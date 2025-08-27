ICC रैंकिंग में कहां पर हैं Asia Cup 2025 में हिस्सा लेने वाली 8 टीमें? यहां मिलेगी पूरी डिटेल्स

ICC Rankings on Asia Cup 2025 All Teams: एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों की आईसीसी रैंकिंग आप यहां देख सकते हैं. भारत और पाकिस्तान इस स्थान पर हैं.

एशिया कप 2025 में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है, जो 9 सितंबर से एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं. एशिया कप इस बार टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसका पहला मैच अफगानिस्तान और ओमान के बीच खेला जाना है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने वाली ये 8 टीमें आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में किस स्थान पर है. यहां आपको पूरी 8 टीमों की रैंकिंग्स की जानकारी मिल जाएगी.

आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर है कौन?

आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम टॉप पर है. टीम इंडिया पास 271 रेटिंग है और वो टॉप पर विराजमान है. टीम इंडिया ने साल 2024 से अब तक कुल 31 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को सिर्फ और सिर्फ 3 मैच में शिकस्त मिली है.

एशिया कप में हिस्सा लेने वाली टीमें किस स्थान पर हैं?

आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया टॉप पर है. इसके अलावा श्रीलंका की टीम 7वें स्थान पर हैं. इसके अलावा पाकिस्तान 8वें स्थान पर हैं. वहीं अफगानिस्तान 9वें, बांग्लादेश 10वें, यूएई 15वें, ओमान 20वें और हॉगकॉग 24वें पायदान पर हैं. ये एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही 8 टीमों की रैंकिंग हैं.

टीम इंडिया - 1

श्रीलंका टीम - 7

पाकिस्तान टीम- 8

अफगानिस्तान टीम - 9

बांग्लादेश टीम- 10

संयुक्त अरब अमीरात टीम - 15

ओमान टीम - 20

हॉगकॉग टीम- 24

