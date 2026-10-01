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ऑस्ट्रेलिया से भारत का पहला मैच, 10 अक्टूबर को PAK से भिड़ंत; पढ़ें 2027 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल

ICC ODI World Cup 2027 Schedule: आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा भारत और पाकिस्तान मैच की रहती है और इस बार भी भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है. इस बार कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 01, 2026, 10:19 PM IST

ऑस्ट्रेलिया से भारत का पहला मैच, 10 अक्टूबर को PAK से भिड़ंत; पढ़ें 2027 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल

ODI World Cup 2027 Schedule (Photo IANS)

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ICC ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. क्रिकेट का ये महासंग्राम 2 अक्टूबर से शुरू होगा. 21 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया 2027 वर्ल्ड कप के मेजबान देश हैं. टीम इंडिया 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच खेलेगी. वहीं 10 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी. 

एक ही ग्रुप में भारत-पाकिस्तान

आईसीसी ने ग्रुप स्टेज मुकाबलों के लिए दो ग्रुप रखे हैं. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और क्वालिफायर ए की टीमें रहेंगी. वहीं, ग्रुप बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और क्वालिफायर बी की टीमें रहेंगी. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 10 अक्टूबर, 2027 को मुकाबला खेला जाएगा. 

भारत किसके खिलाफ खेलेगा पहला मैच?

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 का आगाज 2 अक्टूबर से शुरू होगा और 21 नवंबर तक खेला जाएगा. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज करेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अक्टूबर को केप टाउन में मुकाबला खेला जाएगा, जबकि भारतीय टीम टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी. 

icc odi world cup 2027 schedule

एक साल पहले क्यों जारी हुआ शेड्यूल?

आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल ठीक एक साल पहले जारी हुआ है. अगले साल 2 अक्टूबर से टूर्नामेंट खेला जाएगा और आईसीसी ने 1 अक्टूबर, 2026 को शेड्यूल जारी कर दिया है. लेकिन फैंस सोच रहे होंगे कि आखिर आईसीसी ने एक साल पहले शेड्यूल जारी क्यों किया है? दरअसल, टीमें, मेजबान देश और फैंस अपनी पूरी तैयारी सही से कर लें. इसके अलावा टिकट बुकिंग के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा. 

क्या है इस वर्ल्ड कप में अलग?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2027 में सबसे खास है, टीमों की संख्या. पहले एक एडिशन में कुल 10 टीमें हिस्सा लेती थीं, लेकिन अब कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी. पिछले वर्ल्ड कप की तुलना में ये सबसे बड़ा अंतर है. इतना ही नहीं, आईसीसी ने वर्ल्ड कप को तीन राउंड में बांटा है, जिसमें पहले पहला राउंड सुपर सीरीज होगी, जिसमें तीन टीमें हिस्सा लेंगी. इन 3 टीमों से अगले राउंड के लिए सिर्फ एक टीम ही क्वालिफाई कर पाएगी. उसके बाद दूसरा राउंड खेला जाएगा, जिसमें कुल 30 मैच होंगे और 12 टीमें हिस्सा लेंगी. पहले राउंड के बाद दो टीमें बाहर हो जाएंगी. उसके बाद सुपर-7 राउंड होगा यानी तीसरा राउंड. इस राउंड में 21 मैच होंगे. उसके बाद 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. फिर उनमें से दो टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा. 

फाइनल खेलने वाली टीम खेलेगी 13 मैच

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2024 में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट की शुरुआत से धीरे-धीरे वर्ल्ड कप से बाहर होती रहेंगी. लेकिन इस टूर्नामेंट में कुल 2 टीमें ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल कुल 13 मैच खेल सकती हैं. ये मौका सिर्फ फाइनलिस्ट टीमों के पास है. 

पहला विजेता वेस्टइंडीज नहीं कर सका क्वालीफाई

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आगाज साल 1975 से हुआ था, जिसको इस बार 52 साल पूरे हो जाएंगे. वनडे वर्ल्ड कप का पहला संस्करण का फाइनल मुकाबला वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसे वेस्टइंडीज ने अपने नाम किया था और पहला खिताब जीतने वाली टीम बन गई थी. इतना ही नहीं, उसके अगले वर्ल्ड कप यानी 1979 में इंग्लैंड को हराकर वेस्टइंडीज ने लगातार अपना दूसरा खिताब जीता था. लेकिन अब वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही है. साल 2023 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की टीम सीधा क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और क्वालिफायर राउंड में भी टीम हारकर बाहर हो गई थी. 

वहीं इस बार भी यानी 2026 आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है. भारत के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले हारने के बाद टीम सीधा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई है. ऐसे में अब टीम को वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा. लगातार दो बार की चैंपियन टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप में सीधा क्वालिफाई नहीं कर पाई है. वेस्टइंडीज के बाद सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगातार दो ट्रॉफी अपने नाम की है. 

किसने और कब जीता खिताब?

