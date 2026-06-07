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'महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल...' T20 World Cup 2026 से पहले ICC चेयरमैन जय शाह ने महिला क्रिकेट पर दिया बयान

Jay Shah on ICC Womens T20 World cup 2026: इस मेगा इवेंट से पहले लंदन के वारलू ब्रिज पर रविवार 7 जून को भव्य समारोह हुआ, जिसमें सभी 12 कप्तान भी मौजूद थे. तभी आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने इस टूर्नामेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 07, 2026, 09:47 PM IST

'महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल...' T20 World Cup 2026 से पहले ICC चेयरमैन जय शाह ने महिला क्रिकेट पर दिया बयान

Jay Shah on ICC Womens T20 World cup 2026

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आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने जा रहा है. इस आईसीसी इवेंट में कुल 12 टीमों हिस्सा ले रही हैं और इसकी मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहा है. इस इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जो रविवार 14 जून को खेला जाना है. इस मेगा इवेंट से पहले लंदन के वारलू ब्रिज पर रविवार 7 जून को भव्य समारोह हुआ, जिसमें सभी 12 कप्तान भी मौजूद थे. तभी आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने इस टूर्नामेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

टी20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या बोले जय शाह?

भव्य कार्यक्रम में आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा, यह महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और उस प्रतियोगिता की शुरुआत का उपयुक्त अवसर भी, जिसे हम अब तक का सबसे रोमांचक और महत्वाकांक्षी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप मानते हैं. यह आयोजन टूर्नामेंट को लेकर उत्साह और रोमांच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा तथा 12 जून को बर्मिंघम में शुरुआती गेंद फेंके जाने से पहले प्रशंसकों की उत्सुकता को बढ़ायेगा.

उन्होंने आगे कहा, ये टूर्नामेंट आईसीसी की उस प्रतिबद्धता और विश्वास का एक और उदाहरण है, जिसके तहत क्रिकेट को अधिक समावेशी और वैश्विक खेल बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. 

फैंस और युवा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

लंदन में हुए इस कार्यक्रम मेजबान शहरों बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, ब्रिस्टल और साउथम्पटन से आए फैंस और युवा प्रतिभागियों ने स्ट्रीट क्रिकेट, इंटरैक्टिव गेम्स और मनोरंजन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था. बता दें कि पिछले वर्ल्ड में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था. 

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