FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
असम-बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक... 5 राज्यों में बिछेगी चुनावी बिसात, समझें पूरा सियासी गणित

असम-बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक... 5 राज्यों में बिछेगी चुनावी बिसात, समझें पूरा सियासी गणित

19 मार्च को 'धुरंधर 2' से भिड़ेंगे 'Ustaad Bhagat Singh'? ट्रेलर देखते ही इस वजह से आगबबूला हुए फैंस

19 मार्च को 'धुरंधर 2' से भिड़ेंगे 'Ustaad Bhagat Singh'? ट्रेलर देखते ही इस वजह से आगबबूला हुए फैंस

टीम इंडिया मतलब जीत... ICC के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे, कह डाली बड़ी बात

टीम इंडिया मतलब जीत... ICC के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे, कह डाली बड़ी बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स

OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स

Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट! 

Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट!

रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक

रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

टीम इंडिया मतलब जीत... ICC के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे, कह डाली बड़ी बात

Jay Shah on Team India: आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद जमकर तारीफ की है और टीम इंडिया की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 15, 2026, 03:43 PM IST

टीम इंडिया मतलब जीत... ICC के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे, कह डाली बड़ी बात

Jay Shah on Team India

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह ने भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद जमकर तारीफ की है. जय शाह ने टीम इंडिया की तुलना पुरानी ऑस्ट्रेलिया की टीम से की है. उनका कहना है कि टीम इंडिया मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में जीत है. शाह ने सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिला क्रिकेट टीम की भी तारीफ की है. पिछले साल नंबर में महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया था. आइए जानते हैं कि जय शाह ने क्या कहा है. 

चेयरमैन जय शाह ने की टीम इंडिया की तारीफ

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने एक निजी पुरस्कार समारोह के दौरान कहा, "जैसे एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया का मतलब जीत होता था, वैसे ही आज टीम इंडिया का मतलब जीत है. अब यही हकीकत बन गई है. मैं ये पुरस्कार सभी खिलाड़ियों को खासकर उन महिला खिलाड़ियों को समर्पित करना चाहूंगा, जो मैदान पर कड़ी मेहनत कर रही हैं."

टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जीतने की दी बधाई

जय शाह ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली टीम को बधाई देते हुए कहा, "मैं सूर्यकुमार यादव, गौतम गंभीर और टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं. मैं सिर्फ टीम इंडिया को ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकी टीम और इंग्लैंड की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने नॉकआउट चरण से पहले एक भी मैच नहीं हारा. अंत में फाइनल में पहुंचने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को भी है, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया और मैदान पर कड़ी मेहनत की, उन्हें भी बधाई."

शाह ने टीम इंडिया की गिनवाई उपलब्धियों

जय शाह ने कहा, "2019 से जब मैं बीसीसीआई में शामिल हुआ, तब से लेकर 2026 तक, इन 7 साल में टीम इंडिया ने दो अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप, दो अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप जीते हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक बार उपविजेता रही, वनडे वर्ल्ड कप में एक बार उपविजेता रही, लगातार दो T20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूं."

शाह ने आगे कहा, "मुझे ये इसलिए याद है, क्योंकि मैं 1998 से क्रिकेट देख रहा हूं और एक प्रशासक के तौर पर मैं 2009 से क्रिकेट का काम-काज संभाल रहा हूं. गौतम भाई, सूर्यकुमार और इस मंच के जरिए मैं पूरी टीम को एक बार फिर एक संदेश देना चाहता हूं. एक प्रशासक के तौर पर अपने 17 सालों में मैंने ये सीखा है कि शिखर से नीचे गिरने में तो कुछ महीने ही लगते हैं, लेकिन नीचे से शिखर तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "आप खिलाड़ियों को बस अपना प्रदर्शन बरकरार रखना है, ये अपेक्षाकृत आसान है. इसलिए उतनी ही कड़ी मेहनत करते रहें, जितनी आप अब तक करते आए हैं, ताकि आपको हर साल पुरस्कार मिलते रहें. जब मैं बीसीसीआई में था तो मैंने 2028 के ओलंपिक तक की योजना बनाई थी. लेकिन फिर सूर्यकुमार ने कप्तान का पद संभाला और मैं आईसीसी में आ गया. बीसीसीआई में मेरी जगह नए लोग आ गए हैं. आप सभी को मिलकर 2030 और 2032 के खेलों के लिए तैयारी करनी होगी और 2036 के ओलंपिक के लिए भी. इसलिए उसके लिए भी तैयारी करें."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स
Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट! 
Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट!
रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक
रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक
76 घंटे में 'धुरंधर' ट्रेलर से बॉलीवुड हिलाने वाला ये 22 साल का लड़का कौन? जिसका आदित्य धर-यामी गौतम से सीक्रेट कनेक्शन
76 घंटे में 'धुरंधर' ट्रेलर से बॉलीवुड हिलाने वाला ये 22 साल का लड़का कौन? जिसका आदित्य धर-यामी गौतम से सीक्रेट कनेक्शन
LPG Crisis: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG Cylinder, जान लीजिए सरकार का वो फैसला जो छीन लेगा आपका पुराना सिलेंडर
LPG Crisis: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG Cylinder, जान लीजिए सरकार का वो फैसला जो छीन लेगा आपका पुराना सिलेंडर
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Gochar Effects: इन 3 राशियों के हौसले बुलंद करने जा रहा शुक्र, अप्रैल में जिस चीज पर ये रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
इन 3 राशियों के हौसले बुलंद करने जा रहा शुक्र, अप्रैल में जिस चीज पर ये रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
Hindu New Year Tradition: हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज
हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज
Horoscope 14 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Dasha Mata Vrat 2026 Katha: दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन
चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन
MORE
Advertisement