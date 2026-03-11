अब तक फंसी हुई हैं वेस्टइंडीज-साउथ अफ्रीका की टीमें, वापसी को लेकर ICC ने कही बड़ी बात

ICC on Travel Arrangement: आईसीसी ने आलोचकों पर पलटवार किया है और साथ ही टीमों की वापसी पर अपडेट दिया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खत्म हो गया है और भारत ने अपना तीसरा खिताब भी जीत लिया है. टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमें अपने घर नहीं लौट पाए हैं. इतना ही नहीं इंग्लैंड की टीम रवाना हो गई थी, जिसके बाद कई क्रिकेटर्स और दिग्गजों ने आईसीसी की आलोचना भी की थी. वहीं अब आईसीसी ने आलोचकों पर पलटवार किया है और साथ ही टीमों की वापसी पर अपडेट दिया है. आइए जानते हैं कि आईसीसी ने क्या कहा है.

आईसीसी ने ट्रैवल व्यवस्था को लेकर कहा, "साउथ अफ्रीकी टीम बुधवार को स्वदेश रवाना होना शुरू हो गई है और चार खिलाड़ी और उनके परिवार के पांच सदस्य विमान में सवार हो चुके थे. साउथ अफ्रीका की टीम के बाकी 29 सदस्य अगले 24 घंटों में स्वदेश रवाना हो जाएंगे. वेस्टइंडीज टीम के 9 सदस्य पहले ही अपने देशों के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि बाकी 16 सदस्यों के लिए अगले 24 घंटों के भीतर भारत से रवाना होने वाली उड़ानों में बुकिंग करा ली गई है."

आईसीसी की हुई थी आलोचना

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने आईसीसी की आलोचना की थी, जबकि साउथ अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी डेविड मिलर ने संकेत दिया कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए बेहतर यात्रा व्यवस्था की गई थी, क्योंकि वो सेमीफाइनल से बाहर होने के एक दिन के भीतर ही रवाना हो गए थे. इससे पहले वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी ने आईसीसी से कोई अपडेट न मिलने पर निराशा व्यक्त की थी.

आईसीसी ने बंद की आलोचकों की बोलती

आईसीसी ने आलोचकों की बोलती बंद करते हुए कहा, "आईसीसी इस बात को पूरी तरह से खारिज करती है कि ये निर्णय सुरक्षा, व्यवहार्यता और खिलाड़ियों के हितों से इतर किसी अन्य कारण से लिए गए हैं. विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर स्थिति से अनभिज्ञ लोग जो सुझाव दे रहे हैं वो अनुपयोगी और गलत हैं. दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के मामले में की गई व्यवस्था का इंग्लैंड या किसी अन्य देश के लिए पहले की गई व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है. ये व्यवस्था अलग-अलग परिस्थितियों, मार्ग विकल्पों और अलग-अलग यात्रा स्थितियों पर आधारित थी."

आईसीसी ने आगे कहा, "हम समझते हैं कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी, कोच, सहयोगी स्टाफ और उनके परिजन घर लौटने के लिए उत्सुक हैं. उनका अभी तक स्वदेश नहीं लौट पाना वास्तव में निराशाजनक है और इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद भी इस निराशा में उनके साथ है. ये देरी खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संकट का सीधा परिणाम है, जिसके कारण इंटरनेशनल हवाई यात्रा में व्यापक और निरंतर व्यवधान उत्पन्न हुआ है. हवाई क्षेत्र का बंद होना, मिसाइल चेतावनी, मार्ग परिवर्तन संबंधी प्रतिबंध के साथ ही वाणिज्यिक और चार्टर उड़ानों का अचानक रद्द होना और पुनर्निर्धारित होना शामिल है. ये परिस्थितियां पूरी तरह से आईसीसी के नियंत्रण से बाहर हैं. इसके कारण यात्रा व्यवस्थ तैयार करना मुश्किल हो गया था और इसमें अधिक समय लगा."

आईसीसी ने आगे कहा, "इस पूरी अवधि के दौरान आईसीसी की सर्वोच्च प्राथमिकता सभी प्रभावित लोगों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा करना रहा है. इनमें अपने जीवनसाथी और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले खिलाड़ी भी शामिल हैं. जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है, तब तक हम लोगों को स्थानांतरित नहीं करेंगे और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारी टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं और परिस्थितियों में हो रहे बदलावों के अनुसार टीम मैनेजरों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम आगे की स्थिति को लेकर आपको अपडेट देते रहेंगे." (पीटीआई इनपुट)

