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ICC ने किया बड़ा ऐलान, नए अवतार में नजर आएगा T20 और ODI वर्ल्ड कप; बैठक में लिए बड़े फैसले

ICC Changes for World Cups: इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप में बड़े बदलाव किए हैं. खासकर टी20 वर्ल्ड कप को आईसीसी ने और भी रोमांचक बना दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 15, 2026, 10:40 PM IST

ICC ने किया बड़ा ऐलान, नए अवतार में नजर आएगा T20 और ODI वर्ल्ड कप; बैठक में लिए बड़े फैसले

ICC Changes for World Cups (Photo X)

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इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप में बड़े बदलाव किए हैं. खासकर टी20 वर्ल्ड कप को आईसीसी ने और भी रोमांचक बना दिया है. नए बदलाव में अब वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमों हिस्सा लेंगी और तीन स्टेज फॉर्मेट में खेला जाएगा, जबकि टी20 वर्ल्ड कप में अब एलिमिनेटर मुकाबले भी खेले जाएंगे और सुपर 8 की जगह सुपर 10 फॉर्मेट बनाया है. आईसीसी की सालाना बैठक में ये फैसले लिए गए हैं. आइए जानते हैं कि टी20 और वनडे में और क्या कुछ बदलाव हुआ है. 

सीईसी की सिफारिशों पर हुए बदलाव

चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी (सीईसी) की सिफारिशों के बाद, "एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों को अंतिम रूप दिया गया. गवर्निंग बॉडी ने कहा कि इसका मकसद ज्यादा रोचकता बनाना, प्रतियोगी स्तर को ऊपर उठाना और एथलीट और फैंस के लिए अनुभव को बेहतर बनाना है."

वनडे वर्ल्ड कप में क्या हुआ बदलाव?

हालांकि आईसीसी पुरुषों के क्रिकेट वर्ल्ड कप में 14 टीमें शामिल होती रहेंगी, लेकिन टूर्नामेंट का फॉर्मेट पुराने फॉर्मेट से अलग होगा. इसमें तीन स्टेज का कॉम्पिटिशन होगा, जो फाइनल तक जाएगा. सबसे कम रैंक वाली तीन टीमें (टीम 12, 13, और 14) शुरू में ‘सुपर सीरीज’ नाम के राउंड वन में आमने-सामने होंगी, जिसमें सिर्फ टॉप टीम ही मेन स्टेज में जाएगी. राउंड 2 में 12 टीमें होंगी, जिन्हें 6-6 टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा. हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें, दोनों ग्रुप में अगली सबसे ऊंची रैंक वाली टीम के साथ, 'सुपर 7' नाम के नए सात-टीम राउंड-रॉबिन स्टेज में आगे बढ़ेंगी. सुपर 7 स्टेज से टॉप चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.

आईसीसी ने कहा, "इस स्ट्रक्चर को इवेंट के हर स्टेज में कॉम्पिटिटिव माहौल को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें राउंड 1 और राउंड 2 के मैच ज्यादा असरदार होंगे, जिसमें सुपर 7 स्टेज में 7 क्वालिफाइंग टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए राउंड-रॉबिन स्टेज से गुजरेंगी. बढ़े हुए नतीजे और बढ़ी हुई रोचकता फैंस के अनुभव को और बेहतर बनाएगी. साथ ही उभरती टीमों को क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पर मुकाबला करने का मौका मिलता रहेगा."

टी20 वर्ल्ड कप में क्या हुए बदलाव?

2026 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में उभरते देशों के परफॉर्मेंस से उत्साहित होकर, आईसीसी ने 20 टीम इवेंट के दूसरे स्टेज को आठ से बढ़ाकर 10 टीमें करने का फैसला किया है. शुरुआती ग्रुप स्टेज में अब चार-चार टीमों के पांच ग्रुप होंगे (कुल 30 मैच), जो 5-5 टीमों के चार ग्रुप के पिछले फॉर्मेट से अलग है. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें 'सुपर 10' स्टेज में आगे बढ़ेंगी, जिसमें 5-5 टीमों के दो ग्रुप होंगे. नॉकआउट के रास्ते में एक बड़ा बदलाव करते हुए, हर सुपर 10 ग्रुप से सिर्फ टॉप टीम ही सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. अपने-अपने ग्रुप में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें बाकी दो सेमीफाइनल स्पॉट पक्के करने के लिए क्रॉस-ओवर 'एलिमिनेटर' में आमने-सामने होंगी.

आईसीसी ने कहा, "इससे सुपर 10 स्टेज में क्रिकेट के उभरते देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ने का वादा है, साथ ही बेहतर प्रतियोगी स्तर मिलेंगे. 'एलिमिनेटर' को जोड़ने से, जहां सुपर 10 स्टेज के ग्रुप से दूसरी और तीसरी रैंक वाली टीमें सेमीफाइनल में स्पॉट के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करती हैं, सुपर 10 स्टेज के आखिरी मैचों में भी बड़ा असर पड़ता है."

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