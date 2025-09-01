Add DNA as a Preferred Source
क्रिकेट

ICC ने महिला वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी में की बढ़ोतरी, मेंस से इतनी अधिक मिलेगी राशि

ICC Women's World Cup 2025 Prize Price: आईसीसी ने विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लिए प्राइज मनी में बढ़ोतरी की है, जो अब पुरुषों की राशि से भी अधिक हो गई है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 01, 2025, 04:17 PM IST

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से होने वाला है. इस आईसीसी इवेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं. इस बड़े टूर्नामेंट के लिए सभी टीमों ने अपनी कमर कस ली है. इस बीच आईसीसी ने एक बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, आईसीसी ने इस बार महिला वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मन में काफी बढ़ोतरी की है, जो मेंस वर्ल्ड कप की प्राइज मनी से भी ज्यादा है. आइए जानते हैं कि आईसीसी ने कितनी प्राइज मनी का ऐलान किया है. 

आईसीसी ने प्राइज मनी में की बढ़ोतरी

आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियन टीम के लिए प्राइज मनी का ऐलान किया है. इस बार आईसीसी विनर टीम को 44.80 लाख डॉलर रुपये प्राइज मनी देगी, जो भारतीय के अनुसार, 39.55 करोड़ रुपये हो रहे हैं. महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास की ये सबसे बड़ी राशि है. इसके अलावा आईसीसी ने टूर्नामेंट के लिए कुल पुरुस्कार राशि 13,88 मिलियन डॉलर तय की है, जो 122.5 करोड़ भारतीय रुपये होते हैं. 

आईसीसी ने बयान में लिखा, आईसीसी ने विमेंस क्रिकेट के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है. इस बार चैंपियन टीम को 44.8 लाख डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ राशि मिलेगी. बता दें कि इससे पहले महिला वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम को 31 करोड़ रुपये की राशि मिलती थी. लेकिन अब इसमें काफी बढ़ोतरी हो गई है. 

पुरुष की तुलना में भी है ज्यादा राशि

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में विजेता टीम को 10 मिलियन डॉलर रखी गई थी. अब महिला में ज्यादा होकर 13.88 मिलियन डॉलर रखी है. जो पुरुष की तुलना में काफी ज्यादा है. वहीं खिताब जीतने वाली टीम को 4 मिलियन डॉलर मिले थे, जो भारतीय 34 करोड़ से ज्यादा होते हैं. वहीं विमेंस में अब 4.48 मिलियन डॉलर यानी भारतीय 39.55 करोड़ रुपये मिलेंगे.

