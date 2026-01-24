FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20 World Cup: ICC ने ऑफिशियली बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, इस देश के नाम पर लगी मुहर

'भारत पर 25% टैरिफ लगाने के खिलाफ था यूरोप...', अमेरिका वित्त मंत्री स्‍कॉट बेसेंट का बड़ा दावा

'बॉर्डर 2' देख गदगद हुए नील नितिन मुकेश: टीम को बधाई देते हुए कहा- "गर्व और सम्मान के साथ बनाई फिल्म"

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब   

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

क्रिकेट

T20 World Cup: ICC ने ऑफिशियली बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, इस देश के नाम पर लगी मुहर

Bangladesh out of T20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते चेतावनी दी थी कि अगर उसके मैच भारत की जगह श्रीलंका में नहीं कराए गए तो वह वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेगा. ICC ने उसकी मांग मानने से इनकार कर दिया.

रईश खान

Updated : Jan 24, 2026, 05:14 PM IST

T20 World Cup: ICC ने ऑफिशियली बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, इस देश के नाम पर लगी मुहर

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शनिवार को आधिकारिक रूप से बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है. ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को बुधवार को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उसने अपने रुख से पीछे हटने से मना कर दिया. अब बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड को टूर्मामेंट में शामिल किया गया है.

BCB के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम और स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरूल ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ICC इवेंट से हटने का फैसला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ICC की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी ने उनकी चिंताओं पर ठीक से ध्यान नहीं दिया.

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय
Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब   
'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 
Today Horoscope 23 January: आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
