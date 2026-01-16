FacebookTwitterYoutubeInstagram
ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने अब किसे दी चेतावनी? बोले-समर्थन नहीं करने वाले देशों पर लगेगा भारी टैरिफ

ICC के अधिकारी बांग्लादेश का करेंगे दौरा, वर्ल्ड कप विवाद पर BCB से होगा समझौता!

'बुनियादी मतभेद' के बावजूद ग्रीनलैंड मसले पर ट्रंप से बातचीत के लिए क्यों राजी हुआ डेनमार्क?

Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

क्रिकेट

ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी के अधिकारी बांग्लादेश का दौरा करेंगे और टी20 वर्ल्ड कप 2026 विवाद पर समझौता करने की कोशिश करेंगे.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 16, 2026, 11:54 PM IST

t20 world cup 2026 

बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया गया है. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि फिर इस घटना के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वेन्यू बदलने की मांग कर दी. लेकिन आईसीसी ने इस मांग को भी ठुकरा दिया, जिसके बाद बीसीबी ने वर्ल्ड कप न खेलने की धमकी भी दी. इस बीच एक खबर आई है कि आईसीसी के अधिकारी बांग्लादेश का दौरा करेंगे और इस विवाद पर समझौता करने की कोशिश करेंगे. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

कब रवाना होंगे अधिकारी?

भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर गतिरोध को खत्म करने के लिए आईसीसी का दो सदस्यीय दल शनिवार 17 जनवरी 2026 को ढाका जाएगा. आईसीसी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि कि बांग्लादेश के मैच अन्यत्र आयोजित कराना संभव नहीं है. आईसीसी का दल सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करेगा. बांग्लादेश आईसीसी से लगातार अनुरोध कर रहा है कि सुरक्षा कारणों से कोलकाता और मुंबई में होने वाले उसके मैच भारत के बाहर आयोजित कराये जाएं. बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान का कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आईपीएल करार रद्द किए जाने के बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये मांग उठाई है.

एक जानकार सूत्र ने बताया, इस समय यही सूचना है कि आईसीसी अधिकारी का ढाका दौरा करेंगे. बातचीत चल रही है और मामले का हल निकालने के सभी संभावित तरीकों पर बात होगी. उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार के अधिकारी भी बातचीत में शामिल होंगे. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में एक वीडियो कांफ्रेंस में आईसीसी को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है. इसमें मुंबई का वेन्यू सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. बांग्लादेश को 17 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम पर नेपाल से खेलना है.

बोर्ड ने आईसीसी से कहा कि मुंबई में कुछ भारतीय राजनेताओं के बयान उसके खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरे की तरह माने जा रहे हैं. बीसीबी सूत्र ने संकेत दिया कि बांग्लादेश के मैच साउथ भारत के किसी शहर या श्रीलंका में कराए जाने पर विचार हो सकता है. समझा जाता है कि आईसीसी का मानना है कि मैचों को स्थानांतरित करने का दमदार कारण चाहिए. लिहाजा काल्पनिक परिदृश्य नहीं देखा जा सकता. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

