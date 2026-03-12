ICC ने पूरा किया अपना वादा, 24 घंटे के भीतर साउथ अफ्रीका-वेस्टइंडीज का आखिरी ग्रुप में लौटा स्वदेश

ICC on South Africa-West Indies: आईसीसी ने दोनों टीमों के 24 घंटे के भीतर भेजने का वादा किया था और अब आईसीसी अपने वादे पर खरा उतरा है. साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज का आखिरी ग्रुप अब अपने स्वदेश लौट गए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के आखिरी के मुकाबले के बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत में ही फंसी हुई थी, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम पहले सेमीफाइनल के बाद से भारत में फंसी हुई थी. ईरान बनाम इजराइल-अमेरिका युद्ध के कारण फ्लाइट रद्द चल रही थी. हालांकि आईसीसी ने दोनों टीमों के 24 घंटे के भीतर भेजने का वादा किया था और अब आईसीसी अपने वादे पर खरा उतरा है. साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज का आखिरी ग्रुप अब अपने स्वदेश लौट गए हैं. अफ्रीका और वेस्टइंडीज को वादे के मुताबिक समय पर भेजने के बाद आईसीसी ने बड़ा बयान दिया है.

आईसीसी ने जारी किया बयान

आईसीसी ने बयान में कहा, "पिछले 24 घंटों के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम के बाकी बचे 29 सदस्य और वेस्टइंडीज की टीम के अंतिम 16 सदस्य अपने-अपने देशों के लिए रवाना हो गए हैं, जिससे असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण ग्लोबल ट्रैवल कंडीशन के कारण पैदा हुए एक जटिल अभियान का अंत हो गया है. हमारा एकमात्र लक्ष्य सभी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना था. इस दौरान परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा. लेकिन आईसीसी ने परिचालन संबंधी बाधाओं से निपटने के लिए सरकारों, एयरलाइनों, चार्टड विमान प्रदाताओं, हवाई अड्डा प्राधिकरणों और सदस्य बोर्डों के साथ मिलकर लगातार काम किया."

आधा ग्रुप पहले ही लौट गया था स्वदेश

आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीमों का आधे खिलाड़ी और स्टाफ पहले ही स्वदेश लौट गए थे. वेस्टइंडीज के 9 खिलाड़ी इस हफ्ते की शुरुआत में ही स्वदेश रवाना हो गए थे, जबकि बाकी बचे 16 खिलाड़ियों के लिए commercial उड़ानों की बुकिंग हो चुकी थी. साउथ अफ्रीका की टीम के 29 सदस्य भी स्वदेश रवाना हो गए हैं. ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण दुबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डे और हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया था. इसी वजह से वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमें कोलकाता में फंस गई थी.

आईसीसी की हुई थी आलोचना

आईसीसी को इससे पहले खिलाड़ियों के लिए यात्रा व्यवस्था नहीं करने के कारण इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और साउथ अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी क्विंटन डीकॉक और डेविड मिलर की आलोचना का सामना करना पड़ा था. मिलर ने संकेत दिया था कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बेहतर यात्रा व्यवस्था दी गई थी, क्योंकि वो सेमीफाइनल से बाहर होने के एक दिन के अंदर ही स्वदेश रवाना हो गए थे. इससे पहले वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने भी आईसीसी से किसी तरह का अपडेट नहीं मिलने पर निराशा व्यक्त की थी.