  • वेस्टइंडीज- 1975
  • वेस्टइंडीज-1979
  • भारत- 1983
  • ऑस्ट्रेलिया- 1987
  • पाकिस्तान- 1992
  • श्रीलंका-1996
  • ऑस्ट्रेलिया- 2003
  • ऑस्ट्रेलिया- 2007
  • भारत-2011
  • ऑस्ट्रेलिया- 2015
  • इंग्लैंड- 2019
  • ऑस्ट्रेलिया- 2023

किस टीम ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी?

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है. ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 5 वर्ल्ड कप जीते हैं. इसके अलावा वेस्टइंडीज और भारत ने 2-2 खिताब अपने नाम किया है. वहीं इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान ने 1-1 ट्रॉफी अपने नाम की है. हालांकि, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमें अभी तक एक भी वनडे वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है.  

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 का पूरा शेड्यूल

तारीख मुकाबला वेन्यू
Saturday, 2 October QF1 vs QF3 Windhoek
Monday, 4 October QF1 vs QF2 Windhoek
Wednesday, 6 October QF2 vs QF3 Windhoek
Thursday, 7 October INDIA vs AUSTRALIA Cape Town
Friday, 8 October PAKISTAN vs AFGHANISTAN Tshwane
Friday, 8 October ENGLAND vs BANGLADESH Windhoek
Saturday, 9 October ZIMBABWE vs QUALIFIER A Bulawayo
Saturday, 9 October SOUTH AFRICA vs NEW ZEALAND Cape Town
Sunday, 10 October INDIA vs PAKISTAN Johannesburg
Sunday, 10 October SRI LANKA vs QUALIFIER B Windhoek
Monday, 11 October ZIMBABWE vs AFGHANISTAN Bulawayo
Tuesday, 12 October AUSTRALIA vs QUALIFIER A Paarl
Tuesday, 12 October NEW ZEALAND vs BANGLADESH KuGompo City
Wednesday, 13 October ENGLAND vs SRI LANKA Windhoek
Wednesday, 13 October SOUTH AFRICA vs QUALIFIER B Paarl
Thursday, 14 October INDIA vs AFGHANISTAN Tshwane
Friday, 15 October PAKISTAN vs QUALIFIER A Bloemfontein
Friday, 15 October ZIMBABWE vs AUSTRALIA Harare
Saturday, 16 October SRI LANKA vs BANGLADESH Durban
Saturday, 16 October SOUTH AFRICA vs ENGLAND Gqeberha
Sunday, 17 October INDIA vs QUALIFIER A Bloemfontein
Sunday, 17 October NEW ZEALAND vs QUALIFIER B Harare
Monday, 18 October AUSTRALIA vs AFGHANISTAN KuGompo City
Tuesday, 19 October ZIMBABWE vs PAKISTAN Harare
Tuesday, 19 October SOUTH AFRICA vs BANGLADESH Durban
Wednesday, 20 October NEW ZEALAND vs SRI LANKA Johannesburg
Wednesday, 20 October ENGLAND vs QUALIFIER B Harare
Thursday, 21 October AFGHANISTAN vs QUALIFIER A KuGompo City
Friday, 22 October AUSTRALIA vs PAKISTAN Paarl
     
Friday, 22 October SOUTH AFRICA vs SRI LANKA Johannesburg
Saturday, 23 October ENGLAND vs NEW ZEALAND Gqeberha
Saturday, 23 October BANGLADESH vs QUALIFIER B Tshwane
Sunday, 24 October ZIMBABWE vs INDIA Victoria Falls
Monday, 25 October A2 vs B3 Johannesburg
Tuesday, 26 October B1 vs A3 Gqeberha
Wednesday, 27 October B2 vs AB4 Tshwane
Thursday, 28 October A1 vs A2 Victoria Falls
Friday, 29 October B1 vs B3 KuGompo City
Saturday, 30 October A3 vs AB4 Victoria Falls
Sunday, 31 October B2 vs A1 Johannesburg
Monday, 1 November A2 vs B1 Victoria Falls
Tuesday, 2 November B3 vs AB4 Cape Town
Wednesday, 3 November B2 vs A3 Durban
Thursday, 4 November A1 vs B1 Paarl
Friday, 5 November A2 vs AB4 Durban
Saturday, 6 November B2 vs B3 Bloemfontein
Sunday, 7 November A1 vs A3 Cape Town
Monday, 8 November B1 vs AB4 Durban
Tuesday, 9 November B2 vs A2 Gqeberha
Wednesday, 10 November A3 vs B3 Bloemfontein
Thursday, 11 November A1 vs AB4 Gqeberha
Friday, 12 November B2 vs B1 Cape Town
Saturday, 13 November A2 vs A3 Bloemfontein
Sunday, 14 November A1 vs B3 Durban

कब खेला जाएगा सेमीफाइनल और फाइनल?

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 का पहला सेमीफाइनल बुधवार 17 नवंबर को खेला जाएगा. वहीं, दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार 18 नवंबर को खेला जाएगा. सेमीफाइनल के दो दिन बाद यानी 21 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाना है, जो साउथ अफ्रीका में ही खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट की मेजबानी साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे कर रही है. 

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