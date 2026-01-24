T20 World Cup: ICC ने ऑफिशियली बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, इस देश के नाम पर लगी मुहर

Bangladesh out of T20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते चेतावनी दी थी कि अगर उसके मैच भारत की जगह श्रीलंका में नहीं कराए गए तो वह वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेगा. ICC ने उसकी मांग मानने से इनकार कर दिया.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शनिवार को आधिकारिक रूप से बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है. ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को बुधवार को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उसने अपने रुख से पीछे हटने से मना कर दिया. अब बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड को टूर्मामेंट में शामिल किया गया है.

BCB के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम और स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरूल ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ICC इवेंट से हटने का फैसला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ICC की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी ने उनकी चिंताओं पर ठीक से ध्यान नहीं दिया.