलू को फिक्स करने, षड्यंत्र रचने या अनुचित तरीके से प्रभावित करने का प्रयास), अनुच्छेद 2.1.4 (अनुच्छेद 2.1.1 का उल्लंघन करने के लिए किसी अन्य प्रतिभागी को उकसाना, प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना) और अनुच्छेद 2.4.7 के तहत मोबाइल से डेटा और संदेशों को हटाकर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है.

आईसीसी ने इन मामलों को लेकर कहा कि वो अनुशासनात्मक प्रक्रिया पूरी होने तक आगे कोई टिप्पणी नहीं करेगा. आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, "ये आरोप संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे अबू धाबी टी10 2025 टूर्नामेंट से लगे हैं. आयोजन के लिए नामित भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी (डीएसीओ) के रूप में आईसीसी ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड की ओर से ये आरोप जारी किए हैं."

रेड्डी ने इस साल की शुरुआत में नॉर्थ अमेरिका टी20 कप में अमेरिका के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने इस टूर्नामेंट में चार मैच खेले थे. हालांकि अब अखिलेश का पूरा करियर दांव पर लगा हुआ है.

