ICC Rankings: आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत या पाकिस्तान कौन है आगे? यहां देखें टॉप-10 रैकिंग्स

ICC T20I Rankings: आईसीसी टी20आई रैंकिंग में भारतीय टीम और पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है. यहां जानिए दोनों टीमों के बीच कितना फासला है.

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को महामुकाबला खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और ये टूर्नामेंट यूएई में खेला जाना है. एशिया कप 2025 के लिए लगभग सभी टीमों ने अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. हालांकि श्रीलंका और यूएई ने अपनी टीम की घोषणा अब तक नहीं की है. लेकिन एशिया कप से पहले जानते हैं कि भारत या पाकिस्तान आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन आगे है. आप यहां टॉप-10 रैंकिंग्स देख सकते हैं.

भारत और पाकिस्तान किसकी है बेस्ट रैंकिंग?

24 अगस्त को आईसीसी ने लास्ट अपडेट किया था. उस हिसाब से टीम इंडिया टी20आई रैंकिंग में पहले स्थान पर है. जबकि पाकिस्तान की टीम टॉप-5 में शामिल नहीं है. पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में नंबर 8 पर विराजमान है. पिछले कुछ समय से पाक टीम काफी खराब प्रदर्शन कर रही है. वहीं टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

आईसीसी t20i रैंकिंग में टीम इंडिया 271 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया दूसरे, इंग्लैंड तीसरे, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये टीमें टॉप-10 में शामिल हैं. हालांकि भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग में काफी फासला है.

टॉप-10 रैकिंग्स

भारत - 271 रेटिंग

- 271 रेटिंग ऑस्ट्रेलिया - 266 रेटिंग

- 266 रेटिंग इंग्लैंड - 257 रेटिंग

- 257 रेटिंग न्यूजीलैंड - 253 रेटिंग

- 253 रेटिंग साउथ अफ्रीका - 243 रेटिंग

- 243 रेटिंग वेस्टइंडीज - 238 रेटिंग

- 238 रेटिंग श्रीलंका - 232 रेटिंग

- 232 रेटिंग पाकिस्तान 231 रेटिंग

231 रेटिंग अफगानिस्तान - 223 रेटिंग

- 223 रेटिंग बांग्लादेश- 221 रेटिंग

कब होगी एशिया कप की शुरुआत?

एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में यूएई में खेला जाएगा. इसकी शुरुआत अगले महीने 9 सितंबर से अफगानिस्तान और ओमान के बीच मुकाबले से होगी. वहीं भारतीय टीम अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.