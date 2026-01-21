ICC ने खारिज की BCB की मांग, अब भारत में ही खेलना होगा टी20 वर्ल्ड कप 2026; पाकिस्तान की भी हुई बेइज्जती

ICC ने आज यानी बुधवार 21 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग पर अपना फैसला सुना दिया है. बीसीबी ने मांग की था कि वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने सभी मैच भारत के बाहर खेले, जिसपर आज फैसला लिया जाना था.

इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद ने आज यानी बुधवार 21 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग पर अपना फैसला सुना दिया है. बीसीबी ने मांग की था कि वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने सभी मैच भारत के बाहर खेले, जिसपर आज फैसला लिया जाना था. अब आईसीसी ने अपना फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद बीसीबी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है. पाकिस्तान ने भी इस मांग पर बीसीबी का साथ दिया था. हालांकि इसका नतीजा चुनाव के सहोग से हुआ और बांग्लादेश को सिर्फ दो वोट मिले, जो एख उनका खुद और एक पाकिस्तान था. बाकी के वोट भारत की हित में गए. आइए जानते हैं कि आईसीसी ने क्या कहा है.

आईसीसी ने जारी किया फरमान

आईसीसी के एक प्रवक्ता ने कहा, "पिछले कई हफ्तों में आईसीसी टूर्नामेंट में बांग्लादेश की भागीदारी को सक्षम करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ बीसीबी के साथ निरंतर और रचनात्मक बातचीत में लगी हुई है. इस अवधि के दौरान आईसीसी ने स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन, व्यापक स्थल-स्तरीय सुरक्षा योजनाओं और मेजबान अधिकारियों से औपचारिक आश्वासन सहित विस्तृत जानकारी साझा की है, जिनमें से सभी ने लगातार निष्कर्ष निकाला है कि भारत में बांग्लादेश टीम की सुरक्षा के लिए कोई विश्वसनीय या सत्यापन योग्य खतरा नहीं है.

उन्होंने आगे कहा, "इन प्रयासों के बावजूद बीसीबी ने टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी को बार-बार घरेलू लीग में अपने खिलाड़ियों की भागीदारी से संबंधित एकल, पृथक और असंबंधित विकास से जोड़कर अपनी स्थिति बनाए रखी. इस संबंध का टूर्नामेंट के सुरक्षा ढांचे या आईसीसी पुरुष टी 20 विश्व कप में भागीदारी को नियंत्रित करने वाली शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ता है.

आईसीसी ने और आगे कहा, "आईसीसी के स्थल और शेड्यूलिंग निर्णय वस्तुनिष्ठ खतरे के आकलन, मेजबान गारंटी और टूर्नामेंट की भागीदारी की सहमत शर्तों द्वारा निर्देशित होते हैं, जो सभी 20 प्रतिस्पर्धी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं. बांग्लादेश टीम की सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी स्वतंत्र सुरक्षा निष्कर्ष के अभाव में आईसीसी फिक्स्चर को स्थानांतरित करने में असमर्थ है. ऐसा करने से दुनिया भर में अन्य टीमों और फैंस के लिए महत्वपूर्ण तार्किक और शेड्यूलिंग परिणाम होंगे और दूरगामी मिसाल-संबंधित चुनौतियां भी पैदा होंगी, जो जोखिम में है. आईसीसी शासन की तटस्थता, निष्पक्षता और अखंडता को कमजोर करना. आईसीसी अच्छे विश्वास के साथ काम करने में लगातार मानकों को बनाए रखने और वैश्विक खेल के सामूहिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है."

