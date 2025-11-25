T20 World Cup 2026 से पहले Rohit Sharma को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ICC चेयरमैन जय शाह ने किया रिवील

Rohit Sharma in T20 World Cup 2026: आईसीसी ने शेड्यूल का ऐलान करते हुए पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है, जिसकी जानकारी आईसीसी के चेयरमैन जय शाय ने दी है.

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. आईसीसी ने 25 नवंबर 2025 मंगलवार को शेड्यूल जारी किया है. वर्ल्ड कप 7 फरवरी 2026 से शुरू होगा और इसका फाइनल 8 मार्च 2026 को खेला जाएगा. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज मैच 15 फरवरी को होगा. हालांकि आईसीसी ने शेड्यूल का ऐलान करते हुए पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है, जिसकी जानकारी आईसीसी के चेयरमैन जय शाय ने दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

आईसीसी ने रोहित को दी बड़ी जिम्मेदारी

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रोहित शर्मा को एंबेसडर बना दिया है. जय शाह ने एक्स पर लिखा, "इसकी घोषणा करना मेरे लिए सम्मान की बात है. रोहित शर्मा आगामी टूर्नामेंट के एंबेसडर हैं. भारत और श्रीलंका में इस आयोजन के लिए 2024 टी20 वर्ल्ड कप के विजेता कप्तान और अब तक सभी नौ संस्करणों में खेलने वाले खिलाड़ी से बेहतर कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता है."

रोहित शर्मा ने भी कही ये बात

रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप का एंबेसडर बनने के बाद कहा, "टूर्नामेंट का भारत में वापस आना और मेरे लिए इस बार ब्रांड एंबेसडर के रूप में एक नई क्षमता के साथ एक बार फिर टूर्नामेंट से जुड़ना बहुत अच्छा है. मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि उनके पास यादगार समय होगा और वो ढेर सारी यादें वापस लेते हुए भारत के आतिथ्य का आनंद लेंगे."

भारत के ग्रुप में कौन-कौन सी टीमें?

भारत बनाम यूएसए- 7 फरवरी (मुंबई)

भारत बनाम नामीबिया- 12 फरवरी (दिल्ली)

भारत बनाम पाकिस्तान- 15 फरवरी (कोलंबो)

भारत बनाम नीदरलैंड्स- 18 फरवरी (अहमदाबाद)

